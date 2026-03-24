নগাঁৱৰ ৭ সমষ্টিত ৩৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন

নগাঁৱৰ ৭ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে ।

Assam Assembly election 2026
নগাঁৱৰ ৭ সমষ্টিত ৩৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 8:35 PM IST

নগাঁও : ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে অন্ত পৰে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া । সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা অব্যাহত আছে ।

ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাও কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰি অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী যুজঁত । জিলাখনৰ সাতটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ।

ইয়াৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পাঁচগৰাকী, ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৭ গৰাকী, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৪ গৰাকী, নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা ৩ গৰাকী, ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৪ গৰাকী, ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৮ গৰাকী আৰু চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৭ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ।

  • কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ?

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি :

  1. জিতু গোস্বামী (বিজেপি)
  2. ৰাজেন গোহাঁই (অসম জাতীয় পৰিষদ)
  3. মজিবুৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
  4. নজৰুল ইছলাম (নিৰ্দলীয়)
  5. ৰানুমণি তেৰাংপি (আম আদমী পাৰ্টী)

ধিং বিধানসভা সমষ্টি :

  1. হাইদৰ আলী (নিৰ্দলীয়)
  2. মতিউৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
  3. মেহবুব মুক্তাৰ (ৰাইজৰ দল)
  4. চিত্তৰঞ্জন নাথ (নিৰ্দলীয়)
  5. মুকুট দেৱনাথ (বিজেপি)
  6. হীৰকজ্যোতি বৰা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী)
  7. জাকিৰ ইছলাম (ৰিভলোশ্যন কমিউনিষ্ট পাৰ্টী)

কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি:

  1. কেশৱ মহন্ত (অগপ)
  2. প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা (ৰাইজৰ দল)
  3. জিতেন গৌড় (নিৰ্দলীয়)
  4. জ্যোতিষ্কাৰঞ্জন গোস্বামী (নিৰ্দলীয়)

নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি :

  1. ৰূপক শৰ্মা (বিজেপি)
  2. ডাঃ দুৰ্লভ চমুৱা (কংগ্ৰেছ)
  3. বৰ্ণালী শৰ্মা (ছচিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া)

ৰহা বিধানসভা সমষ্টি :

  1. শশীকান্ত দাস (বিজেপি)
  2. উৎপল বণিয়া (কংগ্ৰেছ)
  3. মুকুট দাস (এ আই ইউ ডি এফ)
  4. বৰুণ বিকাশ দাস (আম আদমী পাৰ্টী)

ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি:

  1. আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
  2. নুৰুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
  3. জাকিৰ হুছেইন (অগপ)
  4. আকিবুৰ ৰহমান (নিৰ্দলীয়)
  5. হবিবুৰ ৰহমান (নিৰ্দলীয়)
  6. ৱাকিবুৰ ইছলাম (নিৰ্দলীয়)
  7. আনৰুল হক (নিৰ্দলীয়)
  8. মাইনুল হক (নিৰ্দলীয়)

চামগুৰি সমষ্টি :

  1. আব্দুল আজিজ (এ আই ইউ ডি এফ)
  2. তাঞ্জিল হুছেইন (কংগ্ৰেছ)
  3. অনিল শইকীয়া (বিজেপি)
  4. চেলিম আহমেদ (নিৰ্দলীয়)
  5. আয়ুব খান (নিৰ্দলীয়)
  6. চাবিনা য়াছমিন (নিৰ্দলীয়)
  7. প্ৰভাত চন্দ্ৰ ৰয় (নিৰ্দলীয়)

নগাঁও জিলাৰ মুঠ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে যদিও ৰাইজে কাক দিছপুৰলৈ পঠিয়াই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
নগাঁৱৰ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টি
প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচন
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

