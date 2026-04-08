নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ গুৱাহাটীত সাতখন দেশৰ ১৫ গৰাকী প্ৰতিনিধি
Published : April 8, 2026 at 9:18 PM IST
গুৱাহাটী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে সাতখন দেশৰ ১৫ জন বিদেশী প্ৰতিনিধি আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৩ জন সদস্য বুধবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষণ কৰিব । বিশ্বব্যাপী নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতা বিনিময় আৰু গণতান্ত্ৰিক আস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা সাতখন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আছে ইজিপ্তৰ চাৰিগৰাকী, এংগোলাৰ তিনিগৰাকী, বেনিনৰ দুগৰাকী, ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ এগৰাকী, মেক্সিক'ৰ দুগৰাকী, পর্তুগালৰ এগৰাকী আৰু শ্রীলংকাৰ দুগৰাকী প্রতিনিধি । মুঠ ১৫ গৰাকী বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ লগত আছে নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ তিনিগৰাকী প্ৰতিনিধি । এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকসকলক ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু বুজিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰা ।
প্ৰতিনিধিসকলে বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় । তাৰ পিছত ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচনী সামগ্ৰীসমূহৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী সামগ্ৰীৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় । আনহাতে ৯ এপ্ৰিলৰ ভোটদানৰ দিনা তেওঁলোকে অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যাপকতা, স্বচ্ছতা আৰু শক্তিশালী ব্যৱস্থাপনা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা আৰু সৰ্বোত্তম অনুশীলনসমূহৰ আদান-প্ৰদানক উৎসাহিত কৰা ।
কামৰূপ জিলাৰ নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ চাবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ লগত বিশ্বৰ ৫ খন দেশ ক্ৰমে শ্ৰীলংকা, ইজিপ্ত, বেনিন, ক্ৰুয়েচিয়া আৰু মেক্সিকোৰ ৮ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কামৰূপ জিলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱৰ সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । তাৰ পাছতে বৈদেশিক প্ৰতিনিধি কেইগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰে । বৈদেশিক প্ৰতিনিধিসকলে জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ।
লগতে পঢ়ক: