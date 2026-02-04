উন্নয়ন হৈছেনে টিংখাং সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ?
কোনোৱে ক'লে- টুপী পিন্ধোৱাৰ স্বভাৱ আছে বিমল বড়াৰ । খেনোৰ মতে- কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নোহোৱা কাম হৈছে টিংখাঙত ৷
Published : February 4, 2026 at 2:41 PM IST
মৰাণ: '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলেই সাজু হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ দৰে উজনি অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টি । এই সমষ্টিটোত শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ সাংগঠনিক কামকাজ শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত থকা টিংখাং সমষ্টিক বৰ্তমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক লগতে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছে বিমল বড়াই । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰূপৰেখা বহুখিনি সলনি হ'ল টিংখাং সমষ্টিৰ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে মাহমৰা আৰু কুঁৱৰী গাঁও পঞ্চায়ত টিংখাং সমষ্টিয়ে হেৰুৱাব লগা হ'ল যদিও পূৰ্বৰ মৰাণ সমষ্টিত থকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা পঞ্চায়ত ক্ৰমে মৰাণৰ দিখাৰী, তিলৈ আৰু বামুণবাৰী পঞ্চায়ত টিংখাং সমষ্টিয়ে লাভ কৰিলে ।
বৰ্তমানে ১৯ খন গাঁও পঞ্চায়তক লৈ গঠন কৰা হৈছে টিংখাং সমষ্টি । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা এতোৱা মুণ্ডাক ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত দুবাৰকৈ পৰাজিত কৰি টিংখাঙত বিজেপি দলৰ বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে মন্ত্ৰী বড়াই । অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক লগতে উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ সমষ্টিত উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে ? সমষ্টিটোৰ ভোটাৰসকলে কি কয় আমি জানিবলৈ কাষ চাপিছিলো ভোটাৰৰ । বিভিন্নজনৰ পৰা মতামত জানিব বিচৰাত সকলোৱে সমষ্টিটো উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিলেও আৰু কৰণীয় আছে বুলি মন্তব্য কৰে ।
কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নোহোৱা কাম হৈছে :
টিংখাং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰাত এজন ভোটাৰে কয়, "বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দীৰ্ঘদিনে কৰিব নোহোৱা কাম বিগত দহ বছৰত সমষ্টিটোত কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই । ৰাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নয়নৰ যি ধৰণৰ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিছে তাক লৈ আমি যথেষ্ট সুখী । চাহ বাগিচা অঞ্চলত থকা পথসমূহ আগতে বহুত জৰাজীৰ্ণ আছিল ৷ শৌচালয়, পানী যোগান, বিদ্যুৎ যোগান বিমল বড়াৰ দিনত বহুত উন্নত হৈ আহিছে । সমষ্টিটোৰ বাবে আৰু কৰণীয় আছে । মন্ত্ৰী বড়াৰ নেতৃত্বত বাকী থকা কামখিনি হৈ উঠিব বুলি আশা কৰিছো ।"
আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে :
"টিংখাং সমষ্টিত ভাবিব নোৱৰা উন্নয়ন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাট, দলঙলৈকে যি সমস্যা আছিল সকলোখিনি প্ৰায় সমাধান হৈছে ।"এই মন্তব্য টিংখাং সমষ্টিৰ আন এজন ভোটাৰৰ । ভোটাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "টিংখাঙৰ গাঁও অঞ্চল আৰু চাহ বাগিচাৰ কেঁচাপথসমূহ পকী হ'ল । পূৰ্বৰ চৰকাৰে সত্তৰ বছৰে কৰিব নোৱাৰা কামখিনি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই দহ বছৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহো সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজে ভালদৰে পাবলৈ সক্ষম হৈছে । কোনো দল-সংগঠন বিবেচনা নকৰাকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে জয়লাভ কৰিব মন্ত্ৰী বিমল বড়াই । টিংখাঙত বিৰোধীৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই । বিৰোধীয়ে ভোট বিচাৰি চাবলৈ পৰা পৰিৱেশ নাই টিংখাঙত ।"
সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰে বিধায়কক :
এইখন চৰকাৰৰ দিনত টিংখাং সমষ্টিৰ উন্নয়ন সকলো ক্ষেত্ৰত হৈছে । এইদৰে কয় টিংখাং সমষ্টিৰ আন এজন ভোটাৰে । তেওঁ লগতে কয়, "আন চৰকাৰৰ বিধায়কৰ তুলনাত বিমল বড়াই যি ধৰণেৰে সমষ্টি উন্নয়ন কৰাত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁৰ বাদে আনক সহজে আকোঁৱালি নল'ব । আগৰ বিধায়কক লগ কৰিবলৈ গ'লে সহজে লগ পোৱা নগৈছিল । এতিয়া বিধায়কক সকলোৱে লগ কৰি সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰে । সেয়ে চাহ বাগিচাৰ পৰা সমষ্টিৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে ।"
শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত টিংখাং সমষ্টিক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা:
সমষ্টিটোৰ এজন নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাৰৰ পৰা টিংখাং সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ কামকাজক লৈ মতামত জানিব বিচৰাত এজন ভোটাৰে কয়,"মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এই চৰকাৰৰ দিনত টিংখাং সমষ্টিক আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে টিংখাং সমষ্টিত কেৱল ৩৫ কিলোমিটাৰ পথ পকী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল; কিন্তু মন্ত্ৰী বিমল বড়াই প্ৰায় ৮০০ কিলোমিটাৰ পথ পকী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত সময়ত সমষ্টিটোৰ আৰু উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰো । সমষ্টিটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"
টুপী পিন্ধোৱাৰ স্বভাৱ আছে বিমল বড়াৰ :
আন এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "টিংখাঙত জলজীৱন আঁচনি ক'ৰবাত হৈছে যদিও আন ক'ৰবাত হোৱা নাই । তেওঁলোকে উন্নয়নৰ নামত ঢাক-ঢোল বজায় । যিদৰে উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে সেয়া হোৱা নাই । খেতিয়কক আলুৰ বীজ দিলেই নহ'ব, স্থায়ী সমাধানো হ'ব লাগিব । চাহপাতৰো উচিত মূল্য় নাপায় চাহ খেতিয়কে । তেওঁ মানুহক প্ৰলোভন দি টুপী পিন্ধোৱাৰ স্বভাৱ আছে ।"