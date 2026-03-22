ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহেৰে বাজপেয়ী ভৱন ভৰাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই, এয়াই পতনৰ মূল কাৰণ হ'ব: গৌৰৱ গগৈ

বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ ৷ তেওঁৰ দাবী শীঘ্ৰে পতন ঘটিব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৷

Gaurav Gogoi
ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহবোৰক বাজপেয়ী ভৱনত ভৰাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 22, 2026 at 9:41 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
সৰুপথাৰ : দেওবাৰে সৰুপথাৰত বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "যিখন অসমত বানপানী-গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে মানুহে আজি ভূমি হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকৰ একচনীয়া মাটি পট্টা একচনীয়া হৈ আছে, ভূমিহীন মানুহবোৰে ভূমি পট্টা পোৱা নাই সেই সময়ত জনজাতিলোকৰ ৪০ হাজাৰ বিঘা ভূমি আদানি-আম্বানীৰ ওচৰলৈ গুচি গ’ল ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "খিলঞ্জীয়া মানুহে ভূমি পট্টা পোৱা নাই, কিন্তু ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমি আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাত আছে ৷ সেই কাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণে আগন্তুক দিনত ন্যায় বিচাৰি ১২ হাজাৰ বিঘাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অসমৰ পৰা বিদায় দিব ৷"

চুঙাজান অ' এন জি চি ফিল্ডত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ ভোট বিচাৰি গগৈয়ে কয় যে, কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ এই মিত্ৰতাই সমষ্টিটোত শাসকীয় পক্ষক এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে জীৱন চুতীয়া এজন শিক্ষিত আৰু নিষ্ঠাবান নেতা, সেয়ে তেওঁক অধিক ভোটত জয়যুক্ত কৰাব লাগে সৰুপথাৰবাসীয়ে ৷

বিজেপিৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই টিকট নোপোৱাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি গৌৰৱে কয়, "বিজেপিত বিদ্ৰোহ হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ বৰ্তমান বিজেপি বিজেপি হৈ থকা নাই ৷ বিজেপিৰ ভিতৰত পুৰণি কংগ্ৰেছৰ মানুহ ৷ পুৰণি কংগ্ৰেছৰ মানুহে দপদপনি এতিয়া চলাই আছে বাজপেয়ী ভৱনত ৷ কেমেৰাৰ সন্মুখতহে তেওঁলোকক আমি দেখা পাওঁ ৷"

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ টিকটৰ প্ৰসংগ টানি আনি গগৈয় কয়, "যিজনক ভৰি চুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত সোমালে, সেইজনক আজি তেওঁ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ৷ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি দলৰ লগত বিশ্বাসঘাটক কৰি মাত্ৰ নিজৰ লগত ঘনিষ্ঠ ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহবোৰক বাজপেয়ী ভৱনত ভৰাইছে ৷ এয়াই হ’ব আগন্তুক দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে পতনৰ মূল কাৰণ ৷"

