নিজৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ নামত বাগান কিনা নিলাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাঃ গৌৰৱ গগৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিক লৈ পুনৰ সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ।
Published : March 9, 2026 at 10:49 AM IST
মৰাণ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বাকযুদ্ধ তুংগত । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰে থকা সম্পৰ্কক লৈ সৰৱ হৈ থকাৰ সময়তেই এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিলাজ বুলি আখ্য়া দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, " চাহ বাগিচা অঞ্চলত শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা, চাহ উদ্যোগ গঢ়ি তোলা, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল আগবাঢ়ি যোৱা কোনটো কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰণ কৰিব পাৰিছে । পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সদস্যৰ নামত বাগিচা লোৱাৰ বাদে কোন ক্ষেত্ৰত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ আৰু আদিবাসীসকলক সহায় কৰিছে । আজিলৈকে অসমত যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল তাৰ ভিতৰত নিজৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ নামত বাগান কিনা নিলাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
দেওবাৰে মৰাণৰ তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত চাহ মজদুৰ আদিবাসী মহাসন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক এইদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসম প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । আনহাতে খোৱাং সমষ্টিৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰত কি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নে সেই বিষয়ে একো মন্তব্য় নকৰিলে ।
মিত্ৰতাক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আলোচনা :
বিৰোধী ঐক্য গঠনক লৈ মন্তব্য় কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছো । কম দিনৰ ভিতৰত ক'ত আমি একেলগে একেখন মঞ্চত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথাবোৰ আগবঢ়াই নিব পাৰো সেই বিষয়ে আলোচনা চলি আছে ।"
আঁচনি কৰ্তন কৰিম বুলি আশীৰ্বাদ যাত্ৰালৈ মানুহ আনিছে :মীৰা বৰঠাকুৰ
উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাক সামৰিক অনুষ্ঠিত হোৱা চাহ-মজদুৰ আদিবাসী মহাসন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালৰ মানুহ সিফালে আনি আঁচনি কৰ্তন কৰিম বুলি ভয় ভাবুকি দি মানুহ আনিছে; কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই সভালৈ মানুহৰ স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে আহিছে । গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ওচৰত ভৰসা কৰি আজি মানুহ বিলাক আহিছে । জাগীৰোডত বুলড'জাৰ লৈ যেতিয়া আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰিছে মানুহে বুজি পাইছে কিমান ভয়ত ৰাখিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আশীৰ্বাদ যাত্ৰা চলি থাকোতেই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে । চৰকাৰ ভাগিবলৈ কেইটামান দিন আছে; কিন্তু আকৌ আঁচনিৰ ধন দিবলৈ চৰকাৰে ঋণ লৈছে । সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে । আশীৰ্বাদ যাত্ৰা যিমানেই নকৰক উজনি অসমত বিজেপিয়ে খোপনি পুতিব নোৱাৰে। উজনিত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ ভাল হ'ব । দিছপুৰত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ হ'ব ।"
৬ খন জিলা সামৰি আদিবাসী মহাসন্মিলন :
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অধিক তৎপৰ হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দল । উজনি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ পাছতে এইবাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দল । দেওবাৰে মৰাণৰ তিলৈনগৰ গ্ৰাম্য বজাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উজনি অসমৰ ৬খন জিলা সামৰি চাহ মজদুৰ আদিবাসী মহাসন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰে ।
ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটী আৰু অসম চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মহাসন্মিলনত গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পৰা অহা সহস্ৰাধিক আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাত বক্তব্য ৰাখি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, প্ৰতি গৰাকী নাৰী স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
এই অনুষ্ঠানত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ পৰ্যবেক্ষক তথা ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বন্ধু তিৰ্কী ,অসম চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এটুৱা মুণ্ডাৰ লগতেই আন কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
