শাসকীয় শিবিৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ: শিৱসাগৰ সমষ্টিত তৎপৰ বহুজন, বিচাৰিছে মিত্রদল অগপয়ো

ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ সমষ্টিত এইবাৰ কোন দলৰ কোনে লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব ? বিজেপিৰ লক্ষ্য শিৱসাগৰ সমষ্টি ।

As election day approaches the list is also long in Sivsagar constituency
শাসকীয় শিবিৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 6:29 PM IST

7 Min Read
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ তৎপৰতা অধিক বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ শাসকীয় দল বিজেপিত টিকট প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ পৰিছে । সকলোৱে টিকটৰ আশাত নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত কাম-কাজ আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ আস্থাভাজন হোৱাৰ প্ৰয়াসত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিৰ লগতে শিৱসাগৰ সমষ্টিতো বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে । সমষ্টিটোত ১২ গৰাকীৰো অধিক নেতাই টিকট লাভৰ সপোন লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে । ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

বিজেপিৰ লক্ষ্য শিৱসাগৰ সমষ্টি:

ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ সমষ্টিক বৰ্তমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । উজনিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিতো আগন্তুক নিৰ্বাচনত নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে বিজেপিয়ে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে । কিন্তু সমষ্টিটোত গেৰুৱা দলটোৱে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও ১২ গৰাকীৰো অধিক টিকট প্ৰত্যাশীয়ে নিজকে আগবঢ়াই দিছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি । যাৰ বাবে কোনো ক্ষেত্রতে দলটোৱে আপোচ কৰিব বিচৰা নাই । ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা আৰু '২১ৰ নিৰ্বাচন:

শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ২,০৭,৬০৫ গৰাকী । ইয়াৰে ১,০২,৭৭২ জন, ১,০৪,৮৩২ গৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।

As election day approaches the list is also long in Sivsagar constituency
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam GFX)

এই সমষ্টিটো নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে ৰণনীতি সাজু কৰি বিজেপিয়ে সদস্যভৰ্তিৰে সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিছে যদিও শীর্ষ নেতৃত্বই প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীসকলৰ মাজত সমন্বয় আৰু সহযোগিতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ পুৰনাবৃত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনত ১১,৮৭৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ সুৰভি ৰাজকুমাৰীক পৰাস্ত কৰিছিল । অখিল গগৈয়ে ৫৭,২১৯টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । সেই সময়ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্রত্যাশী একাংশ বিজেপি নেতা আৰু তেওঁলোকৰ অনুগামী কর্মীয়ে দলীয় প্রার্থী সুৰভি ৰাজকুমাৰীক সহযোগিতা নকৰা বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছিল। এইবাৰো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া ।

তেনেক্ষেত্রত আগতিয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ২০২১ৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সম্প্ৰতি বিজেপিয়ে শিৱসাগৰত খোপনি পোতাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে বিধায়ক অখিল গগৈয়েও ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে । ইফালে বিজেপিৰ প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীসকলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজক লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে ।

As election day approaches the list is also long in Sivsagar constituency
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (ETV Bharat Assam GFX)

উল্লেখ্য যে বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৰংপুৰ, দিচাংমুখ, ম'ৰাবজাৰ আৰু জকাইচুক জিলা পৰিষদ নিজৰ দখললৈ নিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে ।

চৰ্চাত বহু কেইজন টিকট প্ৰত্যাশী:

জনগাঁঠনি অনুসৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টিটোত আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ উপৰি সমষ্টিটোত কোচ, মিচিং জনগোষ্ঠী, অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্যসকলৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । আনহাতে সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰো ভূমিকা আছে । যাৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ ভোটাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলক দলমুখী কৰাৰ চেষ্টাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ সহায়ত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে শাসকীয় দলটোৱে ।

পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত সমষ্টিটোত প্রার্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । সমষ্টিটোত বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে টিকটৰ আশাৰে কাম কৰি আছে । এইক্ষেত্রত চৰ্চাত আছে থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ উপৰি কুশল দুৱৰীৰ পত্নী তথা ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন উপ-সভানেত্রী দীপিকা কাকতী দুৱৰী ।

