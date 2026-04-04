কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক পুনৰ কটাক্ষ; জনীয়াত কি ক'লে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ ওৱেইছিয়ে ?

কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক পুনৰ কটাক্ষ; জনীয়াত কি ক'লে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ ওৱেইছিয়ে ?
মন্দিয়াত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ।
Published : April 4, 2026 at 11:22 AM IST
জনীয়া : বিগত প্ৰায় ৩ দিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি । এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ইখনৰ পিছত সিখন সভা সম্বোধন কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে । বৰপেটা জিলাৰ নৱগঠিত মন্দিয়া সমষ্টিতো শুকুৰবাৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ হৈ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে প্ৰচাৰ চলালে । প্ৰতিখন সভাৰ দৰে এই সভাতো নেতাগৰাকী বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
জনীয়া হাইস্কুল খেলপথাৰত আয়োজিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ হায়দৰাবাদৰ সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ দি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি অসমৰ মুছলমানক যিমানেই অত্যাচাৰ নকৰক কিয়, যিমানেই ৰাজহাড় নাভাঙক কিয়, অসমৰ মুছলমানে মৰিবলৈ ভয় নকৰে । মানুহৰ এদিন মৃত্যু হ'বই কিন্তু আপোনাৰো এদিন ক্ষমতা নোহোৱা হ'ব ।"
এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় তেওঁ কয়, "অসমৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক বিদায় দিব খুজিলে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব লাগিব । কংগ্ৰেছে কেতিয়াও বিজেপিক খেদিব নোৱাৰে ।"
আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদ সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "শ্বেৰমান আলীয়ে মিউজিকেল চেয়াৰ খেলি থাকে । আজি এটা দলত আৰু কালি আন এটা দলত থাকে । শ্বেৰমান আলীক ভোট দিলে তেওঁ কোন দলত যাব তাৰ ঠিকনা নাই । শ্বেৰমান আলীয়ে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈ বহিব ।"
তেওঁ এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰো প্ৰশংসা কৰে । এই নিৰ্বাচনী সভাত সভাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমল, যুৱনেতা খন্দকাৰ আশ্ৰাফুল মামুন, বৰপেটা জিলাৰ এআইইউডিএফৰ সম্পাদক ছিৰাজ খান আদি নেতা উপস্থিত থাকে ।
সভাৰ অন্তত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলীক উদ্দেশ্যি কয়, "শ্বেৰমান ভাই মোৰ ডাঙৰ দাদা । বেচেৰা এনেই ডায়েবেটিক ৰোগী ৷ বেছিকৈ ক'লে আৰু তেওঁৰ কষ্ট হ'ব । এতিয়া জনগণ মোৰ কাৰণে ওলাই আহিছে । জনগণ, জনতা থাকিলে কোনো বাধা-বিঘিনি, বৰষুণ, ছুনামি একো কামত নাহে ৷ গতিকে মোবাইলৰ ছুনামি আৰু মুখৰ ছুনামিয়ে কাম নহয় । এই যে লোকসকলক ওলাই আহিছে এয়াহে প্ৰকৃত ছুনামি ।"
মুঠতে ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । প্ৰতিদিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, সাংসদ আদিৰ আগমন হৈছে । তাৰ মাজতে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতিও অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক :