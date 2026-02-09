হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গোচৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি এই এজাহাৰ দাখিল কৰে ওৱেইছিয়ে ৷
Published : February 9, 2026 at 7:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন (এ আই এম আই এম)ৰ মুৰব্বী তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই হায়দৰাবাদ আৰক্ষীক দাখিল কৰে এজাহাৰ ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি এই এজাহাৰ দাখিল কৰে ওৱেইছিয়ে ৷ অৱশ্যে এই ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি ডিলিট কৰা হৈছে ৷
I have lodged an official complaint with @CPHydCity demanding criminal action against Himanta Sarma for his (now deleted) violent video showing him shooting Muslims. Unfortunately, genocidal hate speech has become a norm. pic.twitter.com/o1OVUl6MWk— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 9, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত ওৱেইছিয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘সোমবাৰে হায়দৰাবাদ চহৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছিলো আৰু অভিযোগ কৰিছো যে ভিডিঅ’টোত শৰ্মাই প্ৰতীকীভাৱে সেইসকল মানুহৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা দেখা গৈছে, যিসকলক "স্পষ্টভাৱে মুছলমান" হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হৈছে । মই @CPHydCity ত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰিছো আৰু হিমন্ত শৰ্মাৰ(এতিয়া ডিলিট কৰা) হিংসাত্মক ভিডিঅ'ৰ বাবে অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা বিচাৰিছো । য'ত তেওঁক মুছলমানক গুলীয়াই হত্যা কৰা দেখা গৈছে । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে গণহত্যামূলক-ঘৃণামূলক ভাষণ সাধাৰণ হৈ পৰিছে ।’’
ওৱেইছিয়ে পোষ্টটোত অভিযোগৰ প্ৰতিলিপিও সংলগ্ন কৰিছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি এই ভিডিঅ’টো চলিত বৰ্ষৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টৰ পৰা আপলোড কৰা হৈছিল আৰু এদিন পিছতে তাক আঁতৰাই দিয়াও হৈছিল ৷ অৱশ্যে এতিয়াও ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ’টো প্ৰচাৰ হৈ আছে ।
ওৱেইছিয়ে যুক্তি দিয়ে যে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে ঘৃণামূলক ভাষণৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিকভাৱে ছুঅ’ মট' কগনিজেন্স ল’বলৈ বাধ্য, যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নাথাকে ।
১১ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তেলেংগানা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাই থকা এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে জহীৰাবাদত দেওবাৰে এক ৰাজহুৱা সভাত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে । স্থানীয় নাগৰিকক এই বিষয়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি তেওঁ ইয়াক জাতীয় মৰ্যাদাৰ সংকট বুলি অভিহিত কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক ঘৃণা বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভোটাৰক এই আই আই এম আই এমক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় যাতে ই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতিক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে ।
সমৰ্থকসকলক সম্বোধন কৰি ওৱেইছিয়ে জয়নুৰৰ হিংসা আৰু মেদক চহৰত সংঘটিত সংঘৰ্ষৰ দৰে ঘটনাৰ সময়ত এ আই আই এম আই এমৰ দ্বাৰা কৰা সাহায্যৰ কামৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কংগ্ৰেছ আৰু বি আৰ এছ দুয়োখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱে থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন দৈনন্দিন শাসনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে ভোটাৰসকলক সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন আৰু ফলপ্ৰসূ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ বাবে এ আই এম আই এমৰ প্ৰাৰ্থীসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেলেংগানাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত হ’ব ভোটগণনা ।
