অসমত বিজেপি চৰকাৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, সেয়ে ওৱেইছিক অসমলৈ আনিছে : গৌৰৱ গগৈ

"মিঞা ৰাজনীতি কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এ আই ইউ ডিএফৰ ভোট কিয় ৰাজ্যসভাত প্ৰয়োজন হ'ল ?" প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ ।

APCC President Gaurav Gogoi strongly criticized BJP and AIUDF
BJP আৰু AIUDFক তীব্ৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
Published : March 28, 2026 at 1:48 PM IST

ডিব্ৰুগড়: "নিবাৰ্চনী প্ৰচাৰত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুটা স্থিতি দেখিছোঁ । অসমৰ জীয়াৰীয়ে যেতিয়া ফেচবুকত কবিতা লিখে, সাংবাদিকে যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ ওপৰত বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া লগে লগে তেওঁলোকক জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু এতিয়া এ আই ইউ ডিএফৰ মুৰব্বীয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাত বিজেপি দলৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিমাত । এতিয়া কিয় তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ?"-চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"আজমল ডাঙৰীয়াই যি ধৰণেৰে কথা কৈছে আমি গৰিহণা দিছোঁ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অমিত শ্বাহে কিয় পদক্ষেপ লোৱা নাই, এইটোৱে কি বুজায় ? বিপদত পৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগে লগেই আজমললৈ ফোন কৰে । অমিত শ্বাহে দেখিছে অসমত বিজেপি চৰকাৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছে, সেয়ে এতিয়া ওৱেইছি ডাঙৰীয়াক অসমলৈ যাবলৈ কৈছে । অসমৰ ৰাইজে বুজি পায় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"বাস্তৱত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিঞা ৰাজনীতি কৰে তেতিয়াহ'লে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলৰ ভোট ৰাজ্যসভাত কিয় প্ৰয়োজন হ'ল ? এ আই ইউ ডি এফৰ মানুহখিনি কিয় অসম গণ পৰিষদ দলত সোমাইছে ? বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা পাছতো চৰকাৰ নিমাত, চৰকাৰৰ কোনো পদক্ষেপ নাই । অসম আৰক্ষী শান্তশিষ্ট । কিন্তু আন্দোলন কৰিলে লগে লগে পুলিচ পায়গৈ, কংগ্ৰেছৰ সভা হ'লেই তাত পুলিচ পায়গৈ ।"

জ্ঞানদ্বীপ মহনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা পাছতে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।‌ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

মাহমৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

মাহমৰাৰ কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্রচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে ।‌ উল্লেখযোগ্য যে, বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত মাহমৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ জ্ঞানদ্বীপ মহনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পাছত সমষ্টিটোত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান । কিয়নো বিজেপি দলে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা দুবাৰকৈ পৰাজিত হোৱা পাছত এটা বছৰৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰা সূৰুজ দিহিংগীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা পাছতেই মাহমৰা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশেই সুকীয়া হৈ পৰিছে ।

