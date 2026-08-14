ETV Bharat / politics

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ সংঘাতক লৈ দিল্লীত দুয়ো ৰাজ্যৰ সাংসদৰ বৈঠক

অৰুণাচল অসমৰ পৰা ওলোৱা ৰাজ্য ৷ ক'লে কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৷ সকলোকে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান ।

Assam and Arunachal MPs meeting at Rijiju's house regarding border conflict
দিল্লীত অসম-অৰুণাচলৰ সাংসদৰ বৈঠক (X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অসমীয়াক লক্ষ্য কৰি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ক্ৰমাৎ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে অভিযুক্ত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে পথ অৱৰোধ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ সাংসদসকলে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত এক বৈঠকত মিলিত হয় । এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সদৰী কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাত ৰিজিজুৱে কয়,"আমি অৰুণাচল আৰু অসমৰ সাংসদসকল সদায় মিলিজুলি থকা এক ধাৰা বৰ্তাই ৰাখিছোঁ । এতিয়া অসম-অৰুণাচল সীমান্তত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ । আমি যৌথভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসম আৰু অৰুণাচল একেই হয় ।"

বাৰ্তাটোত তেওঁ কয়,"অৰুণাচল অসমৰ পৰা ওলোৱা ৰাজ্য । আমি সদায় ভাতৃত্ববোধ বৰ্তাই ৰাখিছোঁ । কেতিয়াবা স্থানীয় পৰ্যায়ত সংঘাত হৈ যায় । পৰিয়ালৰ মাজতো কেতিয়াবা কাজিয়া হৈ যায়, ভুল বুজাবুজি হৈ যায় । কিন্তু ইয়াক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যই কাজিয়া কৰা আৰু ভুল বুজাবুজি হোৱাটো বেয়া কথা ।"

তেওঁ আৰু কয়,"সেই কাৰণে আমি যৌথভাৱে আবেদন জনাইছোঁ, যি ঘটনা হৈছে সেইটো আমি মিলিজুলি সমাধান কৰিব লাগিব । মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডু দুয়োজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ । দুয়োজনে যোগাযোগত আছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীও গৈ আছে । স্থানীয় পৰ্যায়ত কথা পাতি আছে । আমি আশা কৰো যে এতিয়া ভালকৈ বহি যিকেইটা ইছ্যু আছে সমাধানৰ কাৰণে মিলিজুলি কাম কৰিব ।"

দিল্লীস্থিত কিৰেণ ৰিজিজুৰ আবাসত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, যোগেন মহন, বিজুলী কলিতা মেধি, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ফণীভূষণ চৌধুৰী, তেৰছ গোৱালা, প্ৰদান বৰুৱা, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু অৰুণাচলৰ সাংসদসকল ।

ইফালে সাংসদ যোগেন মহনেও সামাজিক মাধ্যমত এই বৈঠকৰ কথা সদৰী কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা প'ষ্টত তেওঁ লিখে, "অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি সীমান্তত শান্তি, সদ্ভাৱ আৰু নিজৰ মাজত বুজাবুজি বৰ্তাই ৰখাৰ আবেদন কৰিছোঁ । আমি সদায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই ককাই-ভাই-ভনীৰ দৰে আছোঁ । ভূমি তথা সীমা সম্বন্ধীয় যিকোনো বিবাদ কেৱল শান্তিপূৰ্ণ আৰু সাংবিধানিক পদ্ধতিৰেহে কৰা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক: বিৰোধী বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিল: ৰিজিজুৰ আক্ষেপ

সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা : অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

অসম অৰুণাচল সীমান্ত
অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্ত
কিৰেণ ৰিজিজু
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM AND ARUNACHAL MP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.