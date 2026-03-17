পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ১,১১১ গৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক মোতায়েন আয়োগৰ

পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১,১১১ গৰাকী পৰ্যবেক্ষকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ চকু-কাণ হিচাপে কাম কৰিব ৷

ASSAEMBLY POLLS 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 4:41 PM IST

হায়দৰাবাদঃ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু আন কেইটামান সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ১,১১১ গৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষ নিযুক্তি দিছে ৷ উল্লেখ্য যে অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন৷ আনহাতে ৬ খন ৰাজ্যৰ ৮ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’ব উপ-নিৰ্বাচন ৷

যোৱা ১৫ মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ বাবে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে হিংসামুক্ত আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব, যাতে প্ৰতিজন ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ ইচ্ছানুযায়ী সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ৷ এই ১,১১১ গৰাকী পৰ্যবেক্ষকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ চকু-কাণ হিচাপে কাম কৰিব ৷

কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে নিয়োগ কৰা ১,১১১ গৰাকী পৰ্যবেক্ষকৰ ভিতৰত কোন ৰাজ্যত কিমান জনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে-

ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলমুঠ সমষ্টি (টা)সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক (জন)আৰক্ষী পৰ্যবেক্ষক (জন)ব্যয় পৰ্যবেক্ষক (জন)
অসম১২৬৫১৩৫৫০
কেৰালাম১৪০৫১১৭৪০
তামিলনাডু২৩৪১৩৬৪০১৫১
পশ্চিম বংগ২৯৪২৯৪৮৪১০০
পুডুচেৰী৩০১৭১৭
উপ-নিৰ্বাচন
মুঠ৮৩২৫৫৭১৮৮৩৬৬

নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অহা ১৮ মাৰ্চ বুধবাৰে এই পৰ্যবেক্ষকসকলক নিৰ্দিষ্ট সমষ্টি অনুযায়ী নিয়োগ কৰা হ’ব৷ নিজৰ কৰ্তব্যস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পৰ্যবেক্ষকসকলে নিজৰ যোগাযোগৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিদিনেই ৰাজনৈতিক দল, প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলক সাক্ষাতৰ বাবে সময় এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিব লাগিব৷ সাধাৰণ লোকেও নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিষয় উপস্থাপনৰ বাবে পৰ্যবেক্ষকসকলক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব৷

১৯৫১ চনৰ জন প্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ ধাৰা ২০ (খ) আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ৩২৪ ৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এই কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকসকলক নিযুক্তি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে । নিকা আৰু সুশৃংখলিতভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত আয়োগক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই পৰ্যবেক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত দক্ষ আৰু কাৰ্যকৰী পৰিচালন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিব এই পৰ্যবেক্ষকসকলে ।

কোন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন? মুঠ পৰ্যায় আৰু ফলাফলৰ তাৰিখ-

ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলমুঠ সমষ্টিভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখপৰ্যায়ভোটগণনা
অসম১২৬৯ এপ্ৰিল৪ মে'
কেৰালাম১৪০৯ এপ্ৰিল৪ মে'
তামিলনাডু২৩৪২৩ এপ্ৰিল৪ মে'
পশ্চিম বংগ২৯৪২৩-২৯ এপ্ৰিল৪ মে'
পুডুচেৰী৩০৯ এপ্ৰিল৪ মে'

লগতে পঢ়ক:

নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ২০২৬ Live Updates : ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, ৪ মে’ ফলাফল

ASSAEMBLY POLLS 2026