As election day approaches the list is also long in Sivsagar constituency
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ তালিকা (ETV Bharat Assam GFX)

ইয়াৰ উপৰি প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিতোপন ৰাইদঙীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেইবাটাও কাৰ্যকালৰ শীৰ্ষ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মানস সন্দিকৈ, ক্রীড়াবিদ বিজিত গগৈ, বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈৰ পুত্ৰ সমীৰ গগৈ, সুদীৰ্ঘ দিন বিজেপি দললৈ সেৱা আগবঢ়াই অহা প্ৰাঞ্জল কটকী, সমাজকর্মী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা ।

ইফালে প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা তথা যুৱনেত্রী অংকিতা দত্ত, পূৰ্বৰ দলীয় প্রার্থী সুৰভি ৰাজকুমাৰী, সমাজকৰ্মী বিনীতা শ‍ইকীয়া দে', সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ ড৹ অসমী গগৈ, বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষা মৃণালী কোঁৱৰ আদি বিজেপি নেতৃও আছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত । সকলোৱে দলীয় টিকটৰ আশাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।

প্রার্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ এই তালিকাখনত আছে লাচিত গগৈৰো নাম । প্রার্থিত্বৰ আশাৰে সমষ্টিটোত সকলোৱে কুচ-কাৱাজ অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কাৰ কপাল ফুলিব সেয়া সময়েহে ক'ব । কিন্তু সমষ্টিটোত শাসকীয় দলৰ প্রার্থিত্বৰ দাবীদাৰৰ সংখ্যাধিক্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি গ্রহণযোগ্য প্রার্থী বিবেচনা কৰাত শীর্ষ নেতৃত্বই সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলে প্রার্থিত্বৰ দাবীদাৰৰ সমন্বয়হীনতাত সমষ্টিটোত বিজেপি দলে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আমগুৰি হেৰুৱাই শিৱসাগৰ টাৰ্গেট অগপৰ:

শেহতীয়াভাৱে বিজেপিৰ মিত্রদল অসম অগপই গ্ৰহণ কৰা স্থিতিয়েও বিজেপিৰ ৰণনীতিত আউল লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ক্ষেত্ৰত অগপৰ শীৰ্ষ নেতা তথা আমগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে একাধিকবাৰ বিধায়ক, মন্ত্রী হোৱা প্ৰদীপ হাজৰিকাই শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত টিকটৰ দাবীদাৰ ৰূপে থিয় দিয়া বিষয়টোৱে মিত্ৰদল বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নিজৰ সমষ্টি আমগুৰিক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা প্ৰদীপ হাজৰিকাই কিছুদিনৰ পূৰ্বলৈকে টিয়ক সমষ্টিৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে সমষ্টিটোতে প্রার্থিত্ব লাভৰ কুচ-কাৱাজ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছিল । কিন্তু ২ জানুৱাৰীত শিৱসাগৰ জিলা অগপই সংবাদমেল যোগে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ প্রার্থিত্ব দাবী কৰাৰ পাছতেই এতিয়া দুয়োটা মিত্ৰদলৰ মাজতেই সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে ।

বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তর্ভুক্ত হোৱা ১১ টা পঞ্চায়তত থকা বিশেষ প্ৰভাৱৰ দোহাই দি অগপই শিৱসাগৰ সমষ্টিটো দাবী কৰা বিষয়টোৱে অনাগত সময়ত যে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব সেয়া একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ সংবাদমেলখনত শিৱসাগৰ জিলা অগপৰ সভাপতি ঘন গগৈ আৰু সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি তথা অগপৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াই সভাপতি অতুল বৰাৰ নিৰ্দেশনাতে শিৱসাগৰ আসনখন অগপই দাবী কৰা বুলি ঘোষণা কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ।

ইফালে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হৈ অগপই কৰা দাবীক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্রত্যাশীসকলে । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্রত বিজেপিয়ে পৰিকল্পিত তথা কৌশলগত স্থিতি গ্ৰহণ নকৰিলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত ।

