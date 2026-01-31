ETV Bharat / politics

ভোটাৰে কি কয় : ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজ ?

নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ অভাৱ, অভিযোগ সামৰি এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Are people of Haflong assembly constituency satisfied with the development of last 5 years
৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজ ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 7:39 PM IST

হাফলং: সন্মুখত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । অহা মাৰ্চ-এপ্ৰিল অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ আশেপাশে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনক সন্মুখত ৰাখি শাসক বিৰোধী দলসমূহে কঁকালত টঙালি বান্ধি নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে কি বিচাৰে ? এই সন্দৰ্ভত আজিৰ এই প্ৰতিবেদন ।

অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিৰ অধীনত আছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ২৮ টা সমষ্টি আৰু বৰ্তমানে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ২৮ টা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত আছে । আৰু হাফলং সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়ক হৈছে নন্দিতা গাৰ্লোচা । এইবাৰ হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচা ।

৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজ ? (ETV Bharat Assam)

কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰে বিধায়ক বা যোৱা ১০ বছৰৰ পৰা বিজেপিৰ দখলত থকা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে ডিমা হাছাও জিলাৰ উন্নয়নত কি কাম কৰিছে এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয় এইদৰে, "এইবাৰো হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'লে ৰাইজৰ বাবে ভাল হ'ব । কিয়নো যোৱা ১০ বছৰ বিজেপিৰ দখলত থকা হাফলং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে ৷ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা-পদূলি, শিক্ষা, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম হৈছে । ইয়াৰ আগতে বহু চৰকাৰ আহিছে, গৈছে কিন্তু যোৱা ১০ বছৰত বিজেপি চৰকাৰ দিনত যেনেদৰে পাহাৰীয়া জিলাখনত উন্নয়নৰ কাম হৈছে আগৰ চৰকাৰসমূহে ইমান কাম কৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়,"হাফলং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাফলং চহৰত যোৱা ৫০ বছৰ পৰা খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই । পূৰ্বৰ চৰকাৰ চৰকাৰসমূহে যেনেদৰে হাফলং চহৰৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাছিল যোৱা ১০ বছৰ হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ বিধায়ক বা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত বিজেপিৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো হাফলঙত খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"ডিমা হাছাও জিলাত যোৱা ১০ বছৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হৈছে যদিও আৰু উন্নয়নৰ কাম বাকী আছে । হাফলং চহৰৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে খোৱা পানীৰ সমস্যা, এতিয়াও খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ৯০ শতাংশ কাম বাকী আছে । এইবাৰ হাফলং সমষ্টিত যি দলৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁ যাতে পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাব লাগে ।"

আন এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "ডিমা হাছাও জিলাত বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত যেনেদৰে উন্নয়ন হৈছে আমি এইবাৰ ও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হাফলং সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰোঁ । বিজেপিৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত শান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু আমি ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এলগে মিলাপ্ৰীতিৰে শান্তিত বসবাস কৰি আছোঁ । বিধায়কৰ বাহিৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লচাৰ নেতৃত্বত ডিমা হাছাও জিলা উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ আছে । পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক উন্নয়ন হোৱাৰ বাবে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত পৰ্যটকসকলৰ ভিৰ বাঢ়িছে ।"

তেওঁ কয়,"আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ স্বাৰ্থত আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হাফলং সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱাতো বিচাৰোঁ । যোৱা ৫ বছৰে ডিমা হাছাও জিলাত উন্নয়নৰ যোৱাৰ আহিছে স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা-ঘাট, শিক্ষা, পৰ্যটন সকলো ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হৈছে । কিন্তু হাফলং চহৰৰ জ্বলন্ত সমস্যা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে এইবাৰ ।

তেওঁ কয়,"পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সৰ্বাধিক উন্নয়নৰ লগতে হাফলঙত পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'লে ৰাইজে কিছু হ'লেও সকাহ লাভ কৰিব । বৰ্তমান বিধায়কৰ লগতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ নেতৃত্বত ব্যাপক উন্নয়ন হোৱাৰ উপৰি জিলাখনত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে । হাফলং সমষ্টিৰ এইবাৰ যি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিব তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ এটাই দাবী থাকিব যাতে হাফলং চহৰত খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান ক্ষেত্ৰত নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কে যাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।"

