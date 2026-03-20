কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভেজাল : মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিৰোধীক আক্ৰমণ অশোক সিংহলৰ

কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভেজাল : মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিৰোধীক আক্ৰমণ অশোক সিংহলৰ
বিৰোধী ৰুধিবলৈ ঢেকিয়াজুলিত অশোক সিংহল আৰু বৰছলাত ঋতু বৰণ শৰ্মা সাজু ।
Published : March 20, 2026 at 2:39 PM IST
তেজপুৰ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ উঠিছে । কংগ্ৰেছেও ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নিশ্চিত কৰিলে । অৱশ্যে এই মিত্ৰতাক লৈ বিজেপিয়ে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে । মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলেও কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্য লক্ষ্য কৰি ল'লে । সিংহলে কয়, "এইবাৰ কংগ্ৰেছে মূল বিৰোধী দল হিচাপে বহিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বিধায়কৰ সংখ্যাও লাভ কৰিব নোৱাৰিব । কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভেজাল মিত্ৰতা । কংগ্ৰেছে মিত্ৰদলক জ্বলাই খায় । নিশা মিটিং কৰে আৰু পুৱা কয় এলায়েঞ্চ নহ'ব । দিনটো যায় আকৌ ৰাতি ক'ব এলায়েঞ্চ হ'ব । কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত মিত্ৰই বহুত কষ্ট খাবলগীয়া হয় ।"
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক শক্তি যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজৰ সমৰ্থন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দিশলৈ স্পষ্টভাৱে আহিছে । তেওঁ দাবী কৰা মতে ঢেকিয়াজুলিৰ লগতে তেজপুৰ সমষ্টিকো সমান গুৰুত্ব দি অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী কৰোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । ঢেকিয়াজুলিত এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
অশোক সিংহলে লগতে কয় যে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ঢেকিয়াজুলিত কৰিবলগীয়া কাম প্ৰায় শেষ হৈছে । তেওঁ কয়, "মই ইতিমধ্যে মোৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ । বিজেপিয়ে মোৰ জীৱন সাৰ্থক কৰিছে আৰু এই গৌৰৱ আগন্তুক দিনতো ৰক্ষা কৰি যাম ।"
আনহাতে বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ঋতু বৰণ শৰ্মাইও প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয়, "বিজেপিত ব্যক্তিগত দাবীৰ কোনো স্থান নাই, ইয়াত দলেই সিদ্ধান্ত লয় । মই বিগত তিনিটা দশকত দলে দিয়া সকলো দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছোঁ । এইবাৰ দলৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মোক বৰছলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে দলৰ ৮ গৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিক সন্মান জনাই কয়, "তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছো । ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা ফেক্টৰ হ'ব নেকি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান তেওঁ কোনো বাধা নহয় । 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যিধৰণে ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে, তাতে স্পষ্ট হৈছে যে এই নিৰ্বাচনত আমি কোনো বাধা নোহোৱাকৈ আগবাঢ়িব পাৰিম ।"
