অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থীত্ব

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ উৎকণ্ঠা আছিল ৷ সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত প্ৰকাশ পালে বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷

Assam Assembbly Election 2026
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 12:09 PM IST

গুৱাহাটী: আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশে বৃহস্পতিবাৰে ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি দলৰ পৰা দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰিছে ৷

এই প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ উৎকণ্ঠা আছিল ৷ সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত প্ৰকাশ পালে বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি প্ৰাৰ্থীত্ব পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ নামবোৰ হৈছেঃ

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

জালুকবাৰীত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

দিছপুৰত প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈ

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

কমলপুৰত দিগন্ত কলিতা

বিশ্বনাথত পল্লৱলোচন দাস

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

পলাশবাৰীত হিমাংশু বৈশ্য়

মাহমৰাত সূৰয দিহিঙীয়া

তিনিচুকীয়াত পুলক গোঁহাই

তিতাবৰত ধীৰাজ গোৱালা

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

দেৰগাঁৱত মৃদুল দত্ত

মঙলদৈত নীলিমা দেৱী

বৰচলাত ঋতুবৰণ শৰ্মা

মাকুম সঞ্জয় কিষাণ

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

চিচিবৰগাঁৱত অৰুণিমা লাহন বৰুৱা

নিউ গুৱাহাটীত দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা

মধ্য় গুৱাহাটীত বিজয় গুপ্তা

গোৰেশ্বৰত ভিক্টৰ দাস

ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতা

বিজনীত অৰূপ কুমাৰ দে

গোলকগঞ্জত অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ

ভৱানীপুৰ-সৰভোগচ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস

অভয়াপুৰীত ভূপেন ৰয়

দুধনৈত টংকেশ্বৰ ৰাভা

পশ্চিম গোৱালপাৰাত পবিত্ৰ ৰাভা

বকো-ছয়গাঁৱত ৰাজু মেচ

বীৰ সিং জড়োৱাত মাধবী দাস

ধুবুৰীত উত্তম প্ৰসাদ

হাফলঙত ৰূপালী লাংথাছা

ডিফুত নিছ' টেৰণপি

হাওৰাঘাটত লুনছিং টেৰণ

ৰংখাঙত তুলিৰাম ৰংহাং

বোকাজানত সূৰ্য ৰংফাৰ

উদাৰবন্দত ৰাজদ্বীপ গোৱালা

অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া প্ৰায় সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্য়জুৰি নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ পৰিব ৷ বিজেপি, অসম গণ পৰিষদ, কংগ্ৰেছ, বিপিএফ, ইউপিপিএল, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, এআইডিইউএফ আৰু অন্য়ান্য়ৰ মাজত ৰাজ্য়ৰ ১২৬ বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ ভোট আকৰ্ষণৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দিতা আৰম্ভ হৈ গৈছে ৷ উল্লেখ্য় যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ মে' তাৰিখে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

