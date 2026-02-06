ভোটাৰে কি কয় : ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰাইজ ?

ভোটাৰে কি কয় : ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰাইজ ?
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগ সামৰি এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : February 6, 2026 at 1:09 PM IST
ধুবুৰী: আগন্তুক ২০২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান মাহ । ইয়াকে লৈ তৎপৰ হৈছে সকলো ৰাজনৈতিক দল । কি বিৰোধী, কি শাসকীয় দল সকলোৱে ভোটাৰৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰৰ ওচৰ চাপিবলৈ চলাইছে যো-জা । চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি । বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাজ্যত উন্নয়নৰ গংগা বোৱাই দিয়া বুলি দাবী কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত উন্নয়ন হোৱা বুলি জাহিৰ কৰিলেও দৰাচলতে চৰকাৰী আঁচনিয়ে জনসাধাৰণক কিমান ঢুকি পাইছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত । বিগত পাঁচ বছৰত সাধাৰণ ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা কি পালে আৰু কি নাপালে সেয়া জানিবলৈ বিচৰাত কেইবাগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ কথা ।
ধুবুৰী চহৰ এটা ডাষ্টবিনৰ দৰে হৈ গৈছে:
ধুবুৰীৰ বিদ্যাপাৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দা তথা সচেতন ব্যক্তি অহিদ খান পেৰিচে কয়,"পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন হয়, নিৰ্বাচনত আমি এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে সাংবিধানিক যি দায়িত্ব আমি পালন কৰোঁ, আমি ভোট দিওঁ আৰু ভোট দিয়াৰ পিচত আমি ধুবুৰীৰ ৰাইজ প্ৰায়ে নিমাত হৈ যাওঁ । ভোট দিলোঁ যেন ইয়াতেই আমাৰ কৰ্তব্য শেষ । কিন্তু তাৰ পাছত যে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে যি ধৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেই কাম কৰা আমাৰ চকুত নপৰে । ধুবুৰী চহৰ ৮ নং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু ধুবুৰী চহৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আমাৰ ধুবুৰী জিলাখনৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে ধুবুৰী চহৰ ৰ যি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল বিগত দিনবোৰত উন্নয়ন হোৱা নাই ।"
তেওঁ কয়,"আমি উন্নয়ন কেনেকুৱা বিচাৰোঁ ? ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে । ধুবুৰীত নলা-নৰ্দমাৰ সু ব্যৱস্থা নাই, ধুবুৰীৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ সু ব্যৱস্থা নাই, ধুবুৰীৰ পদপথৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ধুবুৰীত এখন চৰকাৰী মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাতো যি ধৰণৰ সা-সুবিধা পাব লাগিছিল ৰাইজে তাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে । দুখৰ কথা এজন ষ্ট্ৰোক'ত আক্ৰান্ত ৰোগীকো যদি ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালখনত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সেই ষ্ট্ৰোক'ত আক্ৰান্ত ৰোগীজনক পিছদিনা গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰা হয় । ধুবুৰীত উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱ হৈ আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"কাৰণ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালখনত চিকিৎসক পৰ্যাপ্ত দিয়া হোৱা নাই লগতে ধুবুৰীত কেন্সাৰ হাস্পতালো আছে যদিও ইয়াৰ কোনো কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱা নাই । এনেদৰে ধুবুৰীৰ যি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই । বিশেষকৈ ধুবুৰী চহৰ এটা ডাষ্টবিনৰ দৰে হৈ গৈছে । আমি ধুবুৰী চহৰখনক যান-জঁটমুক্ত কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে ধুবুৰীৰ একমাত্ৰ ডি কে ৰোডৰ উপৰি এটা বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু সেই বিকল্প পথছোৱা এতিয়াও হোৱা নাই । ধুবুৰীত সোমোৱাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা হ'ব লাগে আৰু ওলাই যোৱাৰ বাবে এটা ৰাস্তা হ'ব লাগে । ধুবুৰীৰ নৈ, বিলৰ কাষত অবৈধভাৱে বসতি কৰি থকা লোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে ।"
