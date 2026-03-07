ৰাইজৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাকলৈ এতিয়াও আশাবাদী গৌৰৱ গগৈ

ৰাইজৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাকলৈ এতিয়াও আশাবাদী গৌৰৱ গগৈ
ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নোহোৱাতো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ উঠাৰ সময়তে মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনাক লৈ গৌৰৱ গগৈৰ কৌশলী মন্তব্য ।
Published : March 7, 2026 at 9:19 PM IST
কাজৰিঙা : "মই আশাবাদী ৷ কিবা এটা হ'ব ৷" ৰাইজৰ দলেৰে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ৷ শনিবাৰে যোৰহাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷
ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে কয়, "কালিতো দেখিলেই যে কেনেদৰে আমি বিভিন্ন দলবোৰ একত্ৰিত হ'লো ৷ যিসকলৰ লগত আমাৰ কথাবোৰ প্ৰায় মিলা-প্ৰীতি হ'ল তেওঁলোকৰ লগত আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাম ৷ কেনেদৰে আমি কিছু ৰাজহুৱা সভাত সকলোবোৰ একত্ৰিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিম ৷ এনেধৰণৰ কথা সেইসকলৰ লগত পতা গৈছে আৰু বাকীখিনিৰ লগত আমাৰ কথাবোৰ চলি আছে ৷
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এইখিনি কথা কৈছো বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দোহাৰি গগৈয়ে কয়, "এক ৰাতিৰ ভিতৰত যদি কিবা ভাল আমি দেখা পালোহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকক জনালোহেঁতেন ৷"
ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ফেচবুকত 'সৰ্বশেষ চেষ্টাও ব্যৰ্থ' বুলি প্ৰকাশ কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মই নাজানো ৷ মইতো আশাবাদী ৷ মই এতিয়াও আশাবাদী ৷ কিবা এটা হ'ব ৷"
অখিল গগৈয়ে যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ পুনৰ প্ৰেৰণ কৰি শনিবাৰলৈকে কংগ্ৰেছক সময় বান্ধি দিয়া প্ৰসংগতো তেওঁ পুনৰ কৌশলী মন্তব্য দি কয়, "মই আশাবাদী ৷ সকলোৱে বুজি পায়, অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পায় যে এটা আনুষ্ঠানিক বৈঠকৰ যোগেদি আনুষ্ঠানিক কিছু কথাবোৰৰ যোগেদিহে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ৷ বিভিন্ন দলৰ লগত যেতিয়া আমি কথাবোৰ পাতিছো সদায় আনুষ্ঠানিকভাৱে ভালকৈ কথাখিনি পাতি বহলভাৱে তেওঁলোকৰ লগত যিদৰে কথাখিনি আমি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো ৷ আশাকৰো একেদৰে আমি বাকী যিখিনি দল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি একে চিন্তাৰে কথাখিনি আগুৱাই যাব ৷"
ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত বিশেষ কিবা অসুবিধা আছে নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত গগৈয়ে কয়, "বিশেষ অসুবিধা মই দেখা নাপাওঁ ৷ আশাবাদী, কেতিয়াবা সময় লয় ৷ কেতিয়াবা সোনকালেও হয়, কেতিয়াবা সময় লয় ৷ মই আশাবাদী ৷"
গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰ কয়, "মই আশাবাদী ৷ চব কথা আমি মিডিয়াৰ সন্মুখতো ক'ব নোৱাৰো ৷" আনহাতে অহা সপ্তাহত কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ চেষ্টা থাকিব বুলিও মন্তব্য কৰে গগৈয়ে ৷ আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয়, "আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দ্বিতীয় বৈঠকৰ যোগেদি কোনকেইটা আসন মিত্ৰদলক এৰি দিয়া হ'ব সেয়া প্ৰকাশ কৰিব ৷"
যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকট লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমষ্টিলৈ গৈ থকা বুলি জানিবলৈ দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "টিকট পোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটলৈ গৈ আছোঁ । যোৰহাটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ, দলৰ সতীৰ্থসকলক তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰিবলৈ আৰু ৰাইজৰ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ আজি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যামগৈ ৷"
ইফালে অগপ নেতা জয়ন্ত খাউণ্ডে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয়, "মই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেখেতৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো ৷ আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক তেওঁৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছো ৷"
