এইবাৰ আহি আছে ওৱেইছি : আজমলক বোকোচাত তুলি পাৰ কৰাব খুজিছে বৈতৰণী
বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ২-৩ মাৰ্চত অসম ভ্ৰমণ কৰিব আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷
Published : March 27, 2026 at 2:38 PM IST
হোজাই: ২ আৰু ৩ এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীনৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি । শুকুৰবাৰে এই কথা সদৰী কৰে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট(AIUDF) ৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ।
আজমলে কয়,"আজি মোৰ পুত্ৰ আব্দুল ৰহমান আজমলে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ সৈতে নৈশভোজত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ সৈতে কিছু মত বিনিময় কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ২ আৰু ৩ এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে । আমি তেওঁৰ সৈতে প্ৰায় ৮ টাকৈ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ওৱেইছিয়ে এ আই ইউ ডি এফক সমৰ্থন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে । ওৱেইছিয়ে জনাই যে এই সিদ্ধান্ত তেওঁ আজমলৰ অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰিয়েই লৈছে । তেওঁ কয়,"বদৰুদ্দিন আজমলৰ পুত্ৰ আব্দুল ৰহমান আজমলে আজি মোৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে । মই বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে ফোনযোগেও কথা পাতিছোঁ ।" নিজা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচী উল্লেখ কৰি ওৱেইছিয়ে কয় যে ২ আৰু ৩ এপ্ৰিলত গুৱাহাটী ভ্ৰমণ কৰিব, য'ত তেওঁ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত এ আই এম আই এমৰ ৰাজনৈতিক পদক্ষেপৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰে ওৱেইছিয়ে, য’ত তেওঁ হুমায়ুন কবীৰ আৰু তেওঁৰ আম জনতা উন্নয়ন পাৰ্টীক সমৰ্থন আগবঢ়াই সমগ্ৰ পূব ভাৰতত দলটোৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
হুমায়ুন কবীৰক সমৰ্থন আগবঢ়াই ওৱাইছিয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰচেষ্টা যাতে পশ্চিম বংগৰ এই নিৰ্বাচনত মুছলমান সংখ্যালঘুৰ পৰা এটা নেতৃত্বৰ উত্থান আৰু শক্তিশালী হয় । আমি কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সেইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । এই মিত্ৰতা কেৱল এই নিৰ্বাচনতে সীমাবদ্ধ নহয়, কিন্তু আমাৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ ইয়াক আগুৱাই নিয়া হ'ব ।"
অসম আৰু পশ্চিমবংগত এ আই এম আই এমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মিত্ৰতাই বিশেষকৈ বেছিকৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা সমষ্টিসমূহত নিৰ্বাচনী সমীকৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।