জনজাতিৰ ভূমি আদানি-আম্বানীক গতাই দিয়া কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰ বাবে বিজেপিয়ে টিকট কাটিলে নন্দিতাৰ : গৌৰৱ গগৈ

নামঘৰ, মছজিদত সেৱা লৈ সোমবাৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে পিতৃৰ ফটোত সেৱা গৌৰৱৰ ৷

পিতৃৰ ফটোত সেৱা জনাই মনোনয়ন দাখিল গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 4:47 PM IST

যোৰহাট : পিতৃৰ ফটোত সেৱা জনাই সোমবাৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছৰ হাই প্ৰফাইল নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ সোমবাৰে যোৰহাটৰ নাজিৰনীবাৰী স্থিত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহত গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হৈ পিতৃ ফটোত সেৱা জনায় ৷ তাৰ পিছত বৃহৎ সমৰ্থকক লগত লৈ গৌৰৱে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ৷

মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে কেইবাটাও নামঘৰ, মছজিদত সেৱা জনাই যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে গগৈয়ে ৷ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বৰ্তমান বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱে কয়, "তেওঁ লগত আমি আলোচনা কৰিম ৷ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠ নেতায়ে দলৰ ক্ষতি হোৱা কোনো কাম নকৰে ৷ দেওবাৰে আমি তেওঁ লগত ৪৫ মিনিট কথা পাতিছিলো ৷"

গৌৰৱে পনুৰ কয়, "মোৰ লগত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক আছে ৷ তেওঁৰ লগত আকৌ আলোচনা কৰিম আৰু দলৰ বৃহৎ স্বাৰ্থত তেওঁ আগৱাঢ়ি আহিব ৷ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে প্ৰত্যাহ্বান থাকে ৷ সেয়ে এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, এখন নিকা, নতুন বৰ অসম গঢ়া স্বাৰ্থত ৰাইজে এক সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ৷"

শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছাওৰ নেত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিলৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ডিমা হাছাওৰ শক্তিশালী নেত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নালাগিছিল ৷ তেওঁ ডিমা হাছাও ৰাইজ কাৰণে মাত মাতে আৰু জনজাতিৰ ভূমি আদানি-আম্বানীক গতাই দিয়া কাৰ্যক বিৰোধিতা কৰিছিল ৷ তাৰ বাবে তেওঁক বিজেপিয়ে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ৷ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতিৰ পক্ষত থাকি কথা কোৱা লোকক আমি নিবিচাৰো ৷ আমি বিচাৰো জনজাতি লোকৰ পক্ষত থাকি মাত মতা ৷"

