লখিমপুৰত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী; এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পেমা খাণ্ডুৰ

লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৱাৰ পাছত শনিবাৰে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় পেমা খাণ্ডুৱে ।

লখিমপুৰত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 7:10 PM IST

লখিমপুৰ : লখিমপুৰত আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এতিয়া চলিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান । বিশেষকৈ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ কেন্দ্র, ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব উবুৰি খাই পৰিছে । চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও নেতা আহি এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত জঁপিয়াই পৰিছে ।

শনিবাৰে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু আহে লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ । তেওঁ নৱগঠিত ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টিত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত যুৱ নগৰত আয়োজিত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী প্ৰেমা খাণ্ডুৱে ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

সভাত তেওঁ মোদীৰ নেতৃত্বক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়ত আগবঢ়োৱা অৰিহণাক আলোকপাত কৰি বক্তব্য ৰাখে । তেওঁ কয়, "দেশত ৬০ বছৰে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে বিশেষ একো উন্নয়ন সাধন কৰিব নোৱাৰিলে । কিন্তু মোদী চৰকাৰে যোৱা ১০ টা বছৰত উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছে । মোদীয়ে কৈছিল, দেশ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আগবাঢ়িব লাগিব । সেইমতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নত মোদীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।"

সভাত উপস্থিত একাংশ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অসমৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, "অসমৰ উন্নয়নো লক্ষণীয় হৈছে । পাঁচ বছৰত অসমত ৪ লাখ কোটি টকাৰ উন্নয়ন কৰা হৈছে । অসমৰ উন্নয়ন হ'লে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰো উন্নয়ন হ'ব । সেয়ে অসম আগবঢ়াতো উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহে বিচাৰে ।"

ইফালে বিজেপি দলৰ প্ৰসংগ দাঙি ধৰি তেওঁ কয়, "বিজেপি দল সংখ্যালঘুবিৰোধী নহয় । অসমত তেনে ভুল খবৰ বিয়পি আছে ৷ সমাগত নিৰ্বাচনত অসমত এনডিএৰ চৰকাৰ হোৱাটো এশ এক শতাংশ ।"

কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি পেমা খাণ্ডুৱে কয়, "ষাঠি বছৰ ক্ষমতাত থাকি বিশেষ একো নকৰিলে কংগ্ৰেছে । বিপৰীতে দহ বছৰত মোদী চৰকাৰে অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন কৰিছে । উত্তৰ-পূবৰ সকলো দিশতে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে ।"

অৰুণাচলত প্ৰৱেশৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ৰ প্ৰসংগ তুলি মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুৱে কয়, "আগতে আইএলপি কাগজৰ আছিল । এতিয়া সেই নিয়ম সলনি কৰা হৈছে । এতিয়া ডিজিটেল পদ্ধতিৰে পাৰপত্ৰ প্ৰস্তত কৰা হৈছে । অৰুণাচল বহুক্ষেত্রত অসমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । সেয়ে অসমৰ উন্নয়ন হোৱাটো অৰুণাচলেও বিচাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে । আগন্তুক সময়ত আৰু উন্নয়ন হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে ৰঙানদী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাক ভোট দিয়ক ।"

উল্লেখ্য, সভাখনত সমষ্টিটোৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকায়ো ভাষণ দি বিজেপি দল যে সংখ্যালঘুবিৰোধী নহয় সেই কথা স্পষ্ট কৰি ৰাইজৰ সঁহাৰি কামনা কৰে ।

