ভোটাৰে কি কয় ? দলগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ আকাংক্ষা পূৰণত সক্ষম হৈছেনে জনপ্ৰতিনিধি

ভোটাৰে কি কয় ? দলগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ আকাংক্ষা পূৰণত সক্ষম হৈছেনে জনপ্ৰতিনিধি
বিগত পাঁচ বছৰৰ উন্নয়নমূলক কামক লৈ সন্তুষ্টনে দলগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজ ? দলগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি কয় ?
Published : February 18, 2026 at 2:27 PM IST
মঙলদৈ : দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিটো এটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি । দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ৫১নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টি অসমৰ এটি উল্লেখযোগ্য সমষ্টি । এই সমষ্টিটোৰ পৰাই চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল । অগপ চৰকাৰৰ সময়ত এই দলগাঁও সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আব্দুল জব্বৰে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
বৰ্তমান এই সমষ্টিটোক এ আই ইউ ডি এফৰ মুজিবুৰ ৰহমানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে । বিগত পাঁচ বছৰে এই সমষ্টিত জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা কি পালে আৰু কি নাপালে তাৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি প্ৰথমে গৈছিলোঁ দলগাঁৱৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ওচৰলৈ । তেওঁক সোধা হৈছিল বিগত চৰকাৰ তথা বিধায়কৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোক সন্তুষ্ট হয় নে নহয় ।
তেওঁ কয়, "যোৱা সময়ত আমি বহু বিধায়ক দেখিছোঁ । যোৱা কাৰ্যকালত আমাৰ বিধায়ক আছিল ইলিয়াছ চাহাব । তেখেতৰ দিনত এন আৰ চিৰ কাম হৈছিল । এন আৰ চিত ৬২ হাজাৰতকৈ অধিক মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছিল আৰু বৰ্তমান যিজন বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানৰ দিনত এছ আৰৰ যি কাম-কাজ চলি আছে, আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিত এটা নামো কটা যোৱা নাই । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ পোৱা যায় যে এইজন নিশ্চয় দক্ষ বিধায়ক । আমি এজন শুদ্ধ বিধায়ক পাইছোঁ । আমি ভাবোঁ আমি মাৰ পেটত আছোঁ, মাৰ কোলাত আছোঁ, ভাল এজন বিধায়ক পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ দিনত যি উন্নয়ন হৈছে চিৰস্থায়ী হিচাপে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যদি ক'ব যাওঁ ভূমিহীন লোকক ১০ হাজাৰ বিঘাতকৈও অধিক ভূমি আৱণ্টন দিছে । কিন্তু বিগত দিনত যিবোৰ বিধায়ক আছিল তেওঁলোকৰ দিনত এক কঠা মাটিও আৱণ্টন দিয়া নাছিল আৰু বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত ১০ হাজাৰ বিঘাতকৈও অধিক ভূমি আৱণ্টন দিছে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহু উন্নয়ন হৈছে । বিগত দিনত ফৰেষ্টৰ যি সীমাবিবাদ বহু দিন ধৰি চলি আছিল, এই আমাৰ কৰ্মদক্ষ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান অহাৰ পিছত তাত চিৰস্থায়ীভাৱে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । তাৰ কাৰণে আমি সুখী ।"
আন এজন সমাজ সচেতন যুৱকক সোধা হৈছিল বৰ্তমান বিধায়ক আৰু চৰকাৰৰ কাম-কাজত সুখী নে ? তেওঁ কয়, "আমাৰ মুজিবুৰ ডাঙৰীয়াই বিগত দিনত বহু কাম কৰি দিছে আৰু বহুতো কাম কৰিবলগীয়া আছে । এইবাৰো তেখেতে জয়ী হৈ এইখিনি কামো কৰিব বুলি আশাবাদী । প্ৰথমতে দলগাঁৱত এখন ১০০ খন বিছনাযুক্ত হস্পিটেল, দ্বিতীয়তে এখন বাণিজ্য শাখাৰ কলেজ হ'লে ভাল হ'ব । আৰু ফ'ৰলেন ৰাস্তাটো হ'লে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে ভাল হয় । কৃষিজীৱী লোকসকলৰ বাবে এটি কল্ড ষ্ট'ৰেজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমাৰ অঞ্চলৰ লোকৰ কাৰণে ভাল হয় । আমাৰ কল্ড ষ্ট'ৰেজ এটাৰ অভাৱ হৈ আছে । পাচলিখিনি বিক্ৰী নহ'লে বেয়া হৈ যায় বাবে ।"
কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত এজন যুৱকৰ এই সম্পৰ্কে মতামত ল'বলৈ বিচাৰোঁতে কয়, "বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান চাহাবে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে,আমি নথৈ আনন্দিত । আমি এজন দক্ষ ব্যক্তিক এম এল এ হিচাপে পাইছোঁ । আৰু বহুতো কাম কৰিবলগীয়া আছে । যিহেতুকে দলগাঁও সমষ্টিতো এটা গাঁৱলীয়া সমষ্টি, আমাৰ সমষ্টিত এখন ১০০ বিছনাযুক্ত হস্পিটেলৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰ পৰা ৰোগী মঙলদৈ বা খাৰুপেটীয়ালৈ যাওঁতে হাৰাশাস্তি হয় । দ্বিতীয়তে, দলগাঁও যিহেতু এখন কৃষিপ্ৰধান ঠাই, ইয়াত কল্ড ষ্ট'ৰেজ এটাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে । আমাৰ উৎপাদিত পাচলিখিনি বাহিৰত যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা বিধায়ক মহোদয়ে কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ যাতায়াতৰ সমস্যা আছে । ইয়াত ৰে'ল লাইন নাই । আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰেৰে যদি এটা ৰে'ল লাইন হয়, আমাৰ বহু উপকাৰ হ'ব । আমাৰ এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি দিলে আমি আনন্দিত হ'ম ।"
দলগাঁও সমষ্টিৰ এগৰাকী ছাত্ৰনেতাৰ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ বিষয়ে মন্তব্য, "আচলতে চৰকাৰৰ যিসমূহ কাম, ভাল কামক ভাল বুলিয়েই ক'ব লাগিব । বিগত সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু ভাল কাম কৰিছে, তাক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু ৰাজনৈতিক মেৰপাকত পৰি আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আমি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনতো হোৱাৰ পৰিৱেশ এটা কৰিব বিচাৰিছে । কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি উন্নয়নৰ কথা ক'ব যাওঁ, বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগা বহু কাম আছে । আমাৰ অঞ্চলত কৃষিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন দেশলৈ কেনেদৰে নিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দলগাঁও সমষ্টিটো এটা পিছপৰা সমষ্টি । এই সমষ্টিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । তথাপিও শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই সমষ্টিটো বহু পিছপৰা । মই অনুৰোধ জনাম যিখিনি কৰিছে আৰু বহু কৰিবলগা আছে চৰকাৰে । বিজেপি চৰকাৰখনে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বেয়া পালেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যদি আকৌ চৰকাৰখন আহে, সংখ্যালঘুক বেয়া পালেও নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি কথা 'সমবিকাশ, সম-অধিকাৰ' সেই কথাৰে যদি আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সংখ্যালঘুসকলকো লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহো উন্নয়ন কৰিব লাগিব ।"
এতিয়া আগন্তুক দিনত দলগাঁৱৰ ৰাইজে কোন দলৰ কাক ভোটৰ জৰিয়তে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিব সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব ।