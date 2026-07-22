ETV Bharat / politics

ৰাজভৱনৰ সন্মুখত নিশা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী

দিল্লীত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলো এজাহাৰ শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী ।

APCC protests demanding Dharmendra Pradhan's resignation in Guwahati
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মঙলবাৰে নিশা ৰাজভৱনৰ সন্মুখত এক বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত সাংসদসকলে ছাত্ৰসমাজৰ সপক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সমুখত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমতো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।

বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল আৰু দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । নীট পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ, সংসদত এই বিষয়ত সবিস্তাৰ আলোচনা আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলো এফআইআৰ অবিলম্বে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ৰাজভৱনলৈ যাত্ৰা কৰা সময়ত আৰক্ষীয়ে আদবাটতে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । আৰক্ষীৰ তীব্ৰ বাধাৰ সত্বেও বিধায়কসকলে পথৰ ওপৰত বহি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা দিয়ে আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত সজোৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰ লগতে দিল্লীৰ শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত ৰুজু হোৱা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ৰাজভৱনৰ সন্মুখত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

APCC protests demanding Dharmendra Pradhan's resignation in Guwahati
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে কয়, "যন্তৰ-মন্তৰৰ ঘটনাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰিলে । আমাৰ ভৱিষ্যতক আৰক্ষীয়ে দমন কৰিবলৈ যোৱাটো অত্যন্ত দুখজনক। এনে ঘটনা কেতিয়াও ঘটা নাই। এইটো অমানৱিয় আৰু এই ঘটনাৰ বাবে অমিত শ্বাহেও পদত্যাগ কৰিব লাগে ।" ইপিনে, ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগটো বিৰোধী উপ-দলপতিগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা হোৱাৰ তেওঁ পোষকতা কৰে ।

APCC protests demanding Dharmendra Pradhan's resignation in Guwahati
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাস, বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, আফতাবুদ্দিন মোল্লা, আমিনুল হক লস্কৰ, জুবেইৰ আনম, তানজিল হুছেইনকে ধৰি প্ৰায়সকল বিধায়ক উপস্থিত থাকে । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (প্ৰশাসনিক) বিপুল গগৈ, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱা, মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা, সেৱা দলৰ অধ্যক্ষ দীপ বায়ন, সাধাৰণ সম্পাদক শান্তনু বৰা, অৰুণ তিৱাৰী, মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি স্বপন দাস, মুখপাত্ৰ বিদিশা নেওগ, এন এছ ইউ আইৰ সভাপতি কৌশিক কাশ্যপকে ধৰি শতাধিক নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ

শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীৰ

TAGGED:

ৰাজভৱন
ইটিভি ভাৰত অসম
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
APCC PROTESTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.