সংখ্য়ালঘুৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান নোহোৱাত বিজেপি-কংগ্ৰেছক সমালোচনা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ

সংসদত আজমলৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা বুলি ক'লে এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ।

Election campaign of AIMIM leader Asaduddin Owaisi
চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
Published : April 4, 2026 at 12:32 PM IST

বৰপেটা : এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ প্ৰচাৰৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ উঠিপৰি লাগিছে এআইইউডিএফ । সেইবাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্য়ৰ কেইবাটাও সংখ্য়ালঘু অধ্য়ুষিত অঞ্চলত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাই আছে ।

বিজেপি-কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা :

বৰপেটা জিলাৰ চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত শুকুৰবাৰে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ অধিক উত্তপ্ত কৰি তোলে এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে । এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত চেঙাৰ গোমাফুলবাৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ কৰি এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

মৌলিক সমস্যা সমাধান নোহোৱাত ক্ষোভ :

আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে বহু বছৰ ধৰি অসমৰ সংখ্যালঘু আৰু পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা দল ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা যেনে শিক্ষা, নিয়োগ, উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভাষণত কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কয় যে কিছুমান আইন আৰু নীতিৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ মুছলমান সমাজক টাৰ্গেট কৰা হৈছে ।

অসমৰ মুছলমানৰ হৈ মাত মাতি আহিছো :

অসমৰ বাহিৰত থাকিলেও অসমৰ মুছলমানৰ হৈ বিগত সময়ত মাত মাতি অহা বুলি উল্লেখ কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কয়, "আপোনালোকৰ বেদনা, আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যি হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ মই ইয়ালৈ আহিছো । মই অসমৰ বাহিৰত থাকিলেও অসমৰ মুছলমানৰ হৈ মাত মাতি আহিছো । আপোনালোকৰ বেদনা কেৱল আপোনালোকৰেই নহয়, এয়া সকলোৰেই বেদনা ।"

Election campaign of AIMIM leader Asaduddin Owaisi
চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

সংসদত আজমলৰ অভাৱ অনুভৱ কৰো :

সংসদত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কয়, "সংসদত মই বদৰুদ্দিন আজমলৰ অভাৱ অনুভৱ কৰো । বদৰুদ্দিন আজমল সংসদত থাকিলে ৱাকফ বিধেয়ক গৃহীত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ।"

অসমত সংখ্য়ালঘুক একপক্ষীয়ভাৱে হাৰাশাস্তি :

অসমত সংখ্য়ালঘুসকলৰ ওপৰত অত্য়াচাৰ কৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"অসমত বিজেপিয়ে একপক্ষীয়ভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে । এটা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি উচ্ছেদ চলাইছে । কমেও ৫০ হাজাৰ মুছলমানক গৃহহীন কৰিছে ।" বিজেপি আৰু উচ্ছেদক লৈ মুখ খুলিবলৈ ভয় কৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু জনতাক এআইইউডিএফক সমৰ্থন কৰাৰ আহ্বান জনাবলৈ অসমলৈ অহা বুলি কয় আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ।

AIUDF election meeting in Barpeta
চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিভাজনৰ ৰাজনীতি :

এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰেও বিভাজনৰ ৰাজনীতি আগবঢ়াই লৈ গৈছে ।" ওৱেইছিয়ে ভাষণত কয়," যদি এআইইউডিএফৰ ২৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে, তেতিয়া বিজেপিৰো চৰকাৰ নহয়, কংগ্ৰেছৰো চৰকাৰ নহয় ৷ এআইইউডিএফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৷" লগতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনসাধাৰণৰ আস্থা লাভ কৰিলেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত জনগণৰ সমস্যা সমাধানত কংগ্ৰেছ সফল হোৱা নাই । তেওঁ এইবাৰ চেঙা সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলক বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তিক সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনায় ।

সভাত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "চেঙা সমষ্টিৰ উন্নয়ন, শান্তি আৰু জনগণৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

