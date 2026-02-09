৪ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দখলৰ ৪০০০ বিঘা ভূমি চিনাক্ত কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

৪ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দখলৰ ৪০০০ বিঘা ভূমি চিনাক্ত কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে
নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ পৰিছে । অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগৰ ৰাজনীতিয়ে সম্প্ৰতি অসমক উত্তাল কৰি ৰাখিছে ।
Published : February 9, 2026 at 12:43 PM IST
মঙলদৈ : অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ তথ্যও ৰাজহুৱা কৰিছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ এই স্থিতিৰ মাজতো গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
দেওবাৰে দৰং জিলাত এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দি গৌৰৱ গগৈয়ে গধূলি মঙলদৈত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । সেই সময়তে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে । যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়োজন কৰা সংবাদমেল ফ্লপ হ'ল ।
গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল একেখিনি কথা তেওঁ ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ আগতেও কৈ আছিল । ১০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ তেওঁ ৰিপ'ৰ্ট মুকলি নকৰিলে । ৬ মাহ শুই থাকিলে কিয় ? যদি ইমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ । তেওঁ নিজেই জানে যে তেওঁ কিমান মিছলীয়া, স্থিতি কিমান দুৰ্বল । দিল্লীৰ পৰা সাংবাদিক মাতি আনি ২.৩০ ঘণ্টা গোটেইখিনি কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে । সাংবাদিকসকলে ভিতৰৰ পৰা মোক মেছেজ দি আছে যে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান দুৰ্বল, কিমান নিলাজ আজিহে গম পাইছোঁ । এটাও তথ্য প্ৰমাণ হিচাপে দিব নোৱাৰিলে । তেওঁৰ সংবাদমেল মহা ফ্লপ । ছুপাৰ-ডুপাৰ ফ্লপ । আমাৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা ছুপাৰ বাম্পাৰ হিট ।"
পাকিস্তানলৈ যোৱা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "গোটেইখিনি কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জানে । যেতিয়া এজন সাংসদ হওঁ পাছপ'ৰ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত দিও । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শুই আছে নেকি ? তেওঁলোকে গম নাপাই নেকি আমি আগত ক'ত গৈছো ক'ত যোৱা নাই । আজি নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে ১২০০০ বিঘা মাটিৰ কাহিনীবোৰ কেনেদৰে লুকাব পাৰে সেইখিনি লৈ তেওঁ আজি ব্যস্ত ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ১২০০০ বিঘা মাটি সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ইতিমধ্যে মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দখলত থকা মাটি ৪০০০ বিঘাহে চিনাক্ত কৰিছো । গোটেই অসমত ১২০০০ বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ দখলত আছে । এই মাটি ক'ত ? পৰৱৰ্তী দিনত আৰু ক'ত ক'ত মাটি আছে আমি চিনাক্ত কৰিম । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে সংবাদমেলত যে হয় তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে । প্ৰায় ৯০ শতাংশ অবৈধভাৱে চৰকাৰী আইন সলনি কৰি, ভূমি আইন সলনি কৰি নিজকে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী কৰিছে কিন্তু দুখীয়া ৰাইজক মাটিৰ পট্টা দিব পৰা নাই । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে তেখেতৰ পৰা মাটি লৈ দুখীয়া ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিম ।"
কংগ্ৰেছৰ এই সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত এ আই চি চিৰ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিং, পৃথ্বীৰাজ সাথে, মনোজ চৌহান, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, ৰিপুন বৰাকে কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে । ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ ৪ দিনীয়া এই সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা মঙলদৈত সামৰণি পৰে । অৱশ্যে শীঘ্ৰে এই যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিব বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
