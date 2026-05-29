ETV Bharat / politics

প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ

দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল ।

NILAMANI SEN DEKA
প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰয়াত মুখ্য়মন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল নীলমণি সেনডেকা ৷ আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগৰে চৰ্চালৈ অহা মন্ত্ৰীগৰাকীক হয়তো সকলোৰে মনত আছে ৷ সেই সময়ত ‘আঢ়ৈ টকীয়া ভাত’ বা ‘আঢ়ৈ টকীয়া মন্ত্ৰী’ হিচাপেই মানুহৰ মনত ৰৈ গৈছিল নীলমণি সেনডেকাৰ নাম ৷ মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ আঢ়ৈ টকাতে অসমত এসাঁজ ভাত উপলব্ধ বুলি মন্তব্য কৰি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল ৷

সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰেই কথা ক’বলৈ লৈছো ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা নীলমণি সেন ডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । এক জাননীযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।

NILAMANI SEN DEKA
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰা জাননীখন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত এক নিৰ্দেশযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল । সেই সময়ত জাৰি কৰা নিৰ্দেশটোত কোৱা হৈছিল যে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে সেই সময়ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নীলমণি সেনডেকাক নিলম্বন কৰা হৈছিল ।

অভিযোগ অনুসৰি দলটোৰ ক্ষতি কৰিব পৰা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁক বিৰত থাকিবলৈ বাৰম্বাৰ কোৱাৰ উপৰি তেওঁৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি লোৱাৰ পাছতো তেওঁ দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ বক্তব্য ‌আগবঢ়াইছিল । যাৰ বাবে তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । লক্ষণীয় বিষয় যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দল বিৰোধী মন্তব্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতাই দলৰ মজিয়াৰ বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমতহে দলটোৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল । একপ্ৰকাৰে সেই সময়ত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলটো । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকাম‍ণ্ডে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।

দলক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থতে সেই সময়ত ভূপেন বৰাই এইদৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি দলীয়ভাৱে জানিবলৈ দিয়া হৈছিল । এটা সময়ত প্ৰায়ে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নীলমণি সেনডেকাই ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত দলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল । বিশেষকৈ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । নীলমণি সেনডেকাৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰিপুণ বৰাৰ দিনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৫০ লাখ টকা হৰলুকি হৈছিল ।

ৰিপুণ বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত ধনৰ লেনদেন কৰি প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়া হৈছিল বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভাৰ নির্বাচনত বহু প্রার্থীৰ পৰা ধন লােৱাৰ লগতে পঞ্চায়ত নির্বাচনতাে ধনৰ লেনদেন হৈছিল বুলি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযােগ উত্থাপন কৰিছিল । পঞ্চায়ত নির্বাচনত পঞ্চায়ত সভাপতি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আদিৰ পৰা লাখ লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল । আনকি তেওঁ দিল্লীৰ পৰা দলীয় এজেণ্ট আহিও অসমত ধন সংগ্রহ কৰাৰ অভিযােগ উত্থাপন কৰিছিল ।

তদুপৰি তেওঁ ছিদ্দিক আহমেদৰ পৰাও দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই ৫ কোটি টকা বিচৰা বুলি অভিযােগ কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেৱল ধনৰ বাবে একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাক প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযােগ কৰিছিল । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰভাৰীসকল অসমলৈ কেৱল ধন সংগ্ৰহৰ বাবেহে আহে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল ।

দলৰ বিৰুদ্ধে এনে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱশেষত তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । কিন্তু অৱশেষত শুকুৰবাৰে তেওঁৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ ।

লগতে পঢ়ক: মোৰ ভয় খাবলগীয়া একো নাই আৰু বিজেপিলৈ যোৱাৰো কোনো কথা নাই : কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকা
নীলমণি সেন ডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ
দলীয় অনুশাসন ভংগ
গৌৰৱ গগৈ
NILAMANI SEN DEKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.