‘‘মোদীৰ ওচৰত ইমান নমনীয় নহ’ব, অন্যথা...’’, মেটাক কিয় এইদৰে ক’লে কেজৰিৱালে ?

‘‘মোদীৰ ওচৰত ইমান নমনীয় নহ’ব, অন্যথা...’’, মেটাক কিয় এইদৰে ক’লে কেজৰিৱালে ?
কেজৰিৱালে দাবী কৰে যে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ভাৰতত নিষিদ্ধ হৈ আছে আৰু দেশত উপলব্ধ নহয় ।
Published : August 6, 2026 at 2:10 PM IST
নতুন দিল্লী: ছ’চিয়েল মিডিয়াত অতি সক্ৰিয় আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ছ’চিয়েল মিডিয়া ফাৰ্ম মেটাৰ কাম-কাজক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
কেজৰিৱালে দাবী কৰে যে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ভাৰতত নিষিদ্ধ হৈ আছে আৰু দেশত উপলব্ধ নহয় । তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই কাৰ্যক লৈ কোম্পানী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়ো পক্ষকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
Hi @Meta @metaindia— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026
Why have you restricted my account? Verbal enquiries at your India office revealed that my account has been restricted in India and is unavailable in India. Why? Noone in your office is giving any reasons. Noone is suggesting how restrictions can be removed.… pic.twitter.com/4JThAqFMon
মেটাৰ কাৰ্যালয়ে সন্তোষজনক সঁহাৰি নিদিলে
নিজৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা পোষ্ট কৰি আপৰ আহ্বায়কজনে কয় যে তেওঁ মেটাৰ ভাৰতীয় কাৰ্যালয়ৰ সৈতে মৌখিকভাৱে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু ভাৰতত তেওঁৰ একাউণ্ট ব্লক বা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি জানিব পাৰিছিল ।
কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰে যে কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয়ৰ কোনো বিষয়াই ইয়াৰ সুনিৰ্দিষ্ট কাৰণ প্ৰদান কৰা নাছিল, নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াও ব্যাখ্যা কৰা হোৱা নাছিল ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে কোম্পানীটোলৈ প্ৰেৰণ কৰা সকলো ইমেইলতে কেৱল আনুষ্ঠানিক আৰু নিয়মীয়া স্বয়ংক্ৰিয় সঁহাৰিহে পোৱা যায় । কোম্পানীটোৰ এই পন্থাৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইয়াক “অতি দুৰ্বল সেৱা” বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ নিজৰ একাউণ্টৰ ষ্টেটাছ পেজৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটাও শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য'ত লিখা আছিল "কিছুমান স্থানত উপলব্ধ নহয় ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ কেজৰিৱালৰ
এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাজতে কেজৰিৱালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পোনপটীয়াকৈ সমালোচনা কৰে । তেওঁ মেটালৈ সতৰ্কবাণী লিখিছিল, ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ইমান নমনীয় নহ’ব, অন্যথা তেওঁ আপোনাক ভাৰতত নিজৰ একাউণ্ট চলাবলৈহে অনুমতি দিব ।" এই সন্দৰ্ভত মেটা বা ইয়াৰ ভাৰতীয় ইউনিটে এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও এই ৰাজনৈতিক বাক্যবাণে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে ই-২০ বিষয়ত বৰ্তমান অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অতি সক্ৰিয় হৈ পৰিছে । তেওঁ লগতে বৃহস্পতিবাৰে এক্সত পোষ্ট কৰিছিল, "মোদী চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা কি? জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে পেট্ৰ'লত ৫০%তকৈ অধিক ভেজাল কৰিব । বৰ্তমান তেওঁলোকে কেৱল পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ অপেক্ষা কৰি আছে । প্ৰথমে বলপূৰ্বকভাৱে ই-২০ পেট্ৰ'ল ভৰাই আপোনাৰ ই০ আৰু ই১০ বাহনবোৰ নষ্ট কৰিলে । আজি যদি আপুনি এখন নতুন ই-২০ বাহন কিনে, তেন্তে কিছুদিনৰ পিছত চৰকাৰে ইয়াকো নষ্ট কৰি পেলাব । বলপূৰ্বকভাৱে ইয়াত ই৫০ পেট্ৰল ভৰাই দিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মেটাৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে