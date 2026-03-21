অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ মাজুলীত অন্ত পৰিল মিত্ৰজোঁটৰ মান-অভিমান, নিৰ্বাচনত একেলগে যুঁজিব বিজেপি-অগপই
মাজুলীত অগপ-বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত হোৱা বিতৰ্কৰ শনিবাৰে অন্ত পৰিল ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপ কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিব বুলি ঘোষণা ৷
Published : March 21, 2026 at 4:41 PM IST
মাজুলী: বহু বাদ-বিবাদৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত শান্ত হ'ল মাজুলীৰ অগপ কৰ্মী ৷ বিজেপিয়ে মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত এনডিএৰ অংশীদাৰ অগপৰ কৰ্মী উপস্থিত নাছিল ৷ সেয়ে মাজুলী জিলা অগপ কৰ্মীক বুজনি দিবলৈ অগপৰ জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূৱন গাম ৷ জিলা অগপৰ সভাপতি ব্ৰজেন গাম আৰু একাংশ ক্ষুব্ধ অগপ কৰ্মীক শান্ত কৰিবলৈ শনিবাৰে বিধায়ক গাম অগপৰ জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৷
সমগ্ৰ বিষটোৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক ভূৱন গামে কয়, "আমাৰ সমস্যা দূৰ হৈছে ৷ তেওঁলোকেও দলটোৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থতে অভিমান কৰি আছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "অগপ দলটোৱে তেনে কৰাটো স্বাভাৱিক, কিয়নো দলটোক ভাল পোৱাৰ স্বাৰ্থতে বা দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কৰ্মীৰ অভিমান থাকিবই ৷ অগপ জিলা সভাপতি গৰাকী মোৰ ভাতৃ ৷ সেয়ে কিছুমান অভিমান চলি আছিল, এতিয়া সেই অভিমান নাই ৷ কাৰণ মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি, অগপ আৰু গণশক্তি একেলগে আছে আৰু থাকিব ৷ বিজেপিয়ে যিদৰে মাজুলীৰ উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ঠিক সেই দৰে অগপ, গণশক্তি দলেও বিচাৰিছে ৷"
ইফালে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি বিধায়ক গামে কয়,"আমি মাজুলীত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম ৷ মাজুলীত অসমীয়াৰ তেজ থকা মানুহ আছে ৷ ইয়াত মিঞাৰ তেজ থকা মানুহ নাই ৷"
আনহাতে, অগপৰ জিলা সভাপতি ব্ৰজেন গামে কয়,"তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিছে । আমাৰ মাজত যিমানেই যি ভিতৰুৱাকৈ আৱেগিক কিবা থাকিলেও আজি মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আৰু এনডিএৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিছো । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেলগে আগবাঢ়িম ৷ যিদৰে এখন খেলত দুটা পক্ষত ককায়েক-ভায়েক থাকিলেও গ'ল দিবলৈ চেষ্টা কৰিবই লাগিব, ঠিক তেনেদৰে ময়ো আমাৰ দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট পোৱাটো বিচাৰিছিলো । কিন্তু এন ডি এৰ মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আজি শীৰ্ষ নেতৃত্বই যি নিৰ্দেশ দিছে, সেই নিৰ্দেশ আমি মানি চলিছো ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত মিত্ৰদলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত মাজুলী অগপৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । যোৱা ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহতে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে জিলা সভাপতি ব্ৰজেন গামক নিজা প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পাছৰে পৰাই দুয়োটা দলৰ মাজত প্ৰাৰ্থীত্ব কেন্দ্ৰীক সংঘাট দেখা পোৱা গৈছিল ৷ অৱশেষত সেই বিতৰ্ক নিৰ্বাচনৰ প্ৰকক্ষণত স্তিমিত হৈছে ৷
