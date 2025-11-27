ETV Bharat / politics

অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অসমৰ মানুহে নিৰ্ধাৰণ নকৰে, কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ ভোটাৰে: গৌৰৱ গগৈ

বহিঃৰাজ্যত চৰকাৰী বি এল অ'ৱে কিয় আত্মহত্যা কৰিছে ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে । এইখন চৰকাৰৰ দিনত ভূমিপুত্ৰসকল বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি মন্তব্য ।

Gaurav Gogoi
যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 27, 2025 at 6:02 PM IST

4 Min Read
যোৰহাট : "বৰ্তমান সময়ত আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । আৰু সেইখিনি কাম আমি চলিত বৰ্ষত কৰি আহিছোঁ । বিভিন্ন জিলাত আমি ভ্ৰমণ কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলক শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।" বৃহস্পতিবাৰে এই মন্তব্য কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "আমাৰ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন সময়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপিয়ে ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাটো নিবিচাৰে । এই কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ জটিল হ'ব । আমি ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আই টি হাব হিচাপে স্বীকৃতি দিওঁ । আমাৰ আই আই টিৰ স্নাতকসকল বিদেশত গৈ আই টি কোম্পানীৰ চি ই অ' হৈছে । আমাৰ ইয়াত বহু টেলেণ্ট আছে, তাৰ পাছতো ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভুৱা নামবোৰ কিয় ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পৰা নাই । আৰু সেইটোৱেই আমি দাবী জনাইছোঁ ।"

যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি দাবী জনাইছোঁ অসমত যি নিৰ্বাচন হ'ব আৰু লগতে চাৰি ৰাজ্যত যি নিৰ্বাচন হ'ব, কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগ চিন্তিত হ'ব লাগে । সমগ্ৰ দেশত তেওঁলোকৰ কাৰ্যক লৈ চৰ্চা চলি আছে । সকলোতে প্ৰশ্ন উঠিছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগ প্রকৃততে নিৰপেক্ষ হয়নে নহয় । চৰকাৰী বিষয়াই গাঁৱৰ ভিতৰলৈ গৈ যে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব, এইটো জটিল । যাৰ ফলত বহিঃৰাজ্যত চৰকাৰী বি এল অ'সকলে আত্মহত্যা কৰিছে । কিয়নো তেওঁলোকেও বুজি উঠিছে যে তেওঁলোকৰ দায়িত্বত ৰাইজ সন্তুষ্ট নহয় । তেওঁলোকৰ কৰিবলৈ মন নাই, কিন্তু তেওঁলোকক হেঁচা দিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যি আশা কৰিছিল সেইটো সংবিধানবিৰোধী ।"

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "এনে উদাহৰণ আমি আজি অসমৰ ভিতৰতো দেখা পাইছোঁ । এনে বহু বিষয়া আছে, তেওঁলোকক বি এল অ'ৰ দায়িত্ব দিছে । কিন্তু তেওঁলোকে একো নাজানে আৰু কাম আৰম্ভ হ'লেই । তেওঁলোকৰ হৈ কোনে ভোটাৰ লিষ্ট বনাব । নিৰ্বাচন আয়োগে ছফ্টৱেৰ প্ৰয়োগ কৰি ভুৱা নাম কিয় কৰ্তন কৰিব পৰা নাই । আধাৰ, এন আৰ চি যদি কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী কিয় কৰা নাই । সেইবাবে আমি বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"

কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত চকু থাকিবই । সেইবাবে আমি ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ কৈছোঁ । স্বাভাৱিকতে কিছু নাম কৰ্তন হ'ব, কিছু বৃদ্ধি হ'ব । কিন্তু অদ্ভূত ধৰণে নাম বৃদ্ধি হোৱাটো অসম্ভৱ । আমি আগতেও কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহিঃৰাজ্যৰ পৰা বিজেপিৰ মানুহ আনি অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে । তাৰ মানে অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অসমৰ মানুহে নিৰ্ধাৰণ নকৰে, কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ ভোটাৰে ।"

বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "আমি জাতি-মাটি-ভেটিৰ কথা কৈ থাকোঁ । এতিয়া অসমতে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে । এইখন বিজেপিয়ে মিঞাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে । কিন্তু আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়াসকলৰ । জনজাতিসকলৰ ভূমি আদানি, আম্বানীৰ হাতলৈ গুচি গ'ল । প্ৰায় ৪০ হাজাৰ বিঘা ভূমি আদানী আৰু আম্বানীৰ হাতলৈ গুচি গ'ল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উদ্দেশ্য কেৱল নিজৰ গাদী বচোৱা । ৰাইজে এই কথা বুজি পাইছে আৰু '২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জন কৰিবলৈ ৰাইজ সাজু হৈছে ।"

Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত

ইফালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বাহনখন বৃহস্পতিবাৰে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ বাবে দলীয় কৰ্মীৰ ঘৰ পৰা আহি থাকোঁতে যোৰহাট ডি চি বি কলেজৰ সন্মুখৰ এখন দলঙৰ ৰেলিঙত গাড়ীৰ চালকজনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে । গৌৰৱ গগৈ উঠি অহা গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS-01 GD5292 । কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে গৌৰৱ গগৈ ।

অৱশ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অসুস্থ হৈ পৰে চালকজন আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে গৈ যোৰহাট কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে।

