ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল গৰু ছিণ্ডিকেটৰ কথা জানে, বৰ অসমৰ কথা নাজানে : গৌৰৱ গগৈ

নতুন বৰ অসম প্ৰসংগত আৰম্ভ বাকযুদ্ধ । মে-ডাম-মে-ফিৰ দিনাই মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছক ।

Gaurav Gogoi in me dam me phi
মে-ডাম-মে-ফীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰসংগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 'নতুন বৰ অসম'ৰ সংকল্প । শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰসংগকলৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ সমালোচনাৰ পাছতে সৰৱ হৈ মুখ্যমন্ত্রীক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

মুখ্যমন্ত্রীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল গৰু ছিণ্ডিকেটৰ কথা জানে, বৰ অসমৰ কথা, নতুন অসমৰ কথা বুজি নাপায় ।" মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক কটাক্ষ কৰি সাংবাদিকৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত মাটি ল'ব পাৰে, মদৰ দোকান খুলি কেনেকৈ ধাৰ মাৰিব পাৰে, সেই লৈহে চিন্তিত । বৰ অসম, নতুন অসমৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনাটো আমাৰ বাবে একো নতুন কথা নহয় ।"

Gaurav Gogoi in me dam me phi
মে-ডাম-মে-ফীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে :

কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ শ্ল'গানকলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, "কংগ্ৰেছে যিটো এটা ডাঙৰ শব্দ কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে নতুন বৰ অসম, নতুন বৰ অসম মানে কি। বৰ অসম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই ছশ বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰিলে । নতুন মানে কি । তাৰ মানে চাওলুং চ্যুকাফাৰ বৰ অসমখন নহয় । নতুন বৰ অসম মানে কি যে অবৈধ বাংলাদেশী সকলক সংযোজন কৰি তেওঁলোকে এটা নতুন বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছে । মই ইয়ালৈ আহি থাকোতে কংগ্ৰেছৰ দেৱাল লিখনটো দেখা পালো । এটা ভয়ানক দেৱাল লিখন লিখি থৈছে । বৰ অসম নহয়, নতুন বৰ অসম । এইটো এটা ডাঙৰ কথা । নতুন বৰ অসম মানে কি যে যিসকল বিদেশী সোমালে, বাংলাদেশী সোমালে তেওঁলোকক লৈ আজিৰ পৰা বৰ অসম এখন হ'ব; কিন্তু আমাৰ বৰ অসমখন হ'ল ছশ বছৰ আগতে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা বৰ অসম । গতিকে মই কংগ্ৰেছক অনুৰোধ জনাম যে এই নতুন বৰ অসমখনৰ ধাৰণাটো আমাক বুজাই দিয়ক । আমাক লাগে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই নিৰ্মাণ কৰি যোৱা বৰ অসম । নতুন বৰ অসমৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই ।"

Gaurav Gogoi in me dam me phi
মে-ডাম-মে-ফীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

মে-ডাম-মে-ফিৰ অনুষ্ঠানত গৌৰৱ গগৈ :

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত মে-ডাম-মে-ফি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । মহানগৰীৰ জয়ানগৰ, বতাহঘূলি, নটবমা, কলাক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সংগঠনে আয়োজন কৰা মে-ডাম-মে-ফিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে পুলিন-পুথাও সকলক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি আশীষ কামনা কৰে । টাই আহোম সমাজৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ''আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আজি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধা কৰো, প্ৰাৰ্থনা কৰো । আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে যিদৰে ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ এটা সবল, শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী, প্ৰগতিশীল অসম সেই সময়তে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেনেকৈ এই আধুনিক যুগত পুনৰবাৰ যাতে আমি নতুন বৰ অসম গঢ় দিব পাৰো । তেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি যাম । য’ত আমাৰ পৰম্পৰা, নিজৰ মূল্যবোধ ধৰি ৰাখি আধুনিক পথেৰে আগবাঢ়ি যাম । উৎপাদনশীল, সমৃদ্ধিশীল, প্ৰগতিশীল এখন নতুন বৰ অসম গঢ় দিবলৈ আমি কাম কৰি যাম ।’’

Gaurav Gogoi in me dam me phi
পুলিন-পুথাও সকলক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

মে-ডাম-মে-ফিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰ, ৰূপক দাস, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক উদিত ভানু দাস, ৰামান্না বৰুৱা, শান্তনু বৰা, গোবিন্দ দাস, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক কৃদীপ বৰ্মন, ইন্দ্ৰনীল কলিতাকে ধৰি বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:কংগ্ৰেছৰ 'নতুন বৰ অসম'খন কেনেকুৱা হ'ব বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই

চাওলুং চ্যুকাফা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক, সৰ্বকালৰ আদৰ্শ : প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্রী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ME DAM ME PHI
CATTLE SYNDICATE
ASSAM CM ON BOR ASSAM
ASSAM CM VS GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.