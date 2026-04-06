ছিণ্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম : ধেমাজিত গৌৰৱ গগৈ

ছিণ্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম : ধেমাজিত গৌৰৱ গগৈ
ধেমাজিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷
Published : April 6, 2026 at 8:53 PM IST
ধেমাজি : "১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিনক ন্যায় দিম ৷ আদানি-আম্বানীৰ মাটি ঘূৰাই আনি খিলঞ্জীয়াক পট্টা দিম ৷ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অধিক গুৰুত্ব দিম ৷ বান সমস্যা সমাধান কৰিম ৷ মহিলা আৰক্ষী থানা প্ৰতি জিলাই জিলাই হ'ব ৷ চৰকাৰ আহিলে মাজনী, নবৌ, কল্পতৰু পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব ৷ ৫০ হাজাৰ টকাকৈ অনুদান দিয়া হ'ব প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ৷ বৃদ্ধ পেঞ্চন ১২৫০ টকাকৈ দিয়া হ'ব ৷ অসম উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ৷ হিমন্তক গাদীৰ পৰা এইবাৰ উলিয়াই পঠিয়াব লাগিব ৷ ডুবাইলৈকে সম্পত্তি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ৷" ধেমাজিৰ নিৰ্বাচনী সভাত এনেদৰে বিস্ফোৰণ ঘটালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন ৷ তাৰ মাজতে এইদৰে যুদ্ধংদেহী ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৷ সোমবাৰে ধেমাজি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
সোমবাৰে বিয়লি ধেমাজিৰ চেঙেলী পথাৰৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম-কাজক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । লগতে ধেমাজি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ-বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালৰ লগতে জিলাখনৰ তিনিওজন প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰাবলৈ উপস্থিত কেইবা সহস্ৰাধিক লোকক মুকলিকৈ আহ্বান জনায় ৷
আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ধেমাজিৰ ভিতৰত মানুহবোৰে দেখিছে কেনেদৰে ইয়াত জল জীৱন আঁচনিক লৈ কিমান কেলেংকাৰী হৈ আছে । আৰু কেলেংকাৰী কৰা মানুহৰ ওপৰত তদন্ত নহয় । বিজেপি দলৰ ওপৰত তদন্ত নহয়, বিৰোধী দলৰ ওপৰত তদন্ত হয় । বিজেপি দলটোক সমালোচনা কৰিলে তাৰ ওপৰত তদন্ত হয় । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এই ধৰণৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ যে ৰাজত্ব চলি আছে, ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহৰ ৰাজত্ব চলি আছে সেয়া শেষ কৰিম আৰু ছিণ্ডিকেট চৰ্দাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম ।"