উন্নয়ন হৈছেনে নাওবৈচা সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ?

এসময়ত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টিটো আজি সমস্য়াৰে ভাৰাক্ৰান্ত ।

Naoboicha Assembly constituency
উন্নয়ন হৈছেনে নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 2:30 PM IST

লখিমপুৰ: লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টি । বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই সমষ্টিটো । বিশেষকৈ বান, খহনীয়া সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান অন্তৰায় হৈ আহিছে । যাতায়াত ব্যবস্থা তথৈবচ। সামগ্রিকভাৱে জিলাখনৰ আন সমষ্টি কেইটাতকৈ নাওবৈচা সমষ্টিৰ সমস্যা অধিক।

সমস্যা অনুপাতে কিন্তু সমাধানৰ ক্ষেত্রত জনপ্ৰতিনিধিসকলে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ সমষ্টিবাসীৰ । এই সমষ্টিটোৰ পৰা এসময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ।

উন্নয়ন হৈছেনে নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত ? (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্রেছ, অগপ, এ আই ইউ ডিএফ আদি দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১২গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫২ হেজাৰ ৯০৫ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্রেছৰ ভৰত চন্দ্র নৰহে বিজয় সাব্যস্ত কৰে । বিগত পাঁচ বছৰত বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিটোত কেনেধৰণৰ উন্নয়ন সাধন কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত ৰাইজে ব্য়ক্ত কৰিলে মনৰ কথা ।

সমস্যাৰে জৰ্জৰিত নাওবৈচা সমষ্টি :

পূৰ্বৰ বিধায়ককেইগৰাকীৰ কথা বাদ দিলে পৰৱৰ্তী সময়ৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি নিজৰ কাৰ্যকাল অন্ত কৰাতহে মন দিয়ে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সমষ্টিটোৰ ৰাইজে । অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত নাওবৈচা সমষ্টিটো । সমষ্টি পুনৰ বিন্যাসত নাওবৈচা সমষ্টি অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হ'ল । সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,৭৫,৮৩১গৰাকী । ইয়াৰে ৮৮,৩৬৮ জন পুৰুষ আৰু ৮৭,৪৪২ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৩গৰাকী ।

Naoboicha Assembly constituency
নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত উন্নয়নৰ নমুনা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিবাসীৰ ক্ষোভ :

সমষ্টিবাসীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ হকে জনপ্ৰতিনিধিসকলে যথোপযুক্ত গুৰুত্ব নিদিয়ে । আন এক অভিযোগ তুলি তেওঁলোকে কয়, "একাংশ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিটোৰ বাহিৰৰ হোৱাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে কেৱল বিধায়ক হৈ নিজে সা-সুবিধা উপভোগ কৰাতহে মগ্ন হৈ থাকে ।" এইক্ষেত্ৰত অলপতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো লখিমপুৰলৈ আহি তেনে সুৰতেই কথা কৈ গৈছিল ।

উল্লেখ্য বিগত সময়ত ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক বিচাৰি প্ৰতিবাদ পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হৈছিল । সমষ্টিটোৰ একাংশ মহিলা ভোটাৰে খেদ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমষ্টিটোৰ বিধায়কজনক ৰাইজে দেখাই নাপায় । উন্নয়নৰ কাম একোৱেই নকৰিলে । বাৰিষা-খৰালি বহু পথৰ অৱস্থা অতি বেয়া হৈ থাকে । বোকা-পানীৰ বাবে ল'ৰা-ছোৱালীক বোকোচাত নি মূল পথত থবলগীয়া হয় । এজাক বৰষুণ দিলে পথৰ অৱস্থা চাব নোৱৰা হয় । নাই ভাল পথ । নাই কালভার্ট । বহুত অসুবিধা । আমি তেনেকুৱা বহু অসুবিধাৰ মাজত চলি আছো ।"

Naoboicha Assembly constituency
নাওবৈচা গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

মহিলাসকলে আৰু কয়. "এইবাৰ যিয়ে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁকহে ভোট দিম । বিজেপিয়ে বহুত চকুত লগা উন্নয়ন কৰা আমি দেখিছো । সেয়ে এইবাৰ সমষ্টিটোত কংগ্রেছক নহয়, বিজেপিকহে আমি ভোট দিম । যোৱা পাঁচ বছৰে ৰাজ্যখন ভালদৰে চলাই থকা দলক আমি ভোট দিম । বিজেপিয়ে বহুত সুবিধা দিছে-অৰুণোদয় দিছে, মহিলা উদ্যমিতা দিছে, নিযুত মইনা দিছে । বিজেপিয়ে যদি আমাৰ এই সমষ্টিটোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেন্তে আমি বিজেপিকে ভোট দিম ।"

কংগ্রেছে আমাক একো নিদিলে :

তেওঁলোকে আৰু কয়, "কংগ্রেছে আমাক একো নিদিলে । সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা বাদেই, চাবলৈকে নাহিল । বিজেপিয়ে আমাক ঘৰ দিয়ক, ৰাস্তা-পদুলি দিয়ক, জনহিতকৰ আঁচনিসমূহ দিয়ক । আমি বিজেপিকে ভোট দিম ।" বিগত সময়ত সমষ্টিটোৰ কংগ্রেছ বিধায়ক ভৰত চন্দ্র নৰহৰ প্ৰতি এনেদৰে ক্ষোভ উজাৰি সমষ্টিটোৰ একাংশ ভোটাৰে এতিয়া এনেদৰে মুকলিকৈ বিজেপিকে সমৰ্থন জনাইছে ।

Naoboicha Assembly constituency
চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

খদমদম লগাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে :

ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ বলিবলৈ লৈছে । সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে কুচকাৱাজ চলাইছে । নাওবৈচা সমষ্টিৰ দৃশ্যপটো ব্যতিক্রম নহয় । খদমদম লগাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে । কংগ্রেছৰ পৰা জয় প্ৰকাশ দাসৰ লগতে কেবাজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে । তেনেদৰে বিজেপিৰ পৰা বিপুল বৰা, পৰিতোষ ৰয়, বসন্ত দাস আদি কেবাজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে । আটায়ে দুঁখনকৈ যুজত ব্ৰতী হৈছে- এফালে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত কোনে দলীয় টিকট লাভ কৰিব তাৰ যুঁজ আৰু আনফালে কোনে কিমান ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা । মূৰকত কোন দলৰ কোন কৰ্মীয়ে দলীয় টিকট লাভ কৰিব বা ভোটাৰ ৰাইজৰ মন কেনেদৰে জয় কৰিব সেই দৃশ্যপট স্পষ্ট হ'বলৈ আৰু কেইটামান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

