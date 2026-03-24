নিজেই হেলিকপ্টাৰ চলাই উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা : মনোনয়ন দাখিলত দিলে সংগ

নিজেই হেলিকপ্টাৰ চলাই উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা : মনোনয়ন দাখিলত দিলে সংগ
অন্তিমটো দিনত বিশ্বনাথত মুঠ ১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
Published : March 24, 2026 at 12:39 PM IST
বিশ্বনাথ: ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে মুঠ ১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি, বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাখনৰ অন্তৰ্গত ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে -
|ক্ৰমিক নং
|প্ৰাৰ্থীৰ নাম
|দল
|১
|ছহিদুল আলম
|গণ সুৰক্ষা মঞ্চ
|২
|পল্লৱলোচন দাস
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|৩
|জয়ন্ত বৰা
|ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
|৪
|অনন্ত গগৈ
|আম আদমি পাৰ্টী
|৫
|তেহাৰ গৌড়
|ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা
|৬
|হিফজুৰ ৰহমান
|নিৰ্দলীয়
একেদৰে ৭১ নং বিহালী(অনুসূচীত জাতি) বিধানসভা সমষ্টিতো মুঠ ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে -
|ক্ৰমিক নং
|প্ৰাৰ্থীৰ নাম
|দল
|১
|মুনীন্দ্ৰ দাস
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|২
|পৱন প্ৰাণ ৰবিদাস
|গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী
|৩
|জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰ
|চি পি আই(এম এল) লিবাৰেচন
|৪
|অজয় কুমাৰ সিনহা
|নিৰ্দলীয়
|৫
|প্ৰবীণ বৈশ্য
|নিৰ্দলীয়
|৬
|ৰাম কোৰাম
|নিৰ্দলীয়
আনহাতে, ৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মুঠ ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে -
|ক্ৰমিক নং
|প্ৰাৰ্থীৰ নাম
|দল
|১
|উৎপল বৰা
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|২
|ড৹ শংকৰজ্যোতি কুটুম
|ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্রেছ
|৩
|নিত্যানন্দ বসুমতাৰী
|ইউ পি পি এল
|৪
|হেমন্ত বিজয় মহন্ত
|নিৰ্দলীয়
ইয়াৰোপৰি বিগত ২০ মাৰ্চত ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত ছহিদুল আলমে গণ সুৰক্ষা মঞ্চৰ হৈ আৰু ৭১ নং বিহালী(অনুসূচীত জাতি) বিধানসভা সমষ্টিত গেৰুৱা দল বিজেপিৰ হৈ মুনীন্দ্ৰ দাসে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই আজি নিজে হেলিকপ্টাৰ চলাই আহি বিশ্বনাথত উপস্থিত হয় । ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভাপতিগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত সংগ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, বিশাল সমদলৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাসে কয়, ‘‘মই বিশ্বনাথৰ সন্তান ৷ মই দুবাৰকৈ বিধায়ক আৰু এবাৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছো । ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছো । বিশ্বনাথৰ সন্তান হিচাপে মোৰ জন্মভূমি বিশ্বনাথৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কৰাই মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।’’
গহপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়তো সোমবাৰে ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ৷ প্ৰাৰ্থী বৰাক এই যাত্ৰাত সংগ দিয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, বিহালীৰ বিধায়ক দিগন্ত ঘাটোৱাল, পৌৰপতি অমৰজ্যোতি বৰঠাকুৰকে ধৰি বহুসংখ্যক দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে । মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰত এখন বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়, য’ত ২০ সহস্ৰাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
২৪ মাৰ্চত প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ আনহাতে, ২৬ মাৰ্চৰ দিনটো মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হিচাপে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: অন্তিমটো দিনত হাগ্ৰামা পত্নীসহ ৩৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল