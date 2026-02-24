ভোটাৰে কি কয় : জানো আহক নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা

ভোটাৰে কি কয় : জানো আহক নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
অভিভাৱকহীন মাকুম বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বে এটা অংশ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল ।
Published : February 24, 2026 at 5:20 PM IST
তিনিচুকীয়া: সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । বিশেষকৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলে যাত্ৰা কৰিছে ভোটাৰৰ পদুলিয়ে পদুলিয়ে ।
ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলে হয়তো ইতিমধ্যে নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হোৱাৰ সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে । হয়তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰিব । সমান্তৰালভাৱে এতিয়া সাধাৰণ জনতা তথা ভোটাৰসকলেও সাজু হৈছে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰাবলৈ ।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কেইগৰাকীমান ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ বিচৰাত যুৱ ভোটাৰ প্ৰৱেন ফুকনে কয় , “নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটো বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত । বৰ্তমান আমি এটা অভিভাৱকহীন সমষ্টিৰ বাসিন্দা । সমষ্টি পুনৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে এটা অংশ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল; কিন্তু তেতিয়াও উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি ৰৈ গৈছে । বৰ্তমান কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আহি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কাম কৰাহি নাই ৷ কিন্তু এতিয়া দেখিছো নিৰ্বাচন কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে বহুজনে জনসাধাৰণৰ কাষ চাপিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়," বহু প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে আগবাঢ়ি জনতাৰ কাষ চাপিছে; কিন্তু আমি এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে এনে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰো যাতে মাকুম সমষ্টিটোত সমউন্নয়ন হয় । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৰ্যটন সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে সমানভাৱে আগুৱাই নিয়ে । সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ তথা উন্নয়নৰ কাৰণে বিধানসভাত সজোৰে উত্থাপন কৰি আঁজুৰি আনিব পাৰে তেনে জনপ্ৰতিনিধি আমি বিচাৰো ।”
আন এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে কয় , “বিজেপি চৰকাৰে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে সকলোৱে দেখি আছে । মাকুম সমষ্টিটো যিহেতু একেবাৰে নতুন সমষ্টি গতিকে আমি মাকুম সমষ্টিত এগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক বিচাৰো যাতে আমাৰ সমস্যাসমূহ বুজি পায় সমাধান কৰে । মাকুমৰ স্থায়ী বাসিন্দা, মাকুমতে থকা হ’ব লাগে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী, তেতিয়াহে কাষৰীয়া মানুহৰ দুখৰ কথাবোৰ বুজি পাব । অন্য স্থানৰ পৰা আহি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলে কেনেকৈ বুজি পাব । আমি কাৰো হৈ নকওঁ; কিন্তু প্ৰতিটো দলে স্থানীয় ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো বিচাৰো ৷”
সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকী ভোটাৰে কয়, “এতিয়াও বহু চাহ বাগানৰ অঞ্চল আছে য’ত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এখন ভাল বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই । আমাৰ মনৰ কথা যিসকলে বুজি পায় তেনে প্ৰতিনিধি হ’লেহে চাহ বাগানৰ উন্নয়ন হ’ব বুলি বিশ্বাস কৰো । পূৰ্বতে ডিগবৈৰ বিধায়ক থকাৰ সময়ত চাহ বাগিচাত যিদৰে উন্নয়ন হ’ব লাগিছিল সেয়া নহ’ল । হয়, বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত বহু ভাল কাম কৰিছে আৰু ভাল কাম কৰিব । এতিয়া আমি বুজি পাইছো কেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে আমাক ভালকৈ চাব, বহু বছৰ বুজি পোৱা নাছিলো । বহুত মানুহ আহিল, গ’ল । বহুতক ভোট দি জয়যুক্ত কৰালো; কিন্তু আমাক দিয়া কথা, কথাই হৈ থাকিল, আজিলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । বহুত বাগানত ২৫০ টকা হাজিৰা পায়, আমাৰ মানুহ কেনেকৈ চলে আমিহে বুজি পাও । চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদকসকলে যেনেকৈ চাহ শ্ৰমিকৰ স’তে আলোচনা কৰি সমস্যাসমূহ বুজ লৈ থাকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটোহে বিচাৰো । মাকুম সমষ্টিটো বহুত ভাল সমষ্টি, গতিকে এগৰাকী ভাল ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো বিচাৰো ।”