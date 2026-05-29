প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ
দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল ।
Published : May 29, 2026 at 8:17 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰয়াত মুখ্য়মন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল নীলমণি সেনডেকা ৷ আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগৰে চৰ্চালৈ অহা মন্ত্ৰীগৰাকীক হয়তো সকলোৰে মনত আছে ৷ সেই সময়ত ‘আঢ়ৈ টকীয়া ভাত’ বা ‘আঢ়ৈ টকীয়া মন্ত্ৰী’ হিচাপেই মানুহৰ মনত ৰৈ গৈছিল নীলমণি সেনডেকাৰ নাম ৷ মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ আঢ়ৈ টকাতে অসমত এসাঁজ ভাত উপলব্ধ বুলি মন্তব্য কৰি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল ৷
সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰেই কথা ক’বলৈ লৈছো ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা নীলমণি সেন ডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । এক জাননীযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত ২০২২ চনৰ ১৮ মে'ত এক নিৰ্দেশযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল । সেই সময়ত জাৰি কৰা নিৰ্দেশটোত কোৱা হৈছিল যে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে সেই সময়ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নীলমণি সেনডেকাক নিলম্বন কৰা হৈছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি দলটোৰ ক্ষতি কৰিব পৰা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁক বিৰত থাকিবলৈ বাৰম্বাৰ কোৱাৰ উপৰি তেওঁৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি লোৱাৰ পাছতো তেওঁ দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল । যাৰ বাবে তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । লক্ষণীয় বিষয় যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দল বিৰোধী মন্তব্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতাই দলৰ মজিয়াৰ বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমতহে দলটোৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল । একপ্ৰকাৰে সেই সময়ত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলটো । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকামণ্ডে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
দলক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থতে সেই সময়ত ভূপেন বৰাই এইদৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি দলীয়ভাৱে জানিবলৈ দিয়া হৈছিল । এটা সময়ত প্ৰায়ে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নীলমণি সেনডেকাই ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত দলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল । বিশেষকৈ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । নীলমণি সেনডেকাৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰিপুণ বৰাৰ দিনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৫০ লাখ টকা হৰলুকি হৈছিল ।
ৰিপুণ বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত ধনৰ লেনদেন কৰি প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়া হৈছিল বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভাৰ নির্বাচনত বহু প্রার্থীৰ পৰা ধন লােৱাৰ লগতে পঞ্চায়ত নির্বাচনতাে ধনৰ লেনদেন হৈছিল বুলি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযােগ উত্থাপন কৰিছিল । পঞ্চায়ত নির্বাচনত পঞ্চায়ত সভাপতি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আদিৰ পৰা লাখ লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল । আনকি তেওঁ দিল্লীৰ পৰা দলীয় এজেণ্ট আহিও অসমত ধন সংগ্রহ কৰাৰ অভিযােগ উত্থাপন কৰিছিল ।
তদুপৰি তেওঁ ছিদ্দিক আহমেদৰ পৰাও দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই ৫ কোটি টকা বিচৰা বুলি অভিযােগ কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেৱল ধনৰ বাবে একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাক প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযােগ কৰিছিল । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰভাৰীসকল অসমলৈ কেৱল ধন সংগ্ৰহৰ বাবেহে আহে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল ।
দলৰ বিৰুদ্ধে এনে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱশেষত তেওঁক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল । কিন্তু অৱশেষত শুকুৰবাৰে তেওঁৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ ।
লগতে পঢ়ক: মোৰ ভয় খাবলগীয়া একো নাই আৰু বিজেপিলৈ যোৱাৰো কোনো কথা নাই : কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া