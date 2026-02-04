ETV Bharat / politics

উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ?

১০০ নং যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা । বিধায়ক হিচাপে কিমান সফল হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ?

Jorhat assembly constituency
উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 8:48 PM IST

যোৰহাট : আহোমৰ শেষ ৰাজধানী, শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক নগৰী হিচাপে পৰিচিত যোৰহাট । ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিটোত ২০১৬ চনৰ পৰায়ে বিধায়ক হিচাপে আছে বিজেপিৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । এই ১০ বছৰীয়া কাৰ্যকালতে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দৰে সন্মানীয় পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু এই সময়ছোৱাত বিধায়ক গোস্বামীয়ে যোৰহাটবাসীৰ বাবে কি কৰিলে আৰু কি কৰিবলগীয়া আছিল সেই সকলো সামৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মনৰ কথা ।

সমষ্টিবাসী এজন ভোটাৰ প্ৰাণদ্বীপ দত্তই কয়, "যোৰহাট সমষ্টিত বহুকেইটা সমস্যা আছে । মূল সমস্যা বুলি ক'লে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যাতায়াতৰ সমস্যা । কিন্তু এ টি ৰোডৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা অভাৰব্ৰীজখনে কিছু সমাধান কৰিব । তথাপিও যোৰহাটৰ বহুকেইটা পথ এতিয়াও ঠেক হৈ আছে । যেন যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংযোগী পথ ।"

উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ? (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়, "যোৰহাটৰ আয়ুসৰেখা ভোগদৈ আৰু টোকোলাই নদী বেদখলকাৰীৰ কৱলত পৰি মৃতপ্ৰায় অৱস্থা হৈ পৰিছে । বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ভোগদৈ আৰু টোকোলাই বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব । আৰু ভোগদৈৰ কাষত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পাৰ্ক । কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মাথোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল, বৰঞ্চ বেদখলকাৰী বৃদ্ধিয়ে হৈছে । আনহাতে, বেদখলৰ কৱলত পৰি যদি নদী দুখন শেষ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰাকৃতিকভাৱে যোৰহাটলৈ অশনি সংকেত নামি আহিব ।"

Jorhat assembly constituency
অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় যে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কৈছিল জল জীৱন আঁচনি তথা অন্য আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যোগানৰ এটা সপোন আছিল । কিন্তু সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে পানী নাপালে ৰাইজে । পানীৰ পৰিৱৰ্তে আছে পাইপ । ফলত বৰ্তমান সময়ত যোৰহাটবাসী ৰাইজে বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ।

আনহাতে, যোৰহাটৰ গড়মূৰত থকা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ জাবৰ জ্বলাই দিয়া বাবে ৰাইজৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয় আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে জাবৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা তেওঁ নকৰিলে । লগতে তেওঁ কয় যে যোৰহাট সমষ্টিত যথেষ্টখিনি সমস্যা থকাৰ পিছতো উন্নয়ন নোহোৱাকৈ থকা নাই ।

আনহাতে, তেওঁ কয় যে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ এজনক প্ৰাৰ্থী দিয়ক, কিন্তু বিধায়কৰ প্ৰতি আক্ৰোশ বা কাম বেয়া কৰিছে বুলি কথাষাৰ কোৱা নাই । কাৰণ তেওঁ বহু বছৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ লগতে তেওঁৰ বয়সো হৈছে । যিজন লোক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ যাব তেওঁ বিধানসভাত সবলভাৱে বিষয়বস্তু উথাপন কৰি যোৰহাটৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কাম কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

Jorhat assembly constituency
উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আন এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যুৱনেতা ধ্ৰৱ প্ৰসাদ বৰুৱাই কয়, "নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলে টঙালি বান্ধিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে মই কওঁ যে যোৰহাট সমষ্টিত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে কোৱাৰ দৰে উন্নয়নত যোৰহাটক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেয়া ৭০ শতাংশ সফল হৈছে । এই কৃতিত্ব পোনপটীয়াকৈ পাব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাটৰ কেইটামান সমস্যাৰ কথা কওঁ । তাৰ ভিতৰত প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে কাৰ পাৰ্কিঙৰ সমস্যা । কাৰণ যোৰহাটত গাড়ী-মটৰৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু ইয়াৰ বাবে নাই গাড়ী পাৰ্কি কৰিব পৰা কোনো সুব্যৱস্থা । কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালতে যোৰহাট নগৰত বহুমহলীয়া কাৰ পাৰ্কিং প্ৰকল্পৰ কাম কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিকোপতি সেই প্ৰকল্প আধৰুৱা হৈ থাকিল । কংগ্ৰেছৰ কাম বিজেপিয়ে নকৰা, বিজেপিৰ কাম কংগ্ৰেছে নকৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰৱণতা থকা বাবে যোৰহাটত উন্নয়ন থমকি ৰৈছে ।"

Jorhat assembly constituency
উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে জাবৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা নথকা বাবে যোৰহাটৰ গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ জনস্বাস্ৰথ্য প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সেয়েহে এখন বিজ্ঞানসন্মত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱত আছে যোৰহটীয়া ৰাইজ । লগতে যোৰহাটৰ আয়ুসৰেখা ভোগদৈ আৰু টোকোলাই এতিয়া আৱৰ্জনাময় হৈ পৰিছে । এনেবোৰ সমস্যা আছে যোৰহাটত । আনহাতে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱো আছে সমষ্টিটোত ।

আন এগৰাকী যুৱক বিশ্বজিত দত্তই কয় যে যোৰহাটৰ মূল সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত আন এক সমস্যা হ'ল খোৱাপানী । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী খুৱাবৰ বাবে এক আঁচনি লৈছিল । সেই আঁচনি অনুসৰি পাইপ পোতা হ'ল আৰু ঘৰৰ সন্মুখত কলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল । পানী আহিল ছয়মাহ, তাৰ পিছৰ পৰা নাই পানী । এই বিষয়ত অভিযোগ দিলে সকলোৱে গা এৰা দিয়া মনোভাব দি আঁতৰি যায় ।

Jorhat assembly constituency
উন্নয়ন হৈছেনে যোৰহাট সমষ্টিত ? (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয় যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাৰ পিছতে যোৰহাটৰ উন্নয়নত প্ৰভাৱ পৰা যেন এক অনুমান হয় । আনহাতে, যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ সকলোৱে নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 1,50,924 গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 72,507 জন আৰু মহিলা ভোটাৰ 78,417 গৰাকী । বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ হৈছে 697 গৰাকী । আনহাতে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভোটাৰ (৮০ ঊৰ্ধ্বৰ) 1,172 গৰাকী আৰু ১৮-১৯ বছৰৰ ভোটাৰ 705 গৰাকী ।

লগতে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে আছে লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ।

