নগাঁৱৰ ৭ সমষ্টিত ৩৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন

নগাঁৱৰ ৭ সমষ্টিত ৩৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন
নগাঁৱৰ ৭ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে । কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ?
Published : March 24, 2026 at 8:35 PM IST
নগাঁও : ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে অন্ত পৰে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া । সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা অব্যাহত আছে ।
ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাও কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰি অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী যুজঁত । জিলাখনৰ সাতটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ।
ইয়াৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পাঁচগৰাকী, ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৭ গৰাকী, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৪ গৰাকী, নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা ৩ গৰাকী, ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৪ গৰাকী, ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৮ গৰাকী আৰু চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৭ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ।
- কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ?
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি :
- জিতু গোস্বামী (বিজেপি)
- ৰাজেন গোহাঁই (অসম জাতীয় পৰিষদ)
- মজিবুৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
- নজৰুল ইছলাম (নিৰ্দলীয়)
- ৰানুমণি তেৰাংপি (আম আদমী পাৰ্টী)
ধিং বিধানসভা সমষ্টি :
- হাইদৰ আলী (নিৰ্দলীয়)
- মতিউৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
- মেহবুব মুক্তাৰ (ৰাইজৰ দল)
- চিত্তৰঞ্জন নাথ (নিৰ্দলীয়)
- মুকুট দেৱনাথ (বিজেপি)
- হীৰকজ্যোতি বৰা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী)
- জাকিৰ ইছলাম (ৰিভলোশ্যন কমিউনিষ্ট পাৰ্টী)
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি:
- কেশৱ মহন্ত (অগপ)
- প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা (ৰাইজৰ দল)
- জিতেন গৌড় (নিৰ্দলীয়)
- জ্যোতিষ্কাৰঞ্জন গোস্বামী (নিৰ্দলীয়)
নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি :
- ৰূপক শৰ্মা (বিজেপি)
- ডাঃ দুৰ্লভ চমুৱা (কংগ্ৰেছ)
- বৰ্ণালী শৰ্মা (ছচিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া)
ৰহা বিধানসভা সমষ্টি :
- শশীকান্ত দাস (বিজেপি)
- উৎপল বণিয়া (কংগ্ৰেছ)
- মুকুট দাস (এ আই ইউ ডি এফ)
- বৰুণ বিকাশ দাস (আম আদমী পাৰ্টী)
ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি:
- আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
- নুৰুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
- জাকিৰ হুছেইন (অগপ)
- আকিবুৰ ৰহমান (নিৰ্দলীয়)
- হবিবুৰ ৰহমান (নিৰ্দলীয়)
- ৱাকিবুৰ ইছলাম (নিৰ্দলীয়)
- আনৰুল হক (নিৰ্দলীয়)
- মাইনুল হক (নিৰ্দলীয়)
চামগুৰি সমষ্টি :
- আব্দুল আজিজ (এ আই ইউ ডি এফ)
- তাঞ্জিল হুছেইন (কংগ্ৰেছ)
- অনিল শইকীয়া (বিজেপি)
- চেলিম আহমেদ (নিৰ্দলীয়)
- আয়ুব খান (নিৰ্দলীয়)
- চাবিনা য়াছমিন (নিৰ্দলীয়)
- প্ৰভাত চন্দ্ৰ ৰয় (নিৰ্দলীয়)
নগাঁও জিলাৰ মুঠ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে যদিও ৰাইজে কাক দিছপুৰলৈ পঠিয়াই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ।