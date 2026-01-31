ভোটাৰে কি কয়: ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে লখিমপুৰৰ ৰাইজ ?

ভোটাৰে কি কয়: ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে লখিমপুৰৰ ৰাইজ ?
বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ৰাজনৈতিক দলসমূহ ব্যস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিত । সমানে ৰাইজেও পোৱা নোপোৱাৰ লেখ লৈছে এই সময়ত । একাংশ ভোটাৰৰ অনুভৱেৰে এই প্ৰতিবেদন ।
Published : January 31, 2026 at 7:29 PM IST
লখিমপুৰ: আসন্ন অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । তুংগত উঠিছে ৰাজনৈতিক তৎপৰত । খদমদম লগাইছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে । দলসমূহে আসন দখলৰ ৰণকৌশল ৰচনাত ব্যস্ত । ৰাজনৈতিকভাৱে এনে ব্যস্ততাৰ বিপৰীতে সাজু হৈছে ভোটাৰ ৰাইজ । বিগত সময়খিনিত পোৱা-নোপোৱাৰ হিচাপ-নিকাচত ৰাইজ ব্যস্ত । ৰাইজৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ যদি হোৱা নাই তেন্তে তেনে প্ৰতিনিধিক বিদায় দিয়াৰ আৰু যদি পূৰণ হৈছে তেন্তে তেনে জননেতাক পুনৰ আঁকোৱালি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ দৰে ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোতো একেই পৰিৱেশ । জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত সদৰ সমষ্টি হিচাপেই নহয় । লখিমপুৰ লোকসভাৰো সদৰ সমষ্টি ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি । সেয়ে যথাৰ্থতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূর্ণ সমষ্টি লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো । বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত আছে সমষ্টিটো । বিধায়ক মানৱ ডেকা । বিগত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ৰেহ-ৰূপ আছিল এনেধৰণৰ ।
- বিজেপিৰ মানৱ ডেকা-৭০,৩৮৭টা ভোট
- কংগ্রেছৰ ড৹ জয় প্ৰকাশ দাস-৬৭, ৩৫১ টা ভোট
- অগপৰ উৎপল দত্ত-১২,৪৮৬ টা ভোট
মুঠ ৭ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিগত নিৰ্বাচনটোত অন্যান্য দলৰ দিলোৱাৰ হুছেইনে ৯৫৯ টা, বিৰিঞ্চি পেগুৱে ৪৬৭ টা ভোট, ৰঞ্জন বৰপাত্ৰগোঁহায়ে ২,৪৫৩ টা ভোট আৰু নিৰ্মল পায়েঙে পাইছিল ১,০৮৭ টা ভোট । মুঠ ভোটদান হৈছিল ১ লাখ ৫৬ হেজাৰ ৩৮৬ টা ভোট । নিৰ্বাচনটোত বিজেপিৰ মানৱ ডেকাই কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ জয় প্ৰকাশ দাসক ৩ হেজাৰ ৩৬ টা ভোটত পৰাস্ত কৰি বিজয় মাল্য ধাৰণ কৰে ।
বৰ্তমান সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১ লাখ ৭৩ হেজাৰ ৮১৩ জন । ইয়াৰে ৮৫,২৮৬ জন পুৰুষ আৰু ৮৮,০৭৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ এগৰাকী ।
কি কয় একাংশ সমষ্টিবাসীয়ে:
মাথো কেইদিনমানৰ পাছতে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হ'ব । ভোটাৰ ৰাইজ সাজু হৈছে সমাগত নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ । সমষ্টিসমূহৰ বিধায়কসকলৰ যোৱা সময়খিনিৰ কাম-কাজৰ খতিয়ান পৰীক্ষা কৰিছে ৰাইজে । তাৰ ভিত্তিতে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ৰাইজে ভোটদান কৰিব । ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত একাংশ ৰাইজৰ মনত বৰ্তমানৰ বিধায়ক বা শাসকীয় দলৰ প্ৰতি মুঠেও খেদ নাই । বৰং আশা কৰাতকৈয়ো বেছিকৈহে উন্নয়ন হোৱা বুলি কয় একাংশ মহিলা ভোটাৰে ।
