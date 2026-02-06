উন্নয়ন হৈছেনে নাওবৈচা সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ?
এসময়ত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টিটো আজি সমস্য়াৰে ভাৰাক্ৰান্ত ।
লখিমপুৰ: লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টি । বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই সমষ্টিটো । বিশেষকৈ বান, খহনীয়া সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান অন্তৰায় হৈ আহিছে । যাতায়াত ব্যবস্থা তথৈবচ। সামগ্রিকভাৱে জিলাখনৰ আন সমষ্টি কেইটাতকৈ নাওবৈচা সমষ্টিৰ সমস্যা অধিক।
সমস্যা অনুপাতে কিন্তু সমাধানৰ ক্ষেত্রত জনপ্ৰতিনিধিসকলে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ সমষ্টিবাসীৰ । এই সমষ্টিটোৰ পৰা এসময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ।
পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্রেছ, অগপ, এ আই ইউ ডিএফ আদি দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১২গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫২ হেজাৰ ৯০৫ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্রেছৰ ভৰত চন্দ্র নৰহে বিজয় সাব্যস্ত কৰে । বিগত পাঁচ বছৰত বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিটোত কেনেধৰণৰ উন্নয়ন সাধন কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত ৰাইজে ব্য়ক্ত কৰিলে মনৰ কথা ।
সমস্যাৰে জৰ্জৰিত নাওবৈচা সমষ্টি :
পূৰ্বৰ বিধায়ককেইগৰাকীৰ কথা বাদ দিলে পৰৱৰ্তী সময়ৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি নিজৰ কাৰ্যকাল অন্ত কৰাতহে মন দিয়ে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সমষ্টিটোৰ ৰাইজে । অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত নাওবৈচা সমষ্টিটো । সমষ্টি পুনৰ বিন্যাসত নাওবৈচা সমষ্টি অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হ'ল । সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,৭৫,৮৩১গৰাকী । ইয়াৰে ৮৮,৩৬৮ জন পুৰুষ আৰু ৮৭,৪৪২ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৩গৰাকী ।
সমষ্টিবাসীৰ ক্ষোভ :
সমষ্টিবাসীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ হকে জনপ্ৰতিনিধিসকলে যথোপযুক্ত গুৰুত্ব নিদিয়ে । আন এক অভিযোগ তুলি তেওঁলোকে কয়, "একাংশ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিটোৰ বাহিৰৰ হোৱাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে কেৱল বিধায়ক হৈ নিজে সা-সুবিধা উপভোগ কৰাতহে মগ্ন হৈ থাকে ।" এইক্ষেত্ৰত অলপতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো লখিমপুৰলৈ আহি তেনে সুৰতেই কথা কৈ গৈছিল ।
উল্লেখ্য বিগত সময়ত ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক বিচাৰি প্ৰতিবাদ পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হৈছিল । সমষ্টিটোৰ একাংশ মহিলা ভোটাৰে খেদ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমষ্টিটোৰ বিধায়কজনক ৰাইজে দেখাই নাপায় । উন্নয়নৰ কাম একোৱেই নকৰিলে । বাৰিষা-খৰালি বহু পথৰ অৱস্থা অতি বেয়া হৈ থাকে । বোকা-পানীৰ বাবে ল'ৰা-ছোৱালীক বোকোচাত নি মূল পথত থবলগীয়া হয় । এজাক বৰষুণ দিলে পথৰ অৱস্থা চাব নোৱৰা হয় । নাই ভাল পথ । নাই কালভার্ট । বহুত অসুবিধা । আমি তেনেকুৱা বহু অসুবিধাৰ মাজত চলি আছো ।"
মহিলাসকলে আৰু কয়. "এইবাৰ যিয়ে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁকহে ভোট দিম । বিজেপিয়ে বহুত চকুত লগা উন্নয়ন কৰা আমি দেখিছো । সেয়ে এইবাৰ সমষ্টিটোত কংগ্রেছক নহয়, বিজেপিকহে আমি ভোট দিম । যোৱা পাঁচ বছৰে ৰাজ্যখন ভালদৰে চলাই থকা দলক আমি ভোট দিম । বিজেপিয়ে বহুত সুবিধা দিছে-অৰুণোদয় দিছে, মহিলা উদ্যমিতা দিছে, নিযুত মইনা দিছে । বিজেপিয়ে যদি আমাৰ এই সমষ্টিটোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেন্তে আমি বিজেপিকে ভোট দিম ।"
কংগ্রেছে আমাক একো নিদিলে :
তেওঁলোকে আৰু কয়, "কংগ্রেছে আমাক একো নিদিলে । সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা বাদেই, চাবলৈকে নাহিল । বিজেপিয়ে আমাক ঘৰ দিয়ক, ৰাস্তা-পদুলি দিয়ক, জনহিতকৰ আঁচনিসমূহ দিয়ক । আমি বিজেপিকে ভোট দিম ।" বিগত সময়ত সমষ্টিটোৰ কংগ্রেছ বিধায়ক ভৰত চন্দ্র নৰহৰ প্ৰতি এনেদৰে ক্ষোভ উজাৰি সমষ্টিটোৰ একাংশ ভোটাৰে এতিয়া এনেদৰে মুকলিকৈ বিজেপিকে সমৰ্থন জনাইছে ।
খদমদম লগাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে :
ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ বলিবলৈ লৈছে । সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে কুচকাৱাজ চলাইছে । নাওবৈচা সমষ্টিৰ দৃশ্যপটো ব্যতিক্রম নহয় । খদমদম লগাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে । কংগ্রেছৰ পৰা জয় প্ৰকাশ দাসৰ লগতে কেবাজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে । তেনেদৰে বিজেপিৰ পৰা বিপুল বৰা, পৰিতোষ ৰয়, বসন্ত দাস আদি কেবাজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে । আটায়ে দুঁখনকৈ যুজত ব্ৰতী হৈছে- এফালে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত কোনে দলীয় টিকট লাভ কৰিব তাৰ যুঁজ আৰু আনফালে কোনে কিমান ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা । মূৰকত কোন দলৰ কোন কৰ্মীয়ে দলীয় টিকট লাভ কৰিব বা ভোটাৰ ৰাইজৰ মন কেনেদৰে জয় কৰিব সেই দৃশ্যপট স্পষ্ট হ'বলৈ আৰু কেইটামান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।