নগাঁৱৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিত ৮৮.৪৪ শতাংশ ভোটদান

প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা, ভোটদানৰ সময়ত ৰাজনৈতিক সংঘাত নোহোৱাকৈ অভিলেখ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৱেব কাষ্টিং কণ্ট্ৰ’ল ৰূমত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 10:10 PM IST

নগাঁও: নগাঁও জিলাত এইবাৰ ৮৮.৪৪ শতাংশ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰে । জিলাখনৰ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৰূপহীহাটত ৯৪.২৮ শতাংশ, চামগুৰিত ৯৩.৪৭ শতাংশ, ধিং সমষ্টিত ৯২.৪৬ শতাংশ, কলিয়াবৰত ৮৬ শতাংশ, ৰহাত ৮৪.৭৮ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৮৪.০৮ আৰু বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৮৪ শতাংশ ভোটাৰে ভোটদান কৰে ।

এইবাৰ নগাঁৱত কোনো নিৰ্বাচনী সংঘাত, ৰেগিঙৰ অভিযোগ পৰ্যন্ত নোহোৱাকৈ সম্পন্ন হ’ল বিধানসভা নিৰ্বাচন । প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা, ভোটদানৰ সময়ত ৰাজনৈতিক সংঘাত, ৰেগিঙৰ অভিযোগে বিগত সময়ত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত ৰখা নগাঁও জিলাত এইবাৰ সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হ’ল বিধানসভা নিৰ্বাচন ।

বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনে নগাঁও জিলাখনত প্ৰশাসনৰ বিশেষ কিছু পদক্ষেপৰ বাবে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিকোনো হিংসাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হোৱা এলেকাসমূহত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা, জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰা বাবেই কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নোহোৱা বুলি চর্চা হৈছে ।

ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা আন এক বিশেষ পদক্ষেপেও প্ৰশাসনক সহায় কৰিছে শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰাত । এয়া হৈছে ৱেব কাষ্টিং কণ্ট্ৰ’ল ৰূমৰ ব্যৱস্থা । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও জিলাৰো প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চিচি কেমেৰা সংলগ্ন কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট কণ্ট্ৰ’ল ৰূমৰ পৰা সকলো দিশ নিৰীক্ষণ কৰা । নগাঁও জিলাৰ মুঠ ১,৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰে বাহিৰে সংলগ্ন হৈ থকা চিচি কেমেৰাৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজেই উপস্থিত থাকি নিৰীক্ষণ কৰে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰিবেশ ।

প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে দুটাকৈ চিচি কেমেৰা সংলগ্ন কৰাৰ উপৰি স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত অতিৰিক্ত চিচি কেমেৰা সংযোগ কৰা হয় । নগাঁৱৰ ৱেব কাষ্টিং কণ্ট্ৰ’ল ৰূমৰ পৰা জিলা আয়ুক্তই সমগ্ৰ পৰিবেশ নিৰীক্ষণ কৰি যিকোনো পৰিস্থিতিত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । উদ্ভৱ হ’ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত ৪৪ টা কোম্পানী সাজু কৰি ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:৮৫.৯১ শতাংশৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ : ৮৫.৩৩ শতাংশ পুৰুষৰ বিপৰীতে ৮৬.৫০ মহিলাৰ ভোটদান

ভোটো শেষ, আৰক্ষীও হাজিৰ : লুৰীণজ্যোতিৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী

