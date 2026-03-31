ইস্তাহাৰত জুবিনক আনি কংগ্ৰেছে পাপ কৰিছে, জুবিনৰ নামত ৰাজনীতি কৰা কাকো নেৰোঁ : মুখ্যমন্ত্ৰী
মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশৰ পাছতেই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : March 31, 2026 at 8:13 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক অন্যতম বিষয় হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ৷ জুবিন গাৰ্গক বিজেপি চৰকাৰে ন্যায় দিব নোৱাৰে বুলি মুকলিকৈ কৈ আহিছে কংগ্ৰেছে ৷ সেয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জুবিন গাৰ্গক ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে দলটোৱে ৷
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া ফাষ্টট্ৰেক আদালতত আছে ৷ অহা এমাহৰ ভিতৰত অসমে ভাল খবৰ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ বিৰোধীক কঠোৰ সকীয়নিও দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশৰ পাছতেই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈক মই আহ্বান কৰিম যে আপোনাৰ পাকিস্তান আৰু বৃটেইনত থকা সম্পত্তিৰ তালিকাখন আপুনি দিয়ক । নিৰ্বাচন আয়োগত দিয়া শপতনামাত আপুনি আপোনাৰ পত্নীৰ পাকিস্তানৰ আয় দেখুওৱা নাই । পাকিস্তানৰ বেংক একাউণ্ট দেখুওৱা নাই । পৰহি পাকিস্তান টেলিভিচনত হোৱা বিতৰ্কত গৌৰৱ গগৈ এন জি অ'ৰ বাবেহে অহা বুলি কৈছে । এতিয়া নতুন প্ৰশ্ন আহিল । পাকিস্তানৰ মানুহৰো তেওঁৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে ।’’
মঙলবাৰে গুৱাহাটীত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মই আজি স্পষ্ট অভিযোগ দিছো যে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানতো সম্পত্তি আছে আৰু লণ্ডনতো সম্পত্তি আছে । আমেৰিকাতো সম্পত্তি থকা বুলি অখিল গগৈয়ে কৈ থৈছে । আমেৰিকাৰ অভিযোগ মোৰ নহয়, সেইটো অখিল গগৈৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত থাকি মই কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ নামত পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত সম্পত্তি আছে । যদি নাই তেওঁৰ বেংক একাউণ্টৰ লেনদেন তিনিজন নিৰপেক্ষ মানুহক দেখাওক । নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ আৰু প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ আগত দেখাওক । মই তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো । বহুত বেছি ভয়ংকৰ তথ্য আছে । নিৰ্বাচনৰ পাছত এই বিষয়ে আৰু অধিক তথ্য আনিম ।’’
জুবিনক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু :
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘জুবিনক লৈ মই ৰাজনীতি নকৰোঁ । কংগ্ৰেছে জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে । জুবিনক শান্তিত, নীৰৱে থাকিবলৈ দিয়ক । জুবিনে কৈছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । মই গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইনক কৈছোঁ যে জুবিনক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । কংগ্ৰেছে জুবিনক টানি আনি ভুল কৰিছে । বিষয়টো ন্যায়ালয়ত আছে, ফাষ্টট্ৰেক আদালতে কাম কৰি আছে । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জুবিন গাৰ্গৰ কথা আনি কংগ্ৰেছে পাপ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিলৈ কিয় নাযায় ? জুবিনৰ সমাধিলৈ যোৱাটো কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি ।’’
‘‘জুবিন গাৰ্গ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু । ভোটৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ দুখজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে । ফাষ্টট্ৰেক আদালতত গোচৰটোৰ শুনানি চলি আছে । মই বিচাৰো যে তিনি মাহ নালাগে এই মাহতে এটা ভাল খবৰ আহিব । কংগ্ৰেছে কোৱাৰ দৰে জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে আমাক এশ দিন নালাগে, যি দৰে শুনানি চলি আছে এমাহৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যাব । ন্যায় আদালতে দিব, চৰকাৰে দিব নোৱাৰে । চৰকাৰে ভাল অধিবক্তা দিব পাৰে । কংগ্ৰেছে কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতিৰ বাবে জুবিনৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰি এক অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দৰে জঘন্য ৰাজনীতি কোনেও কৰা নাই । কেইদিন মান আগতে সামাজিক মাধ্যমত আমি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ । ইনক্লুছিভ মাইণ্ডে জুবিনৰ ইছ্যুটো বেছিকৈ আনিবলৈ কৈছিল । ষ্টাৰবাক্সত মিটিং পাতি এই আলোচনা কৰিছিল ইনক্লুছিভ মাইণ্ডে । তেওঁলোকৰ মানুহেই সেই ভিডিঅ’ কৰি আমাক দিছিল । মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ’লে এই ইনক্লুছিভ মাইণ্ডৰ আটাইকেইটাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম । জুবিনৰ নামত ৰাজনীতি কৰা মই কাকো নেৰো । সুনীল কানুগুলু অসমৰ জেলত বহুত দিন থাকিব লাগিব ।’’
অভিষেক মনু সিংভীক আনক কংগ্ৰেছে
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছত মই জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিলৈ যাম । তাৰ আগলৈকে নাযাওঁ । জুবিনকলৈ মই ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই ।’’ কংগ্ৰেছক উদ্দেশি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ জুবিনৰ প্ৰতি যদি ইমান মৰম আছে তেন্তে আদালতত ভাল অধিবক্তা দিয়ক । কেৱল ৰীল বনালে নহ'ব । এইবোৰ কৰিব নাপায় । সমাধিলৈ গ'লে কেমেৰা লৈ কিয় যাব লাগে ? সংবাদ মাধ্যমক কিয় নিব লাগে ? কংগ্ৰেছক কৈছো ফাষ্টট্ৰেক আদালতত দৈনিক শুনানি হৈ আছে, ভাল অধিবক্তা এজনক আনক । অভিষেক মনু সিংভীক আনক আৰু জুবিনৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়ক । মই কংগ্ৰেছক অনুৰোধ কৰিম যে জুবিনৰ গোচৰটো ভালদৰে চলাবৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ আমাক অভিষেক মনু সিংভীক দি দিয়ক । যদি সঁচাকৈয়ে জুবিনক ভাল পায় তেন্তে কংগ্ৰেছে মোক অভিষেক মনু সিংভীক অধিবক্তা হিচাপে দিয়ক ।’’
কোনে কিমান আসন পাব ?
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "৯০ খন আসন আমাৰ নিশ্চিত । কিন্তু অনুমান হয় ৯৬ ৰ পৰা ১০০ লৈ পাম । কংগ্ৰেছে ১৫-১৬ খন পাব, এ আই ইউ ডি এফে ৫-৬ খন পাব, ৰাইজৰ দলে এখন বা দুখন আসন পাব পাৰে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে এখন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’ অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমত একক পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৪ মে’ত ভোটগণনা তথা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷
