ভোটাৰে কি কয় ? ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে জোনাই সমষ্টিবাসী ৰাইজ ?

ভোটাৰে কি কয় ? ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে জোনাই সমষ্টিবাসী ৰাইজ ?
৮০নং জোনাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিগত পাঁচ বছৰত চৰকাৰৰ পৰা কি পালে, কি নাপালে ? স্থানীয় ভোটাৰে কি কয় ?
Published : February 7, 2026 at 2:50 PM IST
জোনাই : আগন্তুক ২০২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান মাহ বাকী । শাসকীয় দলৰ লগতে তৎপৰ হৈছে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ আনুষ্ঠানিক কুচকাৱাজ । কি বিৰোধী, কি শাসকীয় দল, সকলোৱে ভোটাৰৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰৰ ওচৰ চাপিবলৈ চলাইছে যো-জা । চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি । বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাজ্যত উন্নয়নৰ গংগা বোৱাই দিয়া বুলি দাবী কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত উন্নয়ন হোৱা বুলি জাহিৰ কৰিলেও দৰাচলতে চৰকাৰী আঁচনিয়ে জনসাধাৰণক ঢুকি পাইছেনে ? ৮০নং জোনাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিগত পাঁচ বছৰত চৰকাৰৰ পৰা কি পালে, কি নাপালে ? স্থানীয় ভোটাৰে কি কয় ?
এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ জোনাই সমষ্টিত বিজেপিৰ দিনত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাট আদিৰ পৰা ধৰি বহু উন্নয়ন হৈছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰতকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত জোনাই সমষ্টিত উন্নয়নৰ কাম যথেষ্ট হৈছে । বিশেষকৈ দুখীয়া শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইনৰ যোগেদি নিযুক্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত পইচা নহ'লে চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নাছিল আৰু চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ মনত আছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত লুকাই-চুৰি কৰি চাকৰি দিছিল । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এইটো নাই, যি কৰিছে ৰাইজৰ চকুৰ আগত কৰিছে । আজিলৈকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অৰ্থাৎ ভুৱন পেগুৰ দিনত জোনাই সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছে । গতিকে এনেকৈয়ে যদি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰে তেন্তে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে গঠন হোৱাটো বিচাৰোঁ । যদি ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ আশামতে কাম নকৰে তেন্তে বিকল্প পথ বিচাৰিম । তদুপৰি, বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত জোনাই সমষ্টিত ফ'ৰলেন হ'ল, মথাউৰি হ'ল, এতিয়া পুৰণি জোনাই হৈ থকা নাই । এতিয়া নিউ জোনাই হ'ল ।"
লগতে কয়, "বানত ককবকাই থকা ৰাইজক মথাউৰি নিৰ্মাণে বৃহৎ ডাঙৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু এইখন চৰকাৰলৈ এটাই আক্ষেপ, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ নিৰ্বাচনবোৰ সময়মতে অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে আমি অকণমান দুখ পাইছোঁ । এয়াও সময়মতে কৰিলে ভাল । আমি জোনাইবাসী ৰাইজে পুনৰ ভুৱন পেগুকে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰোঁ ।
আনহাতে, বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ কেৰকেৰ গাঁৱৰ এজন ভোটাৰৰ মতে, "আমি ভুৱন পেগুকে পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰোঁ । কিয়নো তেখেতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমাক মথাউৰি, ৰাস্,তা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । আমাৰ বেৰা চাপৰিৰ, কেৰকেৰৰ পৰা চেঙাজানলৈ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিয়ে প্ৰায় ৩০০ ৰ পৰা ৪০০ গাঁৱৰ ৰাইজক বানপানীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিছে । গতিকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে জোনাই সমষ্টিত যথেষ্ট উন্নয়নৰ কাম কৰিছে । গতিকে আমি পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনকে বিচাৰোঁ ।"
আন এজনে কয়, "বিধায়কজনে যিমান কাম কৰিলেও কিছু সকলোৰে আক্ষেপ থাকিবই । কিয়নো জোনাই সমষ্টিত চৰকাৰে বহু কাম কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত গাঁও অঞ্চলৰ কিছু কিছু ঠাইত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে । হয়তো এয়াও কৰিব চৰকাৰে । তদুপৰি চৰকাৰে অনাময় আঁচনি, স্কুল , চাউল, অৰুণোদয়, বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।"
অৱশ্যে বৃদ্ধসকলৰ পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো সময়মতে সোমোৱা আৰু অকণমান টকাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিলে ভাল বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে আশা কৰিছোঁ । বিধায়ক যাক দিলেও দিয়ক ।"
ইফালে চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়ন একো হোৱা নাই । আমি বিকল্প পথ বিচাৰোঁ । বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ কাৰ্যকাল ১৫ বছৰ হ'ল । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সময়ত ৫ বছৰ ইয়াৰ পূৰ্বে ১০ বছৰ, গতিকে তেখেতৰ কাৰ্যকালত জোনাই সমষ্টিৰ চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰিঘবি গাঁৱত উন্নয়নৰ নামত শূন্য । বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ এখন আঁচনিও এইখন বৃহত্তৰ গাঁৱত দেখিবলৈ নাই । গতিকে ৰিগবি গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ । বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ ঠাইত নতুন বিধায়কৰ বিকল্প হিচাপে নতুন মুখ বিচাৰিছোঁ । বিধায়কজনে নিজে ৰিগবি গাঁৱৰ আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱত আহি উন্নয়নৰ বহু কাম কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু সেয়া আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল । মুঠতে চিলে গাঁও পঞ্চায়তখনত উন্নয়নৰ নামত শূন্য ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জোনাই সদৰ বা চিকিৎসাললৈ যাবলৈ আৰু ৰিগবি গাঁৱৰ পৰা লেকুজেলম হৈ গ'লে এঘণ্টা, ম'হমৰা পথাৰ হৈ গ'লে আধাঘণ্টা সময় লাগে । কিন্তু এই ম'হমৰা পথাৰ পথটো আজি ১৫ বছৰে জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে । তাক লৈ ৰিগবু গাঁৱৰ ৰাইজ অসন্তুষ্ট । অৱশ্যে চৰকাৰী ঘৰ, পানী আদিৰ ব্যৱস্থা কিছু লোকে পাইছে ।"
চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলাই কয়, "মই নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহুত ভালপাওঁ । লগতে জোনাই সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক ভুৱন পেগুকো বহু ভাল পাইছিলোঁ । কিন্তু তেখেতৰ কিছু কথাত মই বহুত দুখ পাই আছোঁ । তথাপিও ৰাইজে যদি তেখেতক বিচাৰে ময়ো তাকে বিচাৰোঁ । কিন্তু তেখেতক মই মনৰ পৰা দুখ পাই আছোঁ । বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত মই এটা ঘৰ পাইছোঁ । ইয়াৰ উপৰি মহিলাসকলে সুবিধা হোৱাকৈ উদ্যমিতা আঁচনি পাইছে । ৰাস্তা-ঘাট বনাইছে, এয়া মিছা কৈ লাভ নাই । গতিকে মই অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ । ৰাইজে যদি বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰে ময়ো তাকে বিচাৰোঁ ।"