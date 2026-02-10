বিজেপিৰ লগত সন্মানজনক মিত্ৰতা বিচাৰে অসম গণ পৰিষদে : দেৰগাঁৱৰ পিছত টীয়কত অগপই দেখুৱালে শক্তি

বিজেপিৰ লগত সন্মানজনক মিত্ৰতা বিচাৰে অসম গণ পৰিষদে : দেৰগাঁৱৰ পিছত টীয়কত অগপই দেখুৱালে শক্তি
Published : February 10, 2026 at 6:49 PM IST
যোৰহাট : দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পিছত এইবাৰ টীয়ক সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় অসম গণ পৰিষদৰ বৃহৎ সংকল্প সমাৱেশ । অসম গণ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে টীয়ক বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়াত অগপৰ এখন বিশাল সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় ।
সহ্ৰাধিক অগপৰ কৰ্মীৰ উপস্থিতিয়ে টীয়ক সমষ্টিত একপ্ৰকাৰ ৰণডংকা বজালে অসম গণ পৰিষদে । অগপৰ সহ্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিত দেখি দুগুণে উৎসাহ বাঢ়ে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সহিতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ।
এই সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, ‘‘ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে আমাক উৎসাহিত কৰিছে ৷ কাৰণ টীয়ক সমষ্টি দীৰ্ঘদিন ধৰি অগপৰ হাততে আছিল । ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে ইয়াক প্ৰমাণ কৰে যে অগপ দল টীয়ক সমষ্টিত এতিয়াও শক্তিশালী হৈ আছে ।’’
লগতে তেওঁ কয়, ‘‘সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ফলত এই সমষ্টিটোৰ আকাৰ সলনি হ'ল ৷ নতুন টীয়ক সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক থকা পুৰণি দেৰগাঁৱৰ সমষ্টিৰ পৰা ১৪ খন পঞ্চায়ত, পুৰণি যোৰহাট সমষ্টি পৰা ৭খন, পুৰণি টীয়ক সমষ্টি পৰা ৫ খন পঞ্চায়ত আৰু এখন পৌৰসভা অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল । অগপৰ মূল সংকল্পই হ’ল অসম গণ পৰিষদক গতিশীল আৰু শক্তিশালী কৰা । মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰো অসমৰ মাটিত অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰা মানে আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা আৰু অসম সুৰক্ষিত হোৱা ।’’
লগতে তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকতাৰ এটাই লক্ষ্য - জাতীয় সমস্যা সমাধান কৰা আৰু কংগ্ৰেছ সহিতে বিৰোধীক উৎখাত কৰা ৷’’
মিত্ৰতা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘অগপই সন্মানজনক মিত্ৰতাত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু এতিয়াই আমি আসনৰ কথা কৈ দিব নোৱাৰো ।’’
আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, ‘‘পোনপটীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত যিদৰে কথা কয় ঠিক সেইদৰে কালি তেওঁ সম্বোধন কৰা সংবাদমেলতে তেওঁ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেনেদৰে দিয়া দেখা নগ’ল । গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু ৰাইজে পাইছিল, গতিকে সেই ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অহাটোৱেই দুৰ্ভাগ্যজনক, সেয়া সঁচাই হওক বা মিছাই হওক ।’’