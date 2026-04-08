নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ গুৱাহাটীত সাতখন দেশৰ ১৫ গৰাকী প্ৰতিনিধি

সাতখন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আছে ইজিপ্তৰ চাৰিগৰাকী, এংগোলাৰ তিনিগৰাকী, বেনিনৰ দুগৰাকী, ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ এগৰাকী, মেক্সিক'ৰ দুগৰাকী, পর্তুগালৰ এগৰাকী আৰু শ্রীলংকাৰ দুগৰাকী প্রতিনিধি ।

নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ গুৱাহাটীত সাতখন দেশৰ ১৫ গৰাকী প্ৰতিনিধি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 9:18 PM IST

গুৱাহাটী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে সাতখন দেশৰ ১৫ জন বিদেশী প্ৰতিনিধি আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৩ জন সদস্য বুধবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষণ কৰিব । বিশ্বব্যাপী নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতা বিনিময় আৰু গণতান্ত্ৰিক আস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা সাতখন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আছে ইজিপ্তৰ চাৰিগৰাকী, এংগোলাৰ তিনিগৰাকী, বেনিনৰ দুগৰাকী, ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ এগৰাকী, মেক্সিক'ৰ দুগৰাকী, পর্তুগালৰ এগৰাকী আৰু শ্রীলংকাৰ দুগৰাকী প্রতিনিধি । মুঠ ১৫ গৰাকী বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ লগত আছে নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ তিনিগৰাকী প্ৰতিনিধি । এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকসকলক ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু বুজিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰা ।

প্ৰতিনিধিসকলে বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় । তাৰ পিছত ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচনী সামগ্ৰীসমূহৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী সামগ্ৰীৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় । আনহাতে ৯ এপ্ৰিলৰ ভোটদানৰ দিনা তেওঁলোকে অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।

উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যাপকতা, স্বচ্ছতা আৰু শক্তিশালী ব্যৱস্থাপনা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা আৰু সৰ্বোত্তম অনুশীলনসমূহৰ আদান-প্ৰদানক উৎসাহিত কৰা ।

কামৰূপ জিলাৰ নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ চাবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ লগত বিশ্বৰ ৫ খন দেশ ক্ৰমে শ্ৰীলংকা, ইজিপ্ত, বেনিন, ক্ৰুয়েচিয়া আৰু মেক্সিকোৰ ৮ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কামৰূপ জিলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱৰ সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । তাৰ পাছতে বৈদেশিক প্ৰতিনিধি কেইগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰে । বৈদেশিক প্ৰতিনিধিসকলে জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ।

