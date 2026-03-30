ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মই সেৱা জনালোঁ..., মৰিয়নীৰ নামঘৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে কি কথা পাতিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ?

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মই সেৱা জনালোঁ..., মৰিয়নীৰ নামঘৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে কি কথা পাতিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ?
হঠাতে মুখামুখি মৰিয়নীৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ ।
Published : March 30, 2026 at 8:50 AM IST
যোৰহাট : দলীয় আদৰ্শ পৰিহাৰ কৰি কিছুসময়ৰ বাবে মুখামুখি হ’ল মৰিয়নীৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰা । জ্য়েষ্ঠ ৰাজনীতিক হিচাপে মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ কৰা ৰাইজ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে হোৱা কথোপকথনৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিচতেই বিষয়টোৱে ভোটাৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । দেওবাৰে মৰিয়নীৰ এটি নামঘৰত সেৱা জনাবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ বেলেগ বেলেগে হ'লেও দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৌজন্য়তামূলক ভাব বিনিময় কৰিলে ।
আমাৰ জ্য়েষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰো :
ইয়াৰ পিচতেই সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "তেখেত মোৰ অগ্ৰজ । ৰাজনীতিত তেখেত অভিজ্ঞ আৰু বয়সৰ জোখত মোতকৈ ডাঙৰ । গতিকে তেখেতক মই সন্মান কৰো । অসমীয়া সংস্কৃতি হিচাপে আমাৰ জ্য়েষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰো, তেখেতক লগ পাই সেৱা জনালো । সেই সময়ত সকলো জ্যেষ্ঠক সেৱা কৰি আছিলো । সেৱা জনাই তেখেতক এয়াই ক'লো দাদা যুঁজখন আৰ্দশগতহে, ব্যক্তিগত নহয় । যদিও সমালোচনা কৰিছো, যুক্তি দৰ্শাইছো,সেই সমালোচনাখিনিও আৰ্দশগত আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ।"
ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনী গীত মুকলি :
জ্ঞানশ্ৰী বৰাই দেওবাৰে মৰিয়নী নগৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰা সন্দৰ্ভত কয়, " জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছ , চি পি আই এম আদি কৰি সকলো সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত এই কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হ'ল । নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সকলো কাম-কাজ ইয়াৰ পৰা চলাই যোৱা হ'ব । আনহাতে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ লগতে আমাৰ দলৰ নিৰ্বাচনী গীত মুকলি কৰা হ'ল । মুকলি কৰা নিৰ্বাচনী গীতটি শুনি ভাল লাগিছে । গীতটিৰ মাজত ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা, মৰিয়নীবাসীৰ সমস্যা আৰু সপোনবোৰৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে । গীতটিত কোৱা দৰে মই যাতে ৰাইজৰ আশা আৰু সপোনবোৰ বুকত বান্ধি বিধানসভা মজিয়ালৈ লৈ যাব পাৰো ।"
মই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰা অহা নাই :
ইপিনে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্য বিচাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পোষ্টৰ প্ৰসংগত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "বিভিন্নজনে মোক ফোন কৰি, মেছেজৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰি সহায় কৰিব বিচাৰিছে । কাৰণ মই সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী, কোনো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰা অহা নাই । মোৰ দেউতা খেতিয়ক, মা স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এই বছৰতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব । মই কলেজত চাকৰি কৰিছিলো মাত্ৰ আঢ়ৈ বছৰ, পদত্যাগ কৰি আহিছো, অসমৰ বহু জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি আৰু সমৰ্থন লাভ কৰিছো ।"
বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকে চলাইছে প্ৰচাৰ :
লগতে তেওঁ কয়, " বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু লোক আহি মৰিয়নীত মোৰ বাবে প্ৰচাৰো চলাইছে । মই পুৱাৰে পৰা নিশা আঢ়ৈ বজালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । মই নজনাকৈ মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ, নৱপ্ৰজন্ম,ছাত্র-ছাত্ৰী, মহিলাকে আদি কৰি সকলো লোক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ।এই মৰম আৰু সঁহাৰি মোৰ বাবে বহু ডাঙৰ আশীৰ্বাদ । ইয়াৰ বাবে সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছো ।"