গ্ৰামবাসী একাংশ মহিলা ভোটাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমষ্টিটোত বিধায়ক হিচাপে মানৱ ডেকা এশ শতাংশ সফল । স্বাধীনতাৰ পাছত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰেই সৰ্বাধিক উন্নয়ন হৈছে । ভাবিব নোৱাৰাকৈ উন্নয়নী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত কমিউনিটি হল, পদ্মনাথ গোঁহাঞি বৰুৱাৰ নামত উৰণ সেতু, লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ নামত ষ্টেডিয়াম, টাবুৰাম টাইডৰ নামত আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থান, ঘূনাসুতি সংযোগী দলং আদি বহু বৃহৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাস্তা-ঘাট, দলং আদি সকলো দিশতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হৈছে । মহিলাসকলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্রত, ছাত্র-ছাত্রীৰ পৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আদি সকলোকে সমানে সহায় কৰি আগুৱাই নিয়া হৈছে । বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিধায়কজনক ।"
তেওঁলোকে আৰু কয়,"লখিমপুৰ ধুনীয়া হ'ল । সলনি হ'ল আগৰ লখিমপুৰ । ৰাইজে সাংঘাতিক ভাল পাইছে বিধায়কজনক । আমি আকৌ তেওঁকে বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছোঁ । কিয়নো তেওঁৰ বাবে ৰাইজ বহুত উপকৃত হৈছে । তেওঁ সকলোৰে অভাৱ-অনাটন দূৰ কৰিছে । কংগ্রেছ, অগপৰ দিনত ৰাইজে আগতে এনে সা-সুবিধা পোৱা নাছিল । বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিয়ে ন-ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিধায়কজনৰ যদি আৰু কিবা কৰিবলগীয়া আছেও, সেইয়া তেওঁ নিৰ্বাচনত পুনৰ জয়ী হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিব ।"
আন এগৰাকীয়ে কয়,"আমি তেওঁক বিপুল ভোটত পুনৰ জয়ী কৰাম । আমি এইবাৰ তেওঁ মন্ত্রী হোৱাতো বিচাৰোঁ ।" এই অভিমতেৰে আশা প্ৰকাশ কৰে মহিলাসকলে । লখিমপুৰত কংগ্রেছ, অগপক নালাগে । তেওঁলোকক পুনৰ বিজেপিৰ বিধায়কক হে লাগে । প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সন্তুষ্টিৰ বাদে তেওঁলোকৰ নাই আশাহত হোৱা বক্তব্য ।
সমষ্টিটোত কেইটামান উল্লেখযোগ্য আঁচনি:
যোৱা পাঁচটা বছৰত অসংখ্য সৰু-বৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ল লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত । চালে চকুৰোৱাকৈ ধুনীয়া হৈ পৰিল সমষ্টিটো । এসময়ত কলীয়াপানী ৰূপে আখ্যা পোৱা লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এটা আগবঢ়া সমষ্টিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা সমষ্টিটোত গ্ৰহণ কৰা আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পুর্ণ হোৱা বা নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা কেইটাখনমান আঁচনি হ'ল:
- ৬২.৫২ কোটি টকা ব্যয়ৰে নকাৰী উৰণ সেতু
- ২৪.৮৭ কোটি টকা ব্যয়ৰ আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থান
- ১১৮.৩১৭ কোটি টকা ব্যয়ৰ ষ্টেডিয়াম
- ৩২৮.৪৮ কোটি টকা ব্যয়ৰ ঘূনাসুতিৰ দলং
- ২৬.২১ কোটি টকা ব্যয়ৰ খাৰকাটি দলং
- ১০ কোটি টকা ব্যয়ৰ জহিঙত নিৰ্মাণ কৰা লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ
- ৪৯৯.৮৯ কোটি টকা ব্যয়ৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ
- ১১৮.৩১৭ কোটি টকা ব্যয়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আদি ।
এনে আৰু বহু ব্যয় বহুল প্ৰকল্পৰ লগতে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সামগ্ৰীক বিকাশৰ আন ভালেমান আঁচনি। এনে আঁচনিৰ সুফল আৰু চৰকাৰী হিতাধীকাৰী আঁচনিসমূহে লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰহভাগ ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিছে । যাৰ বাবে বিশেষকৈ একাংশ মহিলা ভোটাৰে পুনৰ বিজেপিৰ বিধায়কক জয়ী কৰোৱাৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰে । এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী দলে কেনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ মনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ কৌশল অৱলম্বন কৰিব সেইয়া হ'ব লক্ষ্যণীয় ।