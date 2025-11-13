ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ মনৰ পৰা ভয় দূৰ কৰা: গৌৰৱ গগৈ

হাফলঙত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । 'ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' মিছনৰ বাবে হাফলঙত উপস্থিত হয় সভাপতিগৰাকী ।

APCC president Gaurav Gogoi in Haflong for the mission 'Raijor Padulit Raijor Congress'
হাফলঙত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 13, 2025 at 8:32 PM IST

হাফলং: 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' এই মিছন লৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে ডিমা হাছাও জিলাত আহি উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত হাফলঙত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ লয় । ইয়াৰ পিছতে হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছ আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হয় ।

হাফলঙত আহি উপস্থিত হৈ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগতে কয়,"'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' এই মিছন লৈ ডিমা হাছাও জিলাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ । গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু উক্ত সভাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যে কংগ্ৰেছ দলে মানুহৰ ওচৰলৈ যাব আৰু ৰাইজৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা কৰাৰ উপৰি ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব ।"

হাফলঙত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু কয়, "প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত যেতিয়া ৰাজ্যত চৰকাৰ আছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মিছন আছিল 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ চৰকাৰ' । এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দলৰ ওচৰত চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ সুবিধা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব । ডিমা হাছাও জিলা অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান, ইয়াৰ মানুহৰ মাজত বহু প্ৰতিভা আছে । কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকৈ সুযোগ-সুবিধা, সাহায্য নাপায় ।"

গগৈয়ে পুনৰ কয়, "ডিমা হাছাও জিলাত ভয়তে মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰে, যেনেকৈ দিছপুৰৰ মানুহে ভয়ত কথা ক'ব নোৱাৰে ডিমা হাছাও জিলাত এনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হৈছে দিছপুৰ, ডিমা হাছাওসহ মানুহৰ মাজৰ পৰা ভয় দূৰ কৰা ।"

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হাফলং আৱৰ্ত ভৱনত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনত আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ এখন বৈঠকত ভাগ লয় । শুকুৰবাৰ পুৱা গৌৰৱ গগৈ হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি মাইবঙলৈ যাব । মাইবঙত তেওঁ 'ভোট চোৰ, গাদী চোৰ' গণ স্বাক্ষৰ অভিযানত ভাগ ল'ব । ইয়াৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈয়ে মাইবঙত এখন বুথ সন্মিলনতো ভাগ ল'ব ।

