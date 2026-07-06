ETV Bharat / politics

বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ: বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ, লাইফ জেকেট পিন্ধি সদনলৈ আহিল অখিল গগৈ

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশনত বিৰোধীয়ে তিনিটাকৈ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনে ।

Assam Assembly Budget Session
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে (১০ জুলাই) নতুন চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হাব্বে টেৰণ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ঘোষণা কৰে যে টেৰণৰ সপক্ষে তিনিখন মনোনয়নৰ বিপৰীতে তেওঁ বিৰুদ্ধে কোনেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আগবঢ়োৱা নাই ।

তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু আন কোনো মনোনয়ন দাখিল কৰা হোৱা নাই, গতিকে মই ডাঃ হাব্বে টেৰণক ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ ।"

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে ডাঃ হাব্বে টেৰণক X পোষ্টযোগে অভিনন্দন জনায় ।

মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "আজিৰে পৰা বাজেট অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে । সদনৰ সকলো কাম-কাজৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে । বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি এইবাৰ বাজেটত প্ৰতিফলিত হ'ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ পৰা জনসাধাৰণৰ বহু আশা আৰু প্ৰত্যাশা আছে । ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে জনসাধাৰণে আমাৰ পক্ষত এক আদেশ দিছে ।"

আনহাতে, অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰি পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, "আশাকৰোঁ আমাৰ যি প্ৰয়োজনীয়তাই নথাকক কিয়, নিশ্চিতভাৱে বাজেট এনেদৰে আহিব যাতে আমি সেইবোৰ পূৰণৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ । কাৰণ এই চৰকাৰে অসমৰ বাবে, অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰে ।"

ইফালে কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ, ৰাইজৰ দল আৰু তৃণমূলকে ধৰি আটাইকেইটা বিৰোধী দলে সোমবাৰে অসম বিধানসভাত অধ্যক্ষই বিভিন্ন বিষয়ত তিনিবাৰকৈ সভা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছত সদন ত্যাগ কৰে ।

বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনাই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সংযোগক লৈ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "এই উৎকট গৰমৰ দিনত সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ বাবে জনসাধাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চৰকাৰে দাবী কৰা ধৰণে সপ্তাহৰ ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান নাই । এয়া এক জৰুৰী পৰিস্থিতি । সেয়ে অন্য কাম এৰি ইয়াৰ ওপৰত বিশদ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

আনহাতে, কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ বিচাৰি আবেদন আৰু জাননী দাখিল কৰিছিলোঁ । আমাৰ দাবী আছিল যে অসমে ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান লাভ কৰক । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যদি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰে তেন্তে অসমৰ ৰাইজে ২৪ ঘণ্টাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বিদ্যুৎ পাব । কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই ।"

ইয়াৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিগত চাৰি বছৰত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ অনুপাত হ্ৰাস পোৱা বিষয়টোৰ প্ৰতি সদনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত চাৰি বছৰত চৰকাৰী আৰু প্ৰভিজনেল বিদ্যালয়ত ২৫,৬৭,৭৯৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হ্ৰাস পাইছে । এই তথ্য কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।"

কেন্দ্রই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগক এই হাৰ হ্ৰাস পাই অহা সন্দর্ভত বাৰে বাৰে সকীয়াই দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা ল’বলৈ কৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সংশোধনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হোৱা নাই বুলি অখিল গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ শিক্ষা বিভাগ সংকটত পৰিছে । শিক্ষা খণ্ডক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মই আপোনাক (অধ্যক্ষ) অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আন সকলো কাম-কাজ বন্ধ কৰি এই সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক ।"

ইফালে এই তিনিওটা প্ৰস্তাৱ শুনাৰ পিছত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা দুখন সভা স্থগিতৰ জাননী পাইছোঁ । যদিও এইবোৰ ৰাজহুৱা বিষয়ৰ সৈতে জড়িত, কিন্তু জৰুৰী প্ৰকৃতিৰ নহয় ।"

তেওঁ কয় যে যিহেতু সদন এক দীঘলীয়া বাজেট অধিৱেশনৰ বাবে মিলিত হৈছে, সেয়েহে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত আন যিকোনো ব্যৱস্থাৰ অধীনত আলোচনা কৰিব পৰা যাব । ইয়াৰ পিছতে বিৰোধী দলৰ সকলো সদস্যই কিছু সময়ৰ বাবে সদনৰ মজিয়া ত্যাগ কৰে । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোক সদনলৈ পুনৰ উভতি আহে ।

উল্লেখ্য যে নিজৰ অভিনয় সুলভ উপস্থাপনৰ বাবে পৰিচিত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ হিচাপে লাইফ জেকেট পিন্ধি সোমবাৰে পুৱা বিধানসভাৰ অধিৱেশনলৈ আহে ।

ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "আমি লাইফ জেকেট পিন্ধি বিধানসভালৈ আহিছোঁ । আপোনালোকে জানে যে অসমত যদি মাত্ৰ পাঁচ মিনিট বৰষুণ হয়, তেন্তে গুৱাহাটী বানত বুৰ যায় । প্ৰতিবছৰে বানৰ বাবে মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাই আহিছে..."

লগতে পঢ়ক :প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈয়েই বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উদ্যানত সোমালেই দিব লাগিব ধন, কোনখন উদ্যানত কিমান প্ৰৱেশ মূল্য ?

TAGGED:

অসম বিধানসভা বাজেট অধিৱেশন
অসম বিধানসভা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.