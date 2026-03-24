বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : শোণিতপুৰত ২৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

এইবাৰ শোণিতপুৰত বহুকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । অসমৰ ভোটৰ ৰাজনীতিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰৱেশ ।

প্ৰতীকী ফটো
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 7:38 PM IST

তেজপুৰ : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম দিনটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে । অন্তিমটো দিনলৈকে বিভিন্ন দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ ফলত কিছুমান সমষ্টিত বহুকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাটো নিশ্চিত ।

নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তথ্য মতে, শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মুঠ ২৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে বৰছলা আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত । বৰছলাত ১০ গৰাকী আৰু ঢেকীয়াজুলিত ৮গৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।

  • ৬৫ নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি -

এই সমষ্টিত মুঠ ১০ জন প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । যাৰ ফলত এক অত্যন্ত ৰোমাঞ্চকৰ আৰু বহুকোণীয়া যুঁজ দেখা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে । মুখ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে -

ঢেকিয়াজুলিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাং
  1. অশোক সিংহল (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু
  2. বাটাছ ওৰাং (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)

ইয়াৰ লগতে ৰণজয় বসুমতাৰী (ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেল) প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে । নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আনছুমা বসুমতাৰী, আছৰব আলী, গাম্বাৰু মুচাহাৰী, ছামছুল হক, টাৰচিয়াছ টপনো, ৰছিদ আলী আৰু লাডিলাছ ইন্দৱাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

  • ৬৬ নং বৰছলা বিধানসভা সমষ্টি -

বৰছলা সমষ্টিত এইবাৰ ৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ঋতুবৰণ শর্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টী লিবাৰেলৰ পৰা বাবুৰাম বসুমতাৰীয়ে ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্ন লাভ কৰিছে । আনহাতে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে ৰিপুণ বৰাই হাতৰ চিহ্ন লৈ নিৰ্বাচনত নামিছে ।

ইফালে, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা আবুল মাজানে ধনু-কাড় চিহ্ন লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । সমাজবাদী ঐক্য কেন্দ্ৰ (কমিউনিষ্ট)ৰ পৰা চম্পা কুৰ্মীয়ে বেটাৰী টৰ্চ চিহ্ন বাচি লৈছে । গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জাছুৱা বাৰ্জোৱে বেটাৰী টৰ্চ চিহ্ন লাভ কৰিছে ।

ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ওৰাং আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোজ বৰা অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

তেজপুৰৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অলক নাথ
তেজপুৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী পল্লৱী শইকীয়া
  • ৬৭ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি -

তেজপুৰত এইবাৰ চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাব । প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে নয়ন মণি চৌধুৰী (ছ’চিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া - কমিউনিষ্ট), পৃথ্বিৰাজ ৰাভা (অসম গণ পৰিষদ), পল্লৱী শইকীয়া (নিৰ্দলীয়) আৰু অলক নাথ (ৰাইজৰ দল)।

  • ৬৮ নং ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টি -

ৰঙাপাৰাত এইবাৰ পাঁচজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ’ব । মুখ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে কৃষ্ণ কমল তাঁতি (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু কাৰ্তিক চন্দ্ৰ কুৰ্মী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)।

ইয়াৰ লগতে আছে মহেন্দ্ৰ ওৰাং (ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেচনেল), মেথিউ টপ্ন' (ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা) আৰু গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ ভূঞা (নিৰ্দলীয়)।

নদুৱাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল কুমাৰ চেত্ৰী
  • ৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি -

নদুৱাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পদ্ম হাজৰিকা (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু সুনীল কুমাৰ চেত্ৰী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)ৰ মাজত । ইয়াৰ বাবে এই সমষ্টিটো জিলাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা যুঁজসমূহৰ অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

