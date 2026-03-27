বিধানসভা নিৰ্বাচন : ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৭২২ গৰাকী, প্ৰত্যাহাৰ ৬৭ গৰ‍াকী প্ৰাৰ্থীৰ

’২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৰাজ্যৰ প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব । অপেক্ষা মাথো ৯ এপ্ৰিললৈ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 7:01 AM IST

গুৱাহাটী : অসমত ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ৮১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ১২৬ টা সমষ্টিৰ বাবে ১,৩৮৯খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল । মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ৭৮৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে যোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছিল ।

ইয়াৰে ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছিল । বিভিন্ন বিসংগতিৰ বাবে মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ পিছত বৈধ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ৭৮৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত ৬৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৩ বজালৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অন্তিম দিন আছিল ৷

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য‍াহাৰ কৰাৰ পিছত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি ভোটাৰে ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বহুকেইজন নেতাৰ লগতে গৰিষ্ঠ সংখ্যক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । মানকাচৰৰ পৰা মনোনয়ন উঠাই ল’লে বিধায়ক তথা এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে । শিৱসাগৰত চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী মদন বৰুৱাই প্ৰত্যাহাৰ কৰে মনোনয়ন ।

বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত বহু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে উঠাই ল’লে মনোনয়ন । বিলাসীপাৰাত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰমেশ চন্দ্ৰ ৰায়ে । পৰ্বতঝোৰাত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সজল কুমাৰ সিংহই ।

সেইদৰে উদাৰবন্দত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মিথুন নাথৰ । অভয়াপুৰীত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় ৰয়ে । পলাশবাৰীত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিতেশ কলিতাই ।

ধিঙত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা হাইদৰ আলীয়ে । বিভিন্ন সমষ্টিত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে আন একাংশ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ।

আনহাতে দিছপুৰ, তেজপুৰকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰাখে শাসক তথা বিৰোধীৰ আন একাংশ বিদ্ৰোহী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ।

  • কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থী, এগৰাকীৰ প্ৰত্যাহাৰ

সমাগত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে ৩৩ নং দিছপুৰ, ৩৪ নং ডিমৰীয়া, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী, ৩৬ নং গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আৰু ৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত বিপৰীতে মুঠ ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ।

মনোনয়ন পত্ৰসমূহ ২৪ মাৰ্চত পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দিনটোত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰতিভা দাসে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে । ইয়াৰ ফলত জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিত মুঠ ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে অহা ৯ এপ্ৰিলত একেটা দিনতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ মে'ত ভোটগণনা কৰা হ'ব ।

