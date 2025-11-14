Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / politics

বিহাৰত বিপৰ্যয় সন্দৰ্ভত কি ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?

কংগ্ৰেছৰ দিছপুৰ দখল কৰাৰ সংকল্প । তাৰ পিছত দখল কৰিব উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ।

APCC president Gaurav Gogoi ( file photo)
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰথমে দিছপুৰ দখল কৰিব । ইয়াৰ পিছতেই উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখল কৰিব বুলি হুংকাৰ দিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' অভিযানৰ অংশ হিচাপে ডিমা হাছাও জিলাত উপস্থিত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আজি এইদৰে সকীয়ালে বিজেপি চৰকাৰক ।

বুথ সন্মিলনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব ৰাহুল গান্ধীক :

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"আমি কাকো ভয় নকৰো ।" শুকুৰবাৰে মাইবঙত এইদৰে মন্তব্য় কৰি সাংবাদিকৰ আগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ডিমা হাছাও জিলাত কংগ্ৰেছ দলে বুথ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিব বুলি আজি কৰ্মীসভাত আলোচনা কৰা হয় । এই বুথ সন্মিলনত ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ।"

বিহাৰত বিহাৰৰ মানুহে ভোট দিব আৰু অসমত অসমৰ মানুহে ভোট দিব :

আনহাতে আজি বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ লগতে মহাজোঁট বন্ধনৰ বিপৰ্যয় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বিহাৰত বিহাৰৰ মানুহে ভোট দিব আৰু অসমত অসমৰ মানুহে ভোট দিব । অসমত ডিমাছা, বড়ো, কাৰ্বি, ৰাভা, মৰাণ, মটক, গোর্খা, বাঙালী মানুহে ভোট দিব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একনায়কত্ব শেষ কৰাৰ বাবে এইবাৰ অসমৰ মানুহে ভোট দিব । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ উপৰি ইয়াৰ মানুহৰ ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসমত জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ৪০ হাজাৰ বিঘা ভূমি আম্বানী-আদানী আৰু ডালমিয়াক দিয়া হৈছে । কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ হ'লে ডিমা হাছাও জিলাত শিল্পনীতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব ।"

প্ৰমোদ বড়োৰ দলক শেষ কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে :

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোৱায় । এই সীমা নিৰ্ধাৰণত জনজাতি লোকসকল হতাশ হৈছে বুলি মন্তব্য় কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেৱলাল গাৰ্লচা, তুলিৰাম ৰংহাঙৰ দৰে জনজাতীয় নেতাৰ সৃষ্টি কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দৰে নেতাক আঁতৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হয় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমোদ বড়োৰ দলক শেষ কৰি দিয়ে । তাৰ আগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক শেষ কৰি দিছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে অসমৰ জনজাতিসকলৰ কোনো কাম নহ'ব । তেওঁলোকে ভূমিৰ সুৰক্ষা নাপাব ।"

মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভয় নকৰো :

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত মোৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ কৰি থাকে; কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভয় নকৰো । তেওঁ যদি ভাবে এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি মোৰ মুখ বন্ধ কৰি দিব তেনেহ'লে সেয়া সম্ভৱ নহয় । মই ভয় নকৰো, অসমৰ ৰাইজেও এতিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ভয় নকৰে । এতিয়া দিল্লীৰ বিজেপি নেতা আৰু অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিশ্বাস নকৰে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কথা পাতে তেতিয়া সৰু ল'ৰাই কথা কোৱাৰ দৰে বুলি মন্তব্য় কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক:কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ মনৰ পৰা ভয় দূৰ কৰা: গৌৰৱ গগৈ

দিল্লীকাণ্ড সন্দৰ্ভত আপত্তিজনক পোষ্ট: অসমত আৰু ৯ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

DIMA HASAO
ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOI SLAMS ASSAM CM
CONGRESS MEETING IN DIMA HASAO
APCC PRESIDENT GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

বাঁহ-গছৰ গুটিও হ'ব পাৰে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ; মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.