অন্ত পৰিল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ পৰ্ব: ৯ এপ্ৰিলত ৰায় দিব জনতাই

অন্ত পৰিল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ পৰ্ব: ৯ এপ্ৰিলত ৰায় দিব জনতাই
হৃদস্পন্দন বাঢ়িল ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৷ ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷
Published : April 7, 2026 at 7:48 PM IST
নিউজ ডেস্ক: ধুমুহাৰ পাছত যেন সামান্য স্বস্তি ! অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত ৷ মঙলবাৰে বিয়লি ৫ বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰে ৷ অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত বিভিন্ন সমষ্টিত শেষবাৰৰ বাবে প্ৰচাৰ চলালে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ মুঠ ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
মুঠ ১৩৮৯ মনোনয়ন দাখিল হৈছিল এই নিৰ্বাচনৰ বাবে । ইয়াৰে ১২৪৮ খন মনোনয়ন গৃহীত হয় আৰু ৫১ খন মনোনয়ন বাতিল হয় । আনহাতে ৯০ খন মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৫৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৯ গৰাকী ।
এই নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁট অসম সন্মিলত মৰ্চাৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা গৈছে । সংখ্যালঘু লোকৰ লগত হোৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ ভূমি অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ দৰে আৱেগিক বিষয় উত্থাপন কৰাৰ লগতে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী পক্ষই ।
মূল সমষ্টি আৰু প্ৰধান নেতা
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰক্ষেপ কৰাত বিৰোধী দলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে । ইফালে ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটীৰ ভোট যুদ্ধখনো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ অসম জাতীয় পৰিষদৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ গুপ্তাক "অনা-অসমীয়া" বুলি অভিহিত কৰা হৈছে, আনহাতে তেওঁৰ দলটোৱে এই লেবেলটোক অসত্য বুলি অভিহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টি এইবাৰো অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ এই সমষ্টিত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ বড়োভূমি কেইবাটাও আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ সাক্ষী হোৱা যেন লাগে । ০২ নং দোতমা সমষ্টিত বিপিএফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীৰ মাজত "ভাতৃ বনাম ভাতৃ" ৰ যুঁজৰ সাক্ষী হ'ব জনতা ।
একেধৰণৰ যুঁজ দেখা যাব পাৰে ৩ নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ৷ ইয়াত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী লৰেন্স ইছলেৰীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ক্ৰমান্বয়ে তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ইফালে ১৬ নং অভয়াপুৰীত বিজেপিয়ে হেৰুৱা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে । সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইদিনমান পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিয়া অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায়ক প্ৰক্ষেপ কৰিছে দলটোৱে ।
আনহাতে, ১৭ নং সৃজনগ্ৰামত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল ইছলাম, এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ আৰু অগপ প্ৰাৰ্থী ছাহিদুল হকৰ মাজত এক ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আটাইকেইজনেই নামনি অসমৰ নদীপৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰধানকৈ সংখ্যালঘু জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । ইফালে ১৮ নং বঙাইগাঁও সমষ্টিত অগপই জ্যেষ্ঠ সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধাৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।
৩১ নং ৰঙিয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেশ কলিতাই । ৩৯ নং নলবাৰী সমষ্টিত এক আকৰ্ষণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সাক্ষী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মুখামুখি হ’ব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সদস্য অশোক শৰ্মা ।
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নিজৰ পুৰণি বন্ধু তথা ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ মুখামুখি হ’ব ৪৩ নং তামুলপুৰ সমষ্টিত । একেদৰে ৫২ নং জাগীৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বুবুল দাসৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ পীযুষ হাজৰীকাই । আনহাতে ৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘন বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এগৰাকী বিশ্বাসী মানৱ ডেকাই ।
আনহাতে উজনি অসমত আঞ্চলিকতাবাদে কিছু গতি লাভ কৰিব যেন ধাৰণা হৈছে । ৯৬ নং সমষ্টিত শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপই মিত্ৰতাৰ পাছতো হঠাৎ প্ৰতিপক্ষ হৈ পৰিছে ৷ অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰী ৷ তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ নিৰ্দলীয় বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
১০০ নং যোৰহাটত সমষ্টিত অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পাঁচবাৰৰ বিজয়ী বিজেপি নেতা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । ৰাইজৰ দলৰ যুৱ আইকন জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিত । ৮৯ নং খোৱাং সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব বিজেপিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ মাজত ৷
ইফালে ১১৩ নং হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাছা, এন পি পিৰ ডেনিয়েল লাংথাছা আৰু বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ মাজত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গৈছে । নন্দিতা গাৰ্লোচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত মন্ত্ৰী আছিল যদিও এইবাৰ টিকট লাভ নকৰাৰ পাছত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷
জনগাঁথনি আৰু নীৰৱ ভোটাৰ
অসমৰ অনন্য জনগাঁথনিয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ অব্যাহত ৰাখিছে৷ অসমৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ১৭% অধিকাৰ কৰা চাহ জনজাতিৰ ভোটাৰে উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ কমেও ৪০ টা সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । যি সময়ত বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ (ডিবিটি) আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেই সময়ত বিৰোধী মিত্ৰ শক্ৰিয়ে তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
নামনি আৰু মধ্য অসমৰ মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চলত কৌশলৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে । কিছুমান ক্ষেত্ৰত এআইইউডিএফৰ প্ৰভাৱ কমি অহাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট সুদৃঢ় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি প্ৰায় ১৩% ভোটাৰ অনিশ্চিত হৈ আছে, যাক গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে চহৰ অঞ্চলত ছুইং ভোটাৰ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ।
মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২৮৫ গৰাকী । আনহাতে ১০২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ । একেদৰে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ আছে ৮২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ।
এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি অসমৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,২৪,৮২,২১৩ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী ৷ আনহাতে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩৪৩ গৰাকী ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰাৰ পাছত এতিয়া সকলো প্ৰাৰ্থীৰ উৎকণ্ঠা ভোটগ্ৰহণ আৰু ভোটগণনালৈ ৷ কিন্তু পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসলৈ চালে দেখা যায় যে, প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণলৈ মাজৰ এটা দিনত নিৰ্বাচনী খেলখনৰ ৰূপ সলনি হয় ৷ এইবাৰো তেনে হ’ব নেকি ? সেই বিষয়তো চকু ৰাখিছে ৰাজনৈতিক মহলে ৷ এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলাব অহা ৪ মে’ত হ’বলগীয়া ভোটগণনাত ৷
লগতে পঢ়ক:
কেইটামান আমোদজনক তথ্য : ২৬১ কোটি টকাৰ গৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত আছে ৪০০ টকা
ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্র নাই নেকি ? চিন্তা নকৰিব, ভোট দিব পাৰিব