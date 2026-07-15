বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমনি অখিলৰ: ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল অধ্যক্ষৰ, দিনটোৰ বাবে উলিয়াই দিলে

বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমনি অখিলৰ: ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল অধ্যক্ষৰ, দিনটোৰ বাবে উলিয়াই দিলে
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আদি আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান মহিলা আৰু ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰাৰ সময়তেই অখিল গগৈয়ে হস্তক্ষেপ কৰে ৷
Published : July 15, 2026 at 1:23 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিনত সদনৰ পৰা দিনটোৰ বাবে বহিষ্কৃত হয় অখিল গগৈ ৷ অসম বাজেট ২০২৬-২৭ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদানৰ সময়তে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈক দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত কেবাবাৰো হস্তক্ষেপ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আদি আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান মহিলা আৰু ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰাৰ সময়তেই অখিল গগৈয়ে হস্তক্ষেপ কৰে ৷ মাল্টি ডাইমেনচনেল প্ৰ’ভাৰ্টি ইনডেস্কত অসম শেষৰ পৰা ছয় নম্বৰত থকা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় অখিল গগৈয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ আৰম্ভ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই অখিল গগৈয়ে অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি সোধে- ‘‘ছাৰ মাজত মাতিব পাৰি নে নোৱাৰি ?’’ অধ্যক্ষই তেওঁক নোৱাৰি বুলি কয় ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো অখিল গগৈয়ে কেবাবাৰো ভাষণৰ মাজত মাত দিয়া দেখা যায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে যে, অসমত কৰিব লগা বহুতো কাম আছে । সেইবোৰ কামৰ কথা কৈ থাকিলে তিনি দিনৰো অধিক সময় লাগিব । কিন্তু এজন গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে কি কাম কৰিছে সেই কথাহে ভাষণত উল্লেখ কৰিব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেতিয়াই মাত লগাই অখিল গগৈয়ে কি কি কাম হোৱা নাই অন্ততঃ দহ শতাংশ ক’বলৈ কয় ৷
সেইবাৰ অধ্যক্ষই তেওঁক সকীয়নি দিবলৈ ধৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়- ‘‘অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁ সেই লক্ষ্য লৈয়েই আহিছে ৷ কালি ফেচবুকত কৈছে এনেকৈ হাল্লা কৰিব বুলি ৷ গতিকে অলপ আমোদৰ খোৰাক দি থাকিব, নহ’লে ডাল হৈ যাব ৷ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সীমা অতিক্ৰম কৰিলে আপুনি চাব ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাজেট সন্দৰ্ভত মন্তব্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসমে ধন্যবাদ দিব লাগে বুলি কয় ৷ মোদীৰ অবিহনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ, কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড’ৰ আদি নহ’লহেঁতেন বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
বৰ্তমান সময়ত অসমত দাৰিদ্ৰতাৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰাৰ সময়ত অখিল গগৈয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰে যে দুখীয়া ৰাজ্যৰ তালিকাত অসম তালিকাৰ ছয় নম্বৰত আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আলফা, বানপানী আদি সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দি ছয় নম্বৰ হোৱাটো ডাঙৰ কথা ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ অসমৰ অৱস্থা উন্নত হৈছে ৷ অসমে মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিম বংগৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে অসমৰ প্ৰতিযোগিতা নিজৰ লগত ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষই তেওঁক দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত ফেচবুকত এটা পোষ্টত অখিল গগৈয়ে লিখিছে- ‘‘আজি দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ’লোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চলাহী ভাষণৰ মাজত শুদ্ধ তথ্য আঙুলিয়াই দি খেদা খালোঁ !’’
ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰা দেখা যায় ৷ তেওঁ কয় যে মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণৰ সময়ত পীযুষ হাজৰিকাক সোধা হৈছিল যে কৃষি আৰু জলসিঞ্চন পৃথকে চলাব নে একেলগ কৰিলে ভাল হয়, তেতিয়া হাজৰিকাই একেলগ কৰিবলৈ সন্মতি জনায় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে পূৰ্বে পীযুষ হাজৰিকাৰ পাখি কটা হ’ল বুলি কৰা কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এজন বিধায়কে কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ দৰে দপ্তৰক পাখি কটা বুলি কোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷
লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰে কিমান ঋণ লৈছে ? কোন কোন শিতানত লৈছে ? বিধানসভাত ঋণৰ তথ্য দিলে বিত্তমন্ত্রীয়ে