কলিয়াবৰত অসম যুৱ পৰিষদৰ সংকল্প যাত্ৰা, মটৰচাইকেলেৰে নেতৃত্ব কেশৱ মহন্তৰ
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত সংকল্প যাত্ৰা ।
Published : March 11, 2026 at 6:55 PM IST
কলিয়াবৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ৰাজনৈতিক দলবোৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে । ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ।
বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা, কংগ্ৰেছেও ৰাজ্যজুৰি সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে । অগপ দলৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদেও সংকল্প যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
তৃণমূল পৰ্যায়ত অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা, নতুন প্ৰজন্মক আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰ্মীসকলক সাজু কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনটোৱে ৰাজ্যজুৰি এই সংকল্প যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত যোৱা ২ মাৰ্চৰ পৰা ২০ দিনীয়াকৈ এই যাত্ৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে । তাৰ অংশস্বৰূপে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰতো এই যাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছে ।
অসম যুৱ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত নাগশংকৰস্থিত ডাঃ টি আও ষ্টেডিয়ামৰ পৰা সহস্ৰাধিক মটৰচাইকেলেৰে এই যাত্ৰাত অংশ লয় দলৰ কৰ্মীসকলে । এই সংকল্প যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী তথা অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জিতু বৰগোহাঁই আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি হৃষিকেশ শৰ্মাৰ লগতে কলিয়াবৰৰ অগপ, যুৱ পৰিষদৰ নেতা তথা বিষয়ববীয়াসকল ।
সংকল্প যাত্ৰাত ভাগ লৈ অসম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি জিতু বৰগোহাঁয়ে কয়, "যোৱা ২ মাৰ্চৰ পৰা ২০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ অসমতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । এই যাত্ৰাপথত অসমৰ ন-পুৰণি সতীৰ্থসকলক লগ পাইছোঁ । এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে আঞ্চলিকতাবাদৰ উত্থান কৰা, নতুন প্ৰজন্মক দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনত যি উন্নয়ন হৈছে সেই উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰি ২০২৬ত ৰাজ্যত পুনৰবাৰ এন ডি এই চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু নতুন প্ৰজন্মক উন্নয়নৰ এই ধাৰাৰ চামিল এই সংকল্প যাত্ৰাৰ লক্ষ্য । এই যাত্ৰাপথত কংগ্ৰেছ তথা সহযোগী দলসমূহক সমাগত নিৰ্বাচন পুলি-পোখাই উভালি পেলোৱাৰ সমৰ্থকসকলে সংকল্প লৈছে ।"
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন স্থান সংকল্প যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে লগতে আজিৰ যুৱপ্ৰজন্মই আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ ওলাই আহিছে । আজি কলিয়াবৰৰ সকলো স্থান স্পৰ্শ কৰাকৈ এই সংকল্প যাত্ৰাই ৰাজ্যৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব ।"
বুধবাৰে এই যাত্ৰা ডাঃ টি আও ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ মাজেৰে গৈ কুঁৱৰীটোলত অসম গণ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ বিধানমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত সামৰণি পৰে ।
