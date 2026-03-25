৮১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ১৩৮৯ খন মনোনয়নৰ ৫১ খন বাতিল : তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয়ৰ প্ৰত্যাহাৰ

৮১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ১৩৮৯ খন মনোনয়নৰ ৫১ খন বাতিল : তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয়ৰ প্ৰত্যাহাৰ
বৰপেটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল ৷
Published : March 25, 2026 at 9:00 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ ৮১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ ১,৩৮৯ খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল । ইয়াৰে বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ ১,৩৩৫ খন মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ৫১ খন বাতিল কৰা হৈছে ।
অৰ্থাৎ ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছে । আনহাতে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই পৰ্যন্ত নিজৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷ সেই হিচাপত মনোনয়ন পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
বাতিল হোৱা ৫১ খন মনোনয়নৰ ভিতৰত আছে বৰপেটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰ । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাখিল কৰা দুয়োখন মনোনয়নে বুধবাৰে সন্ধিয়া দীঘলীয়া পৰীক্ষণৰ অন্তত বাতিল কৰা হয় । ফ'ৰ্ম 'এ' ৰ বিসংগতিৰ বাবেই মনোনয়ন বাতিল হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । শুনানিৰ অন্তত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা হয় ।
ইয়াৰ বিপৰীতে বৰপেটা সমষ্টিৰ বাকী তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাস, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গগন চন্দ্ৰ হালৈ আৰু উদ্ধৱ চন্দ্ৰ দাসৰ মনোনয়ন গৃহীত হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ লগে লগে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয়ৰ পথ সহজ হৈ পৰিল ।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১২৪ টা সমষ্টিৰ মনোনয়ন পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল । ২৪ নং বৰপেটা(অনুসূচীত জাতি) আৰু ৬৫ নং ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষা বুধবাৰে পুৱা ১১ বজালৈ স্থগিত ৰখা হৈছিল । মঙলবাৰে ১২৪ টা সমষ্টিত মুঠ ৭৭৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ ঘোষণা কৰা হৈছিল । বুধবাৰে সকলো মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু মুঠ ৫১ খন মনোনয়ন বাতিল কৰা হয় । ইয়াৰে দুখন মনোনয়ন হৈছে বৰপেটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন ।
বুধবাৰে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে দহগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰা ১৯ খন মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা হয় । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহল, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাতাচ ওৰাং, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰছিদ আলী, ভোটাৰ্চ পাৰ্টী ইণ্টাৰ্নেশ্বনেলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জন বসুমতাৰী, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে তাৰচিয়ুচ তপ্ন, অঞ্চুমা বসুমতাৰী, ড৹ গাম্বাৰু মুছাহাৰী, লাদিলাচ ইন্দৰ, আশ্ৰব আলী আৰু চামচুল হকৰ মনোনয়ন গৃহীত হৈছে ।
উল্লেখ্য বুধবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজালৈ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । তেওঁলোক হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে - বিজনী সমষ্টিৰ মোহিনী বসুমতাৰী আৰু আবু তালেপ শিকদাৰ আৰু ৰঙিয়াৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ খান ।
আনহাতে বাতিল হোৱা ৫১ খন আবেদনৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আৰু ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী । বিধায়ক হোৱাৰ মন মেলিও নির্বাচনী যুঁজত নমাৰ পূৰ্বেই আশা ভংগ হ'ল বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ । মনোনয়ন-পত্ৰত থকা আসোঁৱাহৰ বাবেই কুৰিজনৰো অধিক প্রার্থীৰ মনোনয়ন পত্র বাতিল কৰিছে নির্বাচন আয়োগে । মনোনয়ন পত্ৰ আৰু ইয়াৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাত বিভিন্ন ধৰণৰ আসোঁৱাহ তথা ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ বাবেই বহু মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছে ।
মনোনয়ন পত্র প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে ২৬ মাৰ্চ । ২৬ মাৰ্চৰ বিয়লি ৩ বজাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীয়ে প্রার্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব । কাইলৈ সন্ধিয়াৰ ভাগত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰকৃত সংখ্যাটো জানিব পৰা যাব ৷
লগতে পঢ়ক: নিশাৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গক চক্ৰান্তমূলকভাৱে মদ খুৱাইছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্তই : মুখ্যমন্ত্ৰী