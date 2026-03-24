ETV Bharat / politics

গোৱালপাৰাৰ চাৰি সমষ্টিত মুঠ ৩৬গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

পূব গোৱালপাৰাত সৰ্বাধিক ১৬ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 11:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিওটা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৩৬গৰাকী প্রার্থীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰে । ইয়াৰে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত সর্বাধিক ১৬গৰাকী প্রার্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে জলেশ্বৰত ৮ গৰাকী আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিম আৰু দুধনৈ সমষ্টিত ৬গৰাকীকৈ প্রার্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

১২নং জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থীসকল হ'ল ক্রমে কংগ্ৰেছৰ আফতাব উদ্দিন মোল্লা, অগপৰ আবু শ্বাহ শ্বাদী হুছেইন, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আৰিফ আখতাৰ আহমেদ, এআইইউডিএফৰ শ্বেখ শ্বাহ আলম, এছ ইউচিআইচিৰ ছাইফুল ইছলাম, নির্দলীয় ক্রমে আকতাৰ হুছেইন জোতদাৰ, সাহাবুদ্দিন আহমেদ আৰু দেলোৱাৰ হুছেইন ।

জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ১৩নং গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত ক্রমে বিজেপিৰ পবিত্ৰ ৰাভা, কংগ্ৰেছৰ মাৰ্কলিং মাৰাক, এছ ইউ চিআইৰ মৃত্যুঞ্জয় ৰাভা, ভিপিআইৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ ৰাভা আৰু নিৰ্দলীয় ক্ৰমে পুৰন্দৰ ৰাভা আৰু ধনজীৱ ৰাভা ।

প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat)

১৪নং গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত অগপৰ আব্দুৰ ৰহিম জিব্রান, ৰাইজৰ দলৰ আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল, কংগ্ৰেছৰ এ কে ৰছিদ আলম, এআইইউডিএফৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী, এছইউচিআইচিৰ মহিবুল ইছলাম, আপৰ জিন্না আমিৰ হুছেইন, ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ শ্বেখ মহম্মদ জিয়াউল হক আৰু নিৰ্দলীয় ক্রমে ইন্দিৰা মেধি, ধনজীৱ প্ৰসাদ ৰাভা, পবিত্ৰ কুমাৰ নাথ, জমিল হুছেইন, আয়ুব আলী মোল্লা, আবুল কালাম হুছেইন, নীলম্বৰ পাটোৱাৰী, আনিমুল হক চৌধুৰী আৰু ৰঞ্জন সৰকাৰ ।

ইফালে, জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ১৫নং দুধনৈ সমষ্টিত ক্রমে কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ টংকেশ্বৰ ৰাভা, ভিপিআইৰ মনোৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু নিৰ্দলীয় ক্রমে বালিৰাম বড়ো, ৰণদ্বীপ সিং মাৰাক আৰু ৰোহিত কছাৰীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰে ।

উল্লেখ্য যে, শক্তি প্রদৰ্শনৰ বাবে একাংশ প্রার্থীয়ে বৃহৎ সংখ্যক সমর্থকসহ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহাৰ ফলত গোৱালপাৰা চহৰত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে, মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ সময়ত মন্ত্রী অশোক সিংহলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীদ্বয় টংকেশ্বৰ ৰাভা আৰু পবিত্ৰ ৰাভাক সংগ দিয়ে । মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ পিছত অধিকাংশ প্রার্থীয়ে জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টি
জলেশ্বৰ সমষ্টি
মন্ত্রী অশোক সিংহল
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.