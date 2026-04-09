প্ৰতিকূল বতৰ, ইভিএম বিকলৰ পিছতো বৰপেটাত ৯২.৮৩ শতাংশ ভোটদান

‘মানুহৰ মনত যেতিয়া জেদ, ক্ষোভ আৰু আক্ষেপ থাকে, তেতিয়া বতাহ-বৰষুণেও তেওঁলোকক ৰখাব নোৱাৰে’- ভোটদানৰ পিছত পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ এই মন্তব্য ৷

বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএ তথা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাস, পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ভোটদান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 10:52 PM IST

বৰপেটা: ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে বহু প্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৷ অন্যান্য জিলাসমূহৰ দৰে বৰপেটা জিলাতো ব্যাপক সঁহাৰি ভোটাৰৰ ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাইজ উচ্ছ্বাসেৰে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ওলাই আহে ।

বহু ঠাইত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ৷ আনকি বৰষুণক নেওচি ছাতি লৈ হ’লেও ভোটদানৰ বাবে অপেক্ষা কৰে সাধাৰণ ভোটাৰসকলে । এই উৎসাহৰ মাজতেই বিশেষভাবে সক্ষম ভোটাৰসকলৰ অংশগ্ৰহণে সকলোৰে মন-মগজু স্পৰ্শ কৰে ।

বৰষুণকো কেৰেপ নকৰি আগুৱাই আহিছে ভোটাৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএ তথা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে বৰপেটা বিদ্যামন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপিত ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । অৱশ্যে ইভিএমত সাময়িক বিজুতি দেখা দিয়াত ভোটগ্ৰহণ কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় । প্ৰায় ২০ মিনিটৰ পাছত ইভিএম পুনৰ সক্ৰিয় হোৱাত দাসে ভোটদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভোটদানৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সাধাৰণ ৰাইজক ভোটদানৰ বাবে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ৭১৭ নং কুৰিহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে । ভোটদানৰ পিছত শিকদাৰে কয়, ‘‘নিজৰ ভোট নিজকে দিব পাৰি অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছো । এইবাৰৰ ভোট পৰিবৰ্তনৰ ভোট । চৰকাৰ সলনি কৰিব লাগিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে মানুহৰ মনত যেতিয়া জেদ, ক্ষোভ আৰু আক্ষেপ থাকে, তেতিয়া বতাহ-বৰষুণেও তেওঁলোকক ৰখাব নোৱাৰে ।

ছাতি লৈ শাৰী পাতি ভোটদানৰ অপেক্ষাত থকা ভোটাৰসকল (ETV Bharat Assam)

বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ভোটদানৰ বাবে অহা ভোটাৰসকলৰ প্ৰসংগত শিকদাৰে কয়, ‘‘দূৰ-দূৰণিৰ পৰা ভোট দিবলৈ অহাসকলক চেল্যুট জনাব লাগে । এয়াই গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য ।’’

উল্লেখ্য যে, বৰষুণৰ মাজতো পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ বহু ভোটাৰে ডেৰঘণ্টা পৰ্যন্ত শাৰী পাতি ৰৈ ভোটদান কৰে ।

আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিৰ মন্দিয়া ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপিত আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে । ভোটদানৰ পিছত তেওঁ কয়, ‘‘ভোটদান গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম । যিমান বেছি শতাংশ ভোটদান হ’ব, সিমানেই গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী হ’ব ।’’ তেওঁ সকলো ভোটাৰকে আগবাঢ়ি আহি ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ ৯২.৮৩%

  • বৰপেটা – ৮৭.০৬%
  • চেঙা – ৯৪.৫৭%
  • মন্দিয়া – ৯৩.৩১%
  • পাকাবেতবাৰী – ৯৪.৩২%

প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাত ভোটাৰৰ বিপুল সঁহাৰিয়ে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ গভীৰ আস্থা আৰু সচেতনতাক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিফলিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিপদত সুৰেন দৈমাৰী ! আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰাৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ গোচৰ