উন্নয়নৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ধুবুৰীৰ বজাৰ-ঘাটৰ উন্নয়ন কৰিব লাগে। ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত যাত্ৰীবাহী যন্ত্ৰচালিত নাওবোৰে নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে চলাচল কৰি আছে । সংশ্লিষ্ট পক্ষই সেই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই । জলপৰিবহন বিভাগৰ জাহাজ ধুবুৰীৰ পৰা ফকিৰগঞ্জলৈকে চলাচল কৰিছিল । এতিয়া সেয়াও বন্ধ হৈ পৰিছে । ধুবুৰীত জাহাজঘাট বনাইছে, কিন্তু সেয়া কেৱল নামমাত্ৰ ।"
আমি পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত কি পাম বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ বিধায়ককে কওক বা আমাৰ সাংসদৰ কথাকে কওক তেওঁলোকৰ হাতত কোনো আঁচনি নাই । তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষলৈ আহি বিৰোধীৰ কথা ক'ব বা চৰকাৰী দলৰ পক্ষৰ কথা কৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ ভোট লৈ গুচি যাব পাঁচ বছৰৰ কাৰণে । আমি দেখিছোঁ আমাৰ হোজা গঞা ৰাইজৰ বেছিভাগেই পাঁচশ টকাৰ বাবেই নিজৰ মূল্যৱান ভোট বিক্ৰী কৰি দিয়ে । আৰু ধুবুৰী জিলাৰ যি দাৰিদ্ৰতা ইয়াৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই কাৰণ ধুবুৰীত কোনো উদ্যোগ, কল-কাৰখানা হোৱা নাই । যিবোৰ কল-কাৰখানা আছিল বন্ধ হৈ গৈছে । গতিকে কল-কাৰখানা হ'লেহে কিছু নিয়োগৰ ব্যৱস্থা হ'লহেতেন ।"
বিধায়ক নজৰুল হকৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোত উন্নয়নমূলক কাম হোৱা নাই:
আনহাতে সমষ্টিটোৰ আন এজন সচেতন ব্যক্তি শিমূল সৰকাৰে কয়, "ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক নজৰুল হকৰ কাৰ্যকালত ধুবুৰী সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কাম হোৱা নাই ।" বিধায়ক হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ বুলি নিজৰ ক্ষোভ উজাৰে শিমূল সৰকাৰে । তেওঁ কয়- "ধুবুৰীৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জি টি বি ৰোডৰ অৱস্থা অতি ভয়াৱহ হৈছে । জি টি বি ৰোডৰ পদপথ একাংশই দখল কৰাত ৰাস্তাটো ঠেক হৈ পৰিছে । জি টি বি ৰোডৰ কাষতে অৱস্থিত হেপী কনভেণ্ট স্কুলখনৰ বাবে ৰাস্তাটোত স্কুললৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যোৱাৰ সময়ত আৰু স্কুল ছুটীৰ সময়ত ভয়াৱহ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
বিধায়কজন সৎ, নিষ্ঠাবান আৰু স্বচ্ছ হ'ব লাগে:
ধুবুৰী সমষ্টিৰ আন এগৰাকী সমাজ সচেতন নাগৰিক প্ৰণৱাশীষ ৰয়ে কয়, "বিগত পাঁচটা বছৰত ধুবুৰী সমষ্টিত আধা উন্নয়ন হৈছে আৰু আধা উন্নয়ন হোৱা নাই । ধুবুৰীৰ বিধায়কজন হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ নজৰুল হক । বিধায়ক হিচাপে ধুবুৰীত নজৰুল হকে যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰিব পৰা নাই ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"বিজেপি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতহে ধুবুৰী সমষ্টিৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ৰাস্তা-ঘাট, দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । ধুবুৰীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা, যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ বাছ ধুবুৰীত নচলা হ'ল । ধুবুৰীৰ ৰে'ল যোগাযোগৰো উন্নতি হোৱা নাই । স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি হাৰাশাস্তি খাই আছে ।"